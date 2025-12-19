¿·ÅìÊõ¥¥Í¥Þ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤è¤ê¡¢¡Ø²ÐÀþÃÏÂÓ¡Ù¤òÄÌ¾ïÈÇ¡¦½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤òDVD¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡ª
¡ØÃÏÂÓ¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¥·¥êー¥º¡Ù¤È¤Ï¡©
¿·ÅìÊõ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥ººîÉÊ¤ÇÁ´5ºîÉÊ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÐ°æµ±ÃË¤¬ËãÌô¡¢Çä½Õ¡¢ÈëÌ©¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¡¢¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤ÎÀ¤Áê¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡£Åö»þ¤ÎÅìµþ¤ÎÉ÷Â¯¤ÈÎ¢¼Ò²ñ¤ò¥»¥ß¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¾Î¤·¤¿¥í¥±»£±Æ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·ÅìÊõ±Ç²è¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØÃÏÂÓ¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¥·¥êー¥º¡Ù¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬HD¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¤ÇDVD²½
¢£Ì©Í¢·ý½Æ¤ò½ä¤Ã¤ÆÃËÃ£¤ÎÍßË¾¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¢£ËÜ¥·¥êー¥º¤ò»Ï¤á¡¢ÀÐ°æµ±ÃËºîÉÊ¤ÇµÓËÜ¤ä½õ´ÆÆÄ¤ò¶Ð¤á¤Æ¤¤¿ÉðÉô¹°Æ»¤¬±é½Ð¡£¥×¥í¤ÎÌ©Çä¿Í(Å·ÃÎÌÐ)¤ò·ÚÌ¯¤ËÉÁ¤¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿°ì(µÈÅÄµ±Íº)¤È¤Î°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ç¥£¥àー¥Óー¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë
¢£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ï¥ó¥µ¥à¥¿¥ïー¥º¤ÎµÈÅÄµ±Íº¡¢°Å¹õ³¹¤Î¥Ü¥¹(ÅÄºê½á)¤Î¾ðÉØ¤ÇÉÔ¶ø¤ËÓÃ¤°½÷¤ò»°¸¶ÍÕ»Ò¤¬±é¤¸¤¿
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ½¹ðÊÓ¼ýÏ¿
¢£½é¸ø³«¤Ï1961Ç¯
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡ã²ÐÀþÃÏÂÓ¡ä
µÈÅÄµ±Íº Å·ÃÎÌÐ ÌÄÌçÍÎÆó »°¸¶ÍÕ»Ò º´¡¹ÌÚ¹§»Ò ÅÄºê½á ¼ãµÜÎ´Æó À®À¥¾»É§ ÂçÍ§½ã
¡ã½÷ÂÎ»·¶¶¡ä ¢¨½é²óÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
±§ÄÅ°æ·ò ÃÞ»ç¤¢¤±¤ß »°¸¶ÍÕ»Ò ÌðÂåµþ»Ò ÍÕ»³Í³µª»Ò µÈÅÄ¾»Âå ¾®ÁÒÈË Àõ¸«ÈæÏ¤»Ö ÃæÂ¼¾´ ¿¢Â¼¸¬ÆóÏº ´ú¾ÈÉ×
¡ãÇòÀþÈëÌ©ÃÏÂÓ(¸½Â¸±ÇÁü)¡ä ¢¨½é²óÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
±§ÄÅ°æ·ò Å·ÃÎÌÐ »°¸¶ÍÕ»Ò ÃÞ»ç¤¢¤±¤ß ÃæÂ¼¾´ µÜÅÄÊ¸»Ò ¿û¸¶Ê¸ÂÀ ¶å½Åµþ»Ê ¼ã·îµ±É×
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡ã²ÐÀþÃÏÂÓ¡ä
µÓËÜ¡§ÀÐ°æµ±ÃË ´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§ÉðÉô¹°Æ» »£±Æ¡§¿ÜÆ£ÅÐ ²»³Ú¡§¿¿ÆéÍý°ìÏº Èþ½Ñ¡§¾®µâÌÀ
¡ã½÷ÂÎ»·¶¶¡ä ¢¨½é²óÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
´ÆÆÄ¡§ÀÐ°æµ±ÃË À½ºî¡§ÂçÂ¢¹× ´ë²è¡§º´ÀîÞæ µÓËÜ¡§ÀÐ°æµ±ÃË¡¡º´ÀîÞæ »£±Æ¡§Ê¿Ìî¹¥Èþ Èþ½Ñ¡§²ÃÆ£²í½Ó ²»³Ú¡§ ÅÏÊÕÃèÌÀ ½õ´ÆÆÄ¡§²¼Â¼¶ÆÆó
¡ãÇòÀþÈëÌ©ÃÏÂÓ(¸½Â¸±ÇÁü)¡ä ¢¨½é²óÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
´ÆÆÄ¡§ÀÐ°æµ±ÃË µÓËÜ¡§ÆâÅÄ¹°»° »£±Æ¡§µÈÅÄ½Å¶È Èþ½Ñ¡§µÜÂô·×¼¡ ²»³Ú¡§ÅÏÊÕÃèÌÀ
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¡ã²ÐÀþÃÏÂÓ¡ä
¿°ì¤È·ò¼¡¤Ï¡¢½Å½¡¾¦»ö¤È³áÀîÁÈ¤¬·ã¤·¤¤ÆìÄ¥¤êÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë³¹¤Ç¹Ó²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿°ì¤ÎÅÙ¶»¤òÇã¤Ã¤¿½Å½¡¤Ï¡¢¤¢¤ë»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¹õ´ä¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥äー¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÌ©Í¢·ý½Æ¤ÎÇäÇã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë³áÀîÁÈ¤Ë·ý½Æ¤ò¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»öÂÖ¤Ëµç¤·¤¿¿°ì¤¿¤Á¤Ï¡¢³áÀîÁÈ¤Î¼Ö¤ò½±¤¤·ý½Æ¤ò¶¯Ã¥¡£½Å½¡¤ÏÌÜÅö¤Æ¤Î·ý½Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤«¤é¶¼Ç÷¤ÎÅÅÏÃ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÏ¢¤Î»ö¼Â¤ò·Ù»¡¤ØÌ©¹ð¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£¿°ì¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤Îµ¿¤¤¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢½Å½¡¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹õ´ä¤È¶¦Æ®¤·¤¿¿°ì¤Ï¡¢Å¨¤ÈÌ£Êý¤¬¸òºø¤¹¤ë±¢ËÅ¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ã½÷ÂÎ»·¶¶¡ä¢¨½é²óÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
¸ø¶â²£ÎÎ¤ÎÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¦ÀøÆþÁÜºº´±¤¬È¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÈ±Íç½÷¤Î»àÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ°æµ±ÃË¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥¬ー¥ëÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ¤òË½¤¯·º»ö¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ºîÉ÷¤ä¥Æー¥Þ¤«¤é¡ØÃÏÂÓ(¥é¥¤¥ó)¥·¥êー¥º¡Ù¤Î¥×¥í¥íー¥°¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¡£
¡ãÇòÀþÈëÌ©ÃÏÂÓ(¸½Â¸±ÇÁü)¡ä ¢¨½é²óÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
¤¢¤ë¥½ー¥×¾î¤¬¹Ê»¦»àÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÈëÌ©¥¯¥é¥Ö¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÇã½ÕÁÈ¿¥¤òÄÉ¤¦·º»ö¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥êー¥º¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè£±ºî¡£ÀÐ°æµ±ÃË¤¬¹¥¤ó¤À¡ØÇò¹õ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ù¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÂ»½ý¤Ë¤è¤êÌó15Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ´°Á´¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Ãøºî¸¢¼Ô¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤è¤ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯4·î8Æü(¿å)
¡Ú²Á³Ê¡Û
²ÐÀþÃÏÂÓ¡¡½é²ó¸ÂÄêÈÇ¡§6,380±ß(ÀÇ¹þ)
²ÐÀþÃÏÂÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§3,080±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã²ÐÀþÃÏÂÓ¡¡½é²ó¸ÂÄêÈÇ¡ä
¡Ö²ÐÀþÃÏÂÓ¡×¤Ï¡¢¿·ÅìÊõ±Ç²è¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ØÃÏÂÓ¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¥·¥êー¥º¡Ù¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ç¡¢¿·ÅìÊõ¥¥Í¥Þ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÁ´ºîÉÊ¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬´°·ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª
¡Ö²ÐÀþÃÏÂÓ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥êー¥ºµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ºîÌÜ¡ÖÇòÀþÈëÌ©ÃÏÂÓ¡×¤È¥·¥êー¥º¤Î0ºîÌÜ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö½÷ÂÎ»·¶¶¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ª
ÉõÆþÆÃÅµ¤Ï¡Ö²ÐÀþÃÏÂÓ¡×·àÃæ¤«¤éÆæ¤ÎÃË¡ÊÅ·ÃÎ¡Ë¡õÌ¥ÏÇ¤Î¥À¥ó¥µー¡Ê»°¸¶¡Ë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2¼ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
¡¦DISC-1¡§²ÐÀþÃÏÂÓ¡ÊËÜÊÔ¡Ë
¡¦DISC-2¡§½÷ÂÎ»·¶¶¡ÊËÜÊÔ¡Ë¡ÜÇòÀþÈëÌ©ÃÏÂÓ¡Ê¸½Áü±ÇÁü¡Ë¡¡
¡ö2023Ç¯2·îÈ¯Çä¤ÎDVD(HPBR-2057ÉÊÈÖ¡Ë¤ÈÆ±¾¦ÉÊ
¡¦ÆÃÅµ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê2¼ï¡Ë
¡¦¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É·ó¡¢ºîÉÊ²òÀâ¡Ê£±Ëç¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)¹ñºÝÊü±Ç
È¯Çä¸µ¡§¹ñºÝÊü±Ç³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥äー¥¯¥é¥Ã¥«ー
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥äー¥¯¥é¥Ã¥«ー
ÈÎÇä¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
