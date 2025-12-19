¡Ú¸æ¾ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È:RE¡Û¡ÚÂè27²ó¡Û¸ø¼°À¸ÊüÁ÷¤¬12·î24Æü¤ËÊüÁ÷·èÄê¡ªºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤ä¡¢½Ð±éÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¡Ö¿·Ç¯¤ÎÊúÉéÀîÌø¡×¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¥³ー¥Êー¤â¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Î¡Ø¸æ¾ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È:RE¡Ê°Ê²¼¡¢¾ë¥×¥í:RE¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë20»þ00Ê¬¤è¤ê¡¢Âè27²ó¸ø¼°À¸ÊüÁ÷¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÖÁÈ³µÍ×
10Ç¯ÌÜ¤ò¿Ê¤à¾ë¥×¥í:RE¤ÎÂè27²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¸ø¼°À¸ÊüÁ÷¤ò¥×¥ÁÈÇ¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¾ë¥×¥í:RE¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸æ¾ë²òÀâ¤ä¡¢¥¯¥¤¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢
¿·¥³ー¥Êー¡Ö¾ë¥×¥í:RE ¿·Ç¯¤ÎÊúÉéÀîÌø¡×¤ò½Ð±éÀ¼Í¥ÍÍ¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥³ー¥Êー¡¢
º£¸å¤ÎºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÂè27²óÂçÃêÁª²ñ¡¢
¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ÚÂè27²ó¡Û¸æ¾ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È:RE¡¡¸ø¼°À¸ÊüÁ÷¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë20»þ00Ê¬～
¢§ÈÖÁÈ»ëÄ°¥Úー¥¸
¥Ë¥³À¸¡§ https://live.nicovideo.jp/watch/lv349314606
YouTube Live¡§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=7SvUKfa62P8 ]
¢§½Ð±é¼Ô¾ðÊó
¡¦º£°æËãÈþ¡ÊÀ¼Í¥¡Ë
¡¦Âç¸¶¤µ¤ä¤«¡ÊÀ¼Í¥¡Ë
¡¦¤ì¤¤·¥¯¥ó¡ÊÎò»Ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡¦Îò»Ëºî²È¡Ë
¢¨½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤Î·ÇºÜ¤Ï¸Þ½½²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬
¢§¡Ö¾ë¥×¥í:RE¿·Ç¯¤ÎÊúÉéÀîÌø¡×ÂçÊç½¸¡ª
¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÀîÌøÊç½¸¤ò¿·¤¿¤Ê¤ªÂê¡Ö¾ë¥×¥í:RE¿·Ç¯¤ÎÊúÉéÀîÌø¡×¤ÇÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Áª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡ª
ºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ±þÊç¼ÔÍÍ¤Ë¡¢À¼Í¥ÍÍ¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿µÇ°ÉÊ¤ò¸åÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤ªÂê¤Ë±è¤Ã¤¿ÀîÌø¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Þ¤Ç¤òÅº¤¨¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ë¥×¥í:RE¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡ª¡ª
Îã¡Ë¹âÆñÅÙ¡¡¼ÂÁõ½éÆü¤Ë¡¡¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
±þÊçÊýË¡¡¢´ü´Ö¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ00Ê¬～2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡¦±þÊçÊýË¡
²¼µ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥©ー¥àURL¡§https://forms.gle/XJ5AFBEE5QFupeYy7
¡¦Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»þ´Ö¤Î´Ø·¸¾å¡¢Á´¤Æ¤Î±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢±þÊç»þ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤´Ï¢ÍíÀè¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÈ¯Á÷¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤Ç¤Î¤ªÂê¤ä¤´²óÅú¤Ï¸ø¼°ÀßÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢±¿±ÄÂ¦¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÁª¹ÍÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦È¯É½
12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë20»þ00Ê¬¤«¤é¤Î¸ø¼°À¸ÊüÁ÷Æâ¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¡ª
¢¨ËÜÈÖÁÈ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤¬µÞî±ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¸æ¾ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È:RE～CASTLE DEFENSE～¡Ù
DMM GAMES¤¬Â£¤ëËÜ³ÊÅª¥¿¥ïー¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹RPG¤Ç¤¹¡£
³õ¡ÊÅ¨¡Ë¤¿¤Á¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¾ëÌ¼¤¿¤Á¤ÎÅÂ¤È¤Ê¤ê¡¢Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾ëÌ¼¤Ï¥Ð¥È¥ëÃæ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥É¥Ã¥È³¨¤È¤Ê¤ê¡¢µðÂç²½¡¦ÆÃµ»¡¦·×Î¬¤ò¶î»È¤·¤ÆËÜ¿Ø¤ÈÅÂ¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾ëÌ¼¤¿¤Á¤ËÂ£¤êÊª¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÀÅª¤Ê¾ëÌ¼¤¿¤Á¤ÈÅ·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Î¹¤¬ÅÂ¡Ê¤¢¤Ê¤¿¡Ë¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://oshirore-dmmgames.com/
¢§¥²ー¥à¥Úー¥¸
http://games.dmm.com/detail/oshirore/
¢§Google Play¥¹¥È¥¢
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.oshirore
¢§App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id1303315539
¢§¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/shiropro_staff
¢§¸ø¼°Æ°²è
https://www.youtube.com/watch?v=4Ipmt4z-ilc
Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£