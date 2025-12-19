¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Î¥ß¥¹¤Ç¡¢ÆÍÁ³Éû¼ÒÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿£Ï£Ì¤ÎÎø¤ÈËÁ¸±¤òÉÁ¤¯ ¡Ø¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Ù Blu-ray 2026Ç¯4·î8Æü(¿å)È¯Çä·èÄê¡ª
Îø¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à »Å»ö¤Ï¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à
¢£2024Ç¯12·î6Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¼ç±é¡¢½é¤Î¼ç±é±Ç²è¡£¼çÂê²Î¤âÃæ»³ÈþÊæ¤¬Ã´Åö¡Ê¡ÖVIRGIN EYES¡×¡Ë¡£¶¦±é¡§É÷´Ö¥È¥ª¥ë¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¡£
¢£¸¶ºî¤Ï¡¢ÀÖÀî¼¡Ïº¤Î¾®Àâ¡Ø½÷¼ÒÄ¹¤Ë´¥ÇÕ!¡Ù
¢£´ÆÆÄ¡¦¶â»Ò½¤²ð¡¢»£±Æ¡¦¹â´Ö¸¼£´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¬¸¶ÈÇ¤«¤é¥ì¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤êÁÉ¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ー´°Á´ÈÇ¡£
¢£½é¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯²½¡£
¢§¡Ø¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¡£¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Ãæ»³ÈþÊæ¡¢É÷´Ö¥È¥ª¥ë¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢°ËÆ£ÃÒ·ÃÍý¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§¶â»Ò½¤²ð
µÓËÜ¡§¶â»Ò½¤²ð
¸¶ºî¡§ÀÖÀî¼¡Ïº¡Ø½÷¼ÒÄ¹¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡Ù
»£±Æ¡§¹â´Ö¸¼£
¾ÈÌÀ¡§µÈ³ÑÁñ²ð
Èþ½Ñ¡§Ãæß·¹îÌ¦
ÊÔ½¸¡§ÉÚÅÄ¸ù
Ï¿²»¡§µÜËÜµ×¹¬
²»³Ú¡§Àîºê¿¿¹°
¼çÂê²Î¡§Ãæ»³ÈþÊæ¡ÖVIRGIN EYES¡×
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¿»Ò¡ÊÃæ»³ÈþÊæ¡Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ë¤ª¤â¤Á¤ã²ñ¼Ò¤Î£Ï£Ì¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー»ÖË¾¤ÎÆ±Î½¡£¾æÉ§¡ÊÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¡Ë Ã£¤ÈÊ¿ËÞ¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¹¤Þ¤ê¡¢Á´¼Ò²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Î¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Æ±Î½¤Î½ã»Ò¡Ê°ËÆ£ÃÒ·ÃÍý¡Ë¤¬¼ÒÄ¹¡¢¿»Ò¤¬Éû¼ÒÄ¹¡¢ËüÇ¯·¸Ä¹¤ÎËÌÎÓ¡Ê¾®ÎÓ¹îÌé¡Ë¤¬ÀìÌ³¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¢§¡Ø¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¡£¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡ÙBlu-ray ¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯4·î8Æü(¿å)
¡Ú²Á³Ê¡Û
6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡¦Í½¹ðÊÔ¡¿ÆÃÊó¡¡
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¸µ¡§¥À¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Ãæ±û±Ç²èËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
(C)¥Ðー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó