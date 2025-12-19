·Ä±þÂç¿Íµ¤¼ø¶ÈÈ¯¡ª¡¡6½µ´Ö¤Ç´Ú¹ñ¸ì½é¿´¼Ô¤òÂ´¶È¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¥É¥ê¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Éü½¬¥¢¥×¥ê¡¢ÄÉ²ÃÎý½¬PDF¡¢²»À¼¤Ç³Ø½¬¤òËüÁ´¥µ¥Ýー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ØËèÇ¯Ä¶Ëþ°÷¤Î·Ä±þÂç¿Íµ¤¼ø¶ÈÈ¯¡ª¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤´Ú¹ñ¸ìÃ±¸ì¥É¥ê¥ë¡ÎÆþÌç～½éµé¡Ï¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Ï¥ó¥°¥ë¤¬ÊÂ¤Ö³¹ÊÂ¤ß¤ÎÁõ²è¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤Ï¤·¤ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
NHK¥Æ¥¥¹¥È¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥Ï¥ó¥°¥ë¹ÖºÂ¡Ù¤Ç´¬ËöÆÉ¤ß¤â¤Î¤òÏ¢ºÜÃæ¡Ê2019Ç¯4·î～¡Ë¤Î¹âÌÚÀèÀ¸¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¼«Âð¤ÇÆÈ³Ø¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¶µºà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢´Ú¹ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÃ±¸ì¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤â¤¹¤°Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö³Ø½¬¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È½éµé¤òÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆþÌç¼Ô¡¦½éµé¼Ô¤òµß¤¦1ºý¤Ç¤¹¡£
¢£Ìó10Ç¯¤Î³ØÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Ã±¸ì³Ø½¬¤ÎÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É
ËÜ½ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¹âÌÚÀèÀ¸¤¬·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î´Ú¹ñ¸ì¼ø¶È¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬»È¤ï¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢È¯²»¤·¡¢½ñ¤¯¡×ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤ò¡¢¥É¥ê¥ë·Á¼°¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£²»À¼»É·ã¤ÈÉ®µ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆÃ±¸ì¤ò³Ø½¬¤·¡¢ËèÆü¤Î¡Ö¤ª¤µ¤é¤¤¡×¤ÇÃ»´üµ²±¤Ø¡¢½µ¤´¤È¤Î¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¡×¤ÇÃæ´üµ²±¤Ø¤ÈÆ¯¤¤«¤±¡¢³Î¼Â¤ÊÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê¥Æー¥Þ¤´¤È¤ËÃ±¸ì¤òÇÛÎó¤·¤¿³Ø½¬½ç½ø¡¢³«¤¤ä¤¹¤¤À½ËÜ¤Ê¤É¡¢ºÃÀÞ¤»¤º³Ø½¬¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¹©É×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¥1Æü1¸«³«¤¤Ç³Ø¤Ö¹½À®¡£
¢¥7Æü¤´¤È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤Çµ²±¤òÄêÃå¤Ç¤¤ë¡£
¢£6½µ´Ö¤Ç½é¿´¼Ô¤òÂ´¶È¤Ç¤¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡ª
ËÜ½ñ¤Ï6½µ´Ö¡Ê42Æü´Ö¡Ë¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¡×¸¡Äê5µé¥ì¥Ù¥ë¤Î¸ì×Ã¡¦É½¸½¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¸ì¤Î²ñÏÃ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢K-POP¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¸ì×Ã¤ÈÉ½¸½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½õ»ì¤äÉ¬¿ÜÊ¸Ë¡¤â¥»¥Ã¥È¤Ç½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÃ±¸ì¤À¤±Ê¬¤«¤ë¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¤¬¤Þ¤À¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â°Â¿´
¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¤ÏÀµÄ¾¤Þ¤À¤¢¤ä¤Õ¤ä¡×¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ï°ìÅÙ³Ð¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÆÉ¤à¤Î¤Ë¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×――¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ë¤Î´ðÁÃ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Úー¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ø½¬Ãæ¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ë¤ÏÆÉ¤ß¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤òÊ»µ¡£¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ³Ø½¬¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯³Ø½¬¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥¥Ï¥ó¥°¥ë¤Î´ðÁÃ¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£²»À¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥×¥ê¡¢ÄÉ²ÃÎý½¬ÍÑPDF¤Ç³Ø½¬¤òÅ°Äì¥µ¥Ýー¥È¡ª
´Ú¹ñ¸ì¸ì³Ø½ñ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢½ñÀÒÆâÍÆ¤òÉü½¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ä¤¡£250ÌäÄ¶¤Î¥¯¥¤¥º¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Î³Ø½¬¤Ë¤âºÇÅ¬¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸¤ò¸«¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸¤òÁª¤ÖÌäÂê¤Ç¤ª¤µ¤é¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡Ö½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤¿¤¤ÇÉ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤ÊÄÉ²ÃÎý½¬ÍÑPDF¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¸«³«¤ÈÇPDF¤È¡¢¤´¼«Âð¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç½ÐÎÏ¤·¤ä¤¹¤¤Ã±¥Úー¥¸ÈÇ¤Î2¼ïÎà¤ÎPDF¤ÇÈ¿ÉüÎý½¬¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
²»À¼¤Ï¡¢¥¢¥×¥êºÆÀ¸¤ÈMP3¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î2·Á¼°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹âÌÚÀèÀ¸¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡¢¤¹¤ë¤¹¤ë¤Ã¤È¡Ö½éµé¤ÎÊÉ¡×¤ò±Û¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¡ØËèÇ¯Ä¶Ëþ°÷¤Î·Ä±þÂç¿Íµ¤¼ø¶ÈÈ¯¡ª¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤´Ú¹ñ¸ìÃ±¸ì¥É¥ê¥ë¡ÎÆþÌç～½éµé¡Ï¡Ù
Ãø¼Ô¡§¹âÌÚ¾æÌé
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü
È½·¿¡§B5È½¡¿128¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-306230-7
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/1130623000
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4053062306
・楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/18400660/
・セブンネット:https://7net.omni7.jp/detail/1107660704
