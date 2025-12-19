¡Ú¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ·èÄê¡ÛÈ¯ÇäÁá¡¹¤ÎÈ¿¶Á¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¡¡º£¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ8³ä¤Í¤é¤¨¤ë¡ª¡Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¡ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç´°Á´¹¶Î¬¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¡ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç´°Á´¹¶Î¬¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î½ÅÈÇ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ·èÄê¡ª
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤Î¹Âç¤Ê³Ø½¬ÈÏ°Ï¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³À¸¤ØÂ£¤ë¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î³Ø½¬Ë¡¡×¤òÄó¾§¤·¤¿ËÜ½ñ¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô12Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ömini¤¤¤±ÀèÀ¸¤ÎÎÑÀ¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë½é¤Î½ñÀÒ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ú¿Íµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È£±.¡Û¡Ö¿À²ó¡×¡ÖÅªÃæÏ¢È¯¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤ò½ñÀÒÍÑ¤ËÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª
Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¡Ö¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡×¤È¤ÎÏ¢·È³Ø½¬¤Ç¤¹¡£mini¤¤¤±ÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¿Þ²ò¤ò¶î»È¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÆâÍÆ¤â»ë³ÐÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤ÈÂç¹¥É¾¤Ç¡¢Ä¾Á°´ü¤Î¡Ö¿À²ó¡×¡ÖÅªÃæÏ¢È¯¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÆÀÅÀÄ¾·ë¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¡¢1ËÜ2Ê¬ÄøÅÙ¤Î¡Ö¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡×¤Ë¶Å½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¼õ¸³À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¥µ¥¯¥Ã¤ÈÌµÍý¤Ê¤¯¥Æー¥Þ¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆ°²è¤Ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¡§»æÌÌ¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¡¢mini¤¤¤±ÀèÀ¸¤Î²òÀâÆ°²è¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÃ»¤¤Æ°²è¡§ 1¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤Ìó2Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¡¢Î®¤ì¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡£
¡ü³Ø½¬¸ú²Ì¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¡§Æ°²è¤ÇÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³Ø½¬¡Ê¿Þ²ò¡¢·êËä¤á¡Ë¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¿Íµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È£².¡Û¥Õ¥ë¥«¥éー¤Î¿Þ²ò¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡ª
mini¤¤¤±ÀèÀ¸¤ÎYouTube¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²òÀâ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¿Þ²ò¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢mini¤¤¤±ÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤Ë¤¢¤ë¿Þ²ò¡¢Ç¯É½¡¢¤Þ¤È¤á¤Ê¤É¤ò¥ªー¥ë¥«¥éー¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ËÉÙ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÂç¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¢¥mini¤¤¤±ÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤Î¿Þ²ò¤ò¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç»æÌÌ¤ËºÆ¸½¡ª
¡ü¥Õ¥ë¥«¥éー¤Î¿Þ²ò¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡§ ¥Æー¥Þ¤´¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÍÑ¸ì¤ò¡¢¥Õ¥ë¥«¥éー¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÉÑ½Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸·Áª¡§¥»¥ó¥¿ー»î¸³»þÂå¤«¤éºÇ¿·ÌäÂê¤Þ¤Ç¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¡£
¡üËÄÂç¤ÊÈÏ°Ï¤òÂÎ·Ï²½¡§Á´10¾Ï¹½À®¤Ç¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¢´Ä¶¡¢Ï«Æ¯¡¢ÇÀ¶È¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£»Ë¡¦·ÐºÑ»Ë¡¢ÎÑÍý¤Ê¤É¡¢¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤Î³Ø½¬ÈÏ°Ï¤òÌÖÍå¡£ÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¡¢¡ÖÁ´ÂÎÁü¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¡×¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¿Íµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È£³.¡Û¡Ö·êËä¤áÌäÂê¡×¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª
¡Ö¿À²ó¡×¡ÖÅªÃæÏ¢È¯¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ëmini¤¤¤±ÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡¢¿Þ²ò¡¢Ç¯É½¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿ÃÎ¼±¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë·êËä¤áÌäÂê¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÆ°²è¢ª¿Þ²ò¢ª·êËä¤á¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×³Ø½¬¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îmini¤¤¤±ÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ËÜ½ñ¤Ç½é¤á¤ÆÃø¼Ô¤òÃÎ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤â¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¥¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤«¤é¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢´ðËÜ1¥Æー¥Þ1¥Úー¥¸¤Ë¶Å½Ì¡ª
¡ü·êËä¤á·Á¼°¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡§ Æ°²è¤È¿Þ²ò¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤äÍÑ¸ì¤ò¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£
¡üÅ°ÄìÈ¿Éü¤ò¥µ¥Ýー¥È¡§ ²òÅú¤òÉÕÂ°¤ÎÀÖ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ç±£¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¡×¤ÇÃÎ¼±¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç³Î¼Â¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤òÅ°Äì³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤òÆÀÅÀ¸»¤Ë¡ª
¡Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¡ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç´°Á´¹¶Î¬¡Ù¤Ï¡¢¹ÈÏ¤Ê³Ø½¬ÈÏ°Ï¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³À¸¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤Æ°²è²òÀâ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¿Þ²ò¤ÇÀ°Íý¤·¡¢·êËä¤á¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÖºÇ¶¯¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤òºÇÃ»¥ëー¥È¤ÇÆÀÅÀ¸»¤ËÊÑ¤¨¡¢»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¡ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç´°Á´¹¶Î¬¡Ù
Ãø¼Ô¡§mini¤¤¤±ÀèÀ¸
²Á³Ê¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î4Æü
È½·¿¡§A5È½¡¿272¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§Æ±»þÇÛ¿®
ISBN¡§978-4-05-306355-7
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1130635500(https://hon.gakken.jp/book/1130635500)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4053063558(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063558)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18400654/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400654/)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306355-7(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306355-7)
¡ãÅÅ»ÒÈÇ¡ä
¡¦Kindle¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4LP9M37/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4LP9M37/)
¡¦³ÚÅ·Kobo¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/1124a644ce2d377ba448f838d9c178f4/(https://books.rakuten.co.jp/rk/1124a644ce2d377ba448f838d9c178f4/)
