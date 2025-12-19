Éñ¾ë²¦ÂÀÏº¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡¡¾åÃæ²¼¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ò¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤È¡¢10ºý¡¡Âè3¥·ー¥º¥ó¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÇÉü´©¤·¤Þ¤¹¡ªÍ½Ìó¤Ï12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë³«»Ï!!
¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤È¡¢10ºý¡¡Âè3¥·ー¥º¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢Éñ¾ë²¦ÂÀÏº¤µ¤óÃø¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡¡¾åÃæ²¼¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤òÉü´©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉü´©¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡Û
2008Ç¯¤ËÃ±¹ÔËÜ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢Éñ¾ë²¦ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡Ù¤Ïº£¤âÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÈÎÇäÃæ¤ÎÌ¾ºîÃæ¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁ¯Îõ¤Ç¡¢½ñÅ¹°÷¤â»æ¤Î½ñÀÒ¤¬ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Éü´©»Üºö¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æ»Ãæ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤âÉü´©¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤æ¤ëÆÉ½ñÂÎ¸³¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉñ¾ë²¦ÂÀÏº¤òÆÉ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤µ©Í¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âËº¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢ºÆ¤Ó¥ê¥¢¥ë¤ÊÆß´ï¤È¤·¤Æ¡¢»æ¤ÎËÜ¤Ç³§ÍÍ¤Î¤â¤È¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Éü´©¤ËºÝ¤·¡¢Éñ¾ë²¦ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¶¯²Ð¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÀìÌç²È¤È»ä¤É¤â¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëºî²È¡¦¶â»ÒÎè²ð¤µ¤ó¤Ë¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¾®Àâ¤Î¼«Í³¤È¡¢°¦¤Î¶¯¿Ù¤µ¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤òÉñ¾ëÊ¸³Ø¤«¤éÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»ä¤Ïºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î°Ç¤â¸÷¤â¤¹¤Ù¤Æ吞¤ß¹þ¤ó¤À¡¢SF¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÎµÇ°ÈêÅª·æºî¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎÀ»½ñ¤Ç¤¹¡£¡Ù ¶â»ÒÎè²ð
º£²ó¤ÎÉü´©¤ËºÝ¤·¡¢3ÂçÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±.¸ÂÄê¿ô¤Î¡Ö¾å´¬¥µ¥¤¥óËÜ¡×¤ò´Þ¤à3ºý¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ
¡¡¢¨Í½þÆÃÅµÈÇ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¿·Ä¬Ê¸¸Ë¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥Ô¥ó¡ª¤Ç¤¹¤¬¡¢Éü´©½ñÀÒ¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡¢¥´ー¥ë¥É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ô¥ó¤òëÐ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
£³.Í½þÆÃÅµ¤ÏÅ½¤êÈ¢·Á¼°¤Î·øÏ´¤Ê3ºý¼ýÇ¼BOX¡£
¡¡Ê¸¸ËËÜ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーKEI¤µ¤ó¤ÎÃ±¹ÔËÜ»þ½ñ¤²¼¤í¤·¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¿ÞÊÁ¤ÏºîÀ®Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ñÀô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤â¤·¤¯¤ÏË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡¦½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç¡¦½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£Å¹Æ¬È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯2·îËö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤Î´ë²è¤òµ¯°Æ¤·¤¿¡¢Ë§ÎÓÆ²½ñÅ¹¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹ Å¹Ä¹ »³ËÜ¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
2008Ç¯¡£°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë°µÅÝÅª¤ÊKEI¤µ¤ó¤ÎÁõ²è¤Ë¡¢¼½ñ¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¸ü¤µ¡£É½»æ¤ËÍÙ¤ëÆ²¡¹¤¿¤ë¡ÖÉñ¾ë²¦ÂÀÏº¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¶±¤ó¤À¡£¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¾®Àâ¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£»þ¤¬·Ð¤Á¡¢¤Ê¤¼¤«¡ÖÉÊÀÚ¤ì½ÅÈÇÌ¤Äê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶±¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¼ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°ï¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÊÀÚ¤ì°Ê¹ß¤ËÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡Ù¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢½ñÅ¹°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Éü´©¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì²È¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡£Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÃø¼Ô¡¡Éñ¾ë²¦ÂÀÏº¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Again, Truth Is A Mirror Ball. Thank You.
¡ã¿·Ä¬¼Ò¡¡Ã´Åö¡¡ÀÄÌÚÂçÊå¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡ÙÃ±¹ÔËÜÈÇ¡¦Ê¸¸ËÈÇ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¸ì¤ê¤Ä¤¯¤»¤Ì»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éñ¾ë²¦ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎºÇ¹â·æºî¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Ä¤«Éü´©¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃµÄå¡£¤ªÁ°¡¢¾·¤«¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡¡¾åÃæ²¼¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§Éñ¾ë²¦ÂÀÏº¡Ë
È¯Çä¡§¿·Ä¬¼Ò
¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡¡¾å¡Ù
ISBN: 978-4-10-118634-4
È½·¿¡§³ÆA6È½
¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡¡Ãæ¡Ù
ISBN¡§978-4-10-118635-1
È½·¿¡§³ÆA6È½
¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³ÃµÄå¿åÍËÆü¡¡²¼¡Ù
ISBN¡§978-4-10-118636-8
È½·¿¡§³ÆA6È½
ÈÎÇä²Á³Ê¡§
£±.¾å´¬¤Î¤ß¥µ¥¤¥óËÜ3ºý¥»¥Ã¥È¡ÊÍ½þÆÃÅµ¼ýÇ¼BOXÉÕ¡Ë¡§ÀÇ¹þ5,500±ß
£².¥µ¥¤¥óËÜ¤Ê¤·3ºý¥»¥Ã¥È¡ÊÍ½þÆÃÅµ¼ýÇ¼BOXÉÕ¡Ë¡§ÀÇ¹þ5,500±ß
¡ÚÍ½þÆÃÅµ¡Û
Å½¤êÈ¢·Á¼°3ºý¼ýÇ¼BOX
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーKEI¤µ¤ó¤ÎÃ±¹ÔËÜ»þ½ñ¤²¼¤í¤·¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ
¢¨¿ÞÊÁ¤ÏºîÀ®Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
Éñ¾ë²¦ÂÀÏºÀèÀ¸¤Î·æºî¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ½ÅÍ×ºîÉÊ¡£
ÃµÄå¥Ç¥£¥¹¥³¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹Ï»ºÐ¤Î»³´ß¾¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤½½¼·ºÐ¤Î¾¿¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃ¯¤âÁÛÁü¤·ÆÀ¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¡£
¢£ Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
½ñÀô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§ https://shosen.tokyo/apps/note/?e-landing-page=disco_detective_wednesday(https://shosen.tokyo/apps/note/?e-landing-page=disco_detective_wednesday)
£±.¾å´¬¤Î¤ß¥µ¥¤¥óËÜ¡¦¾åÃæ²¼3ºý¥»¥Ã¥È¡ÊÍ½þÆÃÅµ¼ýÇ¼BOXÉÕ¡Ë¡§https://shosen.tokyo/?pid=189788815(https://shosen.tokyo/?pid=189788815)
£².¥µ¥¤¥óËÜ¤Ê¤·¡¦¾åÃæ²¼3ºý¥»¥Ã¥È¡ÊÍ½þÆÃÅµ¼ýÇ¼BOXÉÕ¡Ë¡§https://shosen.tokyo/?pid=189788813(https://shosen.tokyo/?pid=189788813)
Ë§ÎÓÆ²½ñÅ¹¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹/½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç/½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー
¢£ Í½Ìó¡ºÀÚÆü¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
¢£ Å¹Æ¬ÈÎÇä¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯2·îËö¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¿·Ä¬¼Ò
1896Ç¯¡ÊÌÀ¼£29Ç¯¡ËÁÏ¶È¡£±ßËÜ¥Öー¥à¤ËÀèÎ©¤Ä 1914Ç¯9·î¤Ë¤Ï¿·Ä¬Ê¸¸Ë¤òÁÏ´©¡£Âè1²óÇÛËÜ¤È¤·¤Æ¥È¥ë¥¹¥È¥¤¡Ö¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¡¢¥®¥è¥ò¥Æ¡Ö¼ã¤¥ñ¥ë¥Æ¥ë¤ÎÈá¤ß¡×¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ýー¥í¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ýー¥íÎ¹¹Ôµ ¾å¡×¡¢¥À¥¹¥¿¥¨ー¥Õ¥¹¥¥¤¡ÖÇòÃÔ °ì¡×¡¢¥¤¥Ö¥»¥ó¡Ö¥¤¥Ö¥»¥ó½ñ´Ê½¸¡×¡¢¥Ä¥ë¥²ー¥Í¥Õ¡Ö¤Ï¤ÄØø¡×¤Î6ºîÉÊ¤ò»ÍÏ»È¾Ù£È½¡¦Ï»¹æ³è»ú°ìÃÊÁÈ¡¦Äê²Á25 Á¬¤Ç½ÐÈÇ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÎÉ½ñ¤ò½ÐÈÇ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò½ñÀô
¡Ö½ñÀô¡×¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¡×¤Î2¤Ä¤Î²°¹æ¤Î½ñÅ¹¤òÅ¸³«¡£¡ÖÅ´Æ»¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¿ô³Ø¡×¡ÖÀê¤¤¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¡¦»¨²ß¤ò¿¼¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô¼Â»Ü¡£
½ñÀôURL¡§https://www.shosen.co.jp/
¡ã»²¹Í¡ä¡Ö½ñÀô¤È¡¢10ºý¡×´ë²è³µÍ×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¿ô
ºòº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç²áµî¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢Ãµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¿ô¡¹¤ÎËÜ¤¬Ë¡³°¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍß¤·¤¤¿Í¤¬Ê§¤¨¤ëÊ¬¤ÎÃÍÃÊ¤òÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ì¸«¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Ç®Ë¾¤¹¤ë¤¢¤ÎÌ¾ºî¡¢»ä¤¿¤Á¤âÀ§Èó¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤¢¤ÎÌ¾Ãø¤ò¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê²Á³Ê¡×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¡ÈËÜ²°¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ãø¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤É¤´±ï¤Î¤¢¤ëÊý¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤ò¡Ö½ñÀô¤È¡¢10ºý¡×¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤È¡¢10ºý¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ñÀô¤È¡¢¤´±ï¤¢¤ëÊý¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹10ºý¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Î´ë²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ç²þ¤á¤Æ¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤ËÜ¤ò2023Ç¯8·î¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Î¡¢Âè£±¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï25¤ÎºîÉÊ¤òºÆÅÙÀ¤¤ÎÃæ¤ËÁ÷¤ê¤À¤·¡¢Áí·×¤Ç2Ëüºý°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ñÀô¤È¡¢10ºý¡× Âè1¥·ー¥º¥ó¡Ê2023Ç¯8·î～2024Ç¯8·î¡Ë
¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤È¡¢10ºý¡× Âè1¥·ー¥º¥ó¡Ê2023Ç¯£¹·î～2024Ç¯8·î¡Ë
¤³¤Î¸å¤â¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ì²áÀ¤â¤Î¤Ë¤»¤º¡Ö½ñÀô¤È¸À¤¨¤Ð¡¢10ºý¤À¤è¤Í¡×¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢10ºý¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥®¥å¥éー´ë²è¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÁÛ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢2024Ç¯11·î¤è¤ê»Ï¤á¤¿Âè2¥·ー¥º¥ó¤â¡¢¡Ö½ñÀô¤È¡¢10ºý¡×¤ÏÌµ»ö¤Ë10ºý¤òÉü´©¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ñÀô¤È¡¢10ºý¡× Âè2¥·ー¥º¥ó¡Ê2024Ç¯11·î～2025Ç¯10·î¡Ë
¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤È¡¢10ºý¡× Âè2¥·ー¥º¥ó
¤³¤ì¤Ë¤Æ¡Ö½ñÀô¤È¡¢10ºý¡×¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤È¡¢10ºý¡×Âè2¥·ー¥º¥ó¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿10ºý¡Ê22ºîÉÊ¡Ë¤ÎÉü´©¤ò¹Ô¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè2¥·ー¥º¥ó¤âÁí·×¤Ç£±Ëü5Àéºý°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÀ¤¤Ø¤ÎÎ¹¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Éü´©´ë²è¡Ö½ñÀô¤È¡¢10ºý¡×¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤È¡¢10ºý¡×¡£¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢²áµî¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¤Ç´û¤Ëºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤Ì¾ºî¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò½ñÀô¤È½ÐÈÇ¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢Ãø¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤½ÅÈÇ¡¦Éü´©¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö½ñÀô¤È¡¢10ºý¡×¡ÖË§ÎÓÆ²¤¿¤À¤½ñÅ¹¤È¡¢10ºý¡×¤ÏÌµ»ö¤ËÂè2¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¡¢¿·¤¿¤ËÂè3¥·ー¥º¥ó¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤Â³¤³ô¼°²ñ¼Ò½ñÀô¤Ç¤Ï¡¢Ëä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âô»³¤ÎÌ¾Ãø¤ò³§ÍÍ¤Î²¼¤ØÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤Â³¤³ô¼°²ñ¼Ò½ñÀô¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ëÉü´©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë½ÐÈÇ¼Ò¡¦Ãø¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¤«¤±¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
