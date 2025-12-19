±ä¤Ù500Ëü¿Í¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡Ö¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à¡×Î®¡È¥¯¥ê¥¨ー¥¿ーÀ®¸ùË¡¡ª¡É¶¦´¶¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤ÎË¡Â§
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¡Ø¶¦´¶¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¿´¤òÄÏ¤à¡¡¤³¤Í¤³Î®¡Ö½Ä·¿¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤Î¶Ë°Õ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¤äYouTube¤Ç¡¢¡ØÇ¯Îð³ÎÇ§¡Ù¤ä¡ØÀÊÃ¥¤¦ÃË¡Ù¤Ê¤É¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à¡×¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¿´¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÅ¸³«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢ÏÂ¤à²ñÏÃ¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÊ¬¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ëÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÊÔ±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê½¸ÃÄ¤¬¡¢SNS¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ë¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¤¿¤á¡¢ºîÉÊ¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï500Ëü¿ÍÄ¶¡Ê2025Ç¯11·î3Æü»þÅÀ¡Ë¤È¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤«¤é¡¢Æ°²è¤Î´ë²è¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢Ìò¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤Ê¤É¡¢¡Ö¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤´¾Ò²ð¡£
Æüº¢¤«¤é¡Ö¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¼Çµï¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡ÖÄ©Àï¤·¤è¤¦¡×¤ÈÌî¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤ò¸ØÄ¥¤·¡È¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡É¾õ¶·¤òºî¤ë
¡Ö¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Îð³ÎÇ§¡×¤ä¡ÖÀÊÃ¥¤¦ÃË¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆü¾ï¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¶¦´¶¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Î»°ÌîÎ¶°ì»á¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ò°Õ¼±Åª¤ËÁª¤Ó¡¢¤½¤³¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë»ö¾Ý¤òÁÛÄê¤·¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë´¶¡×¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¸ØÄ¥¡×¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤ÇºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ØÄ¥¡×¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸Â³¦¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«ÉáÄÌ¤ÎÀßÄê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì·½â¤¹¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¡¢¡Ö¼Çµï¡×¤Ç³ê¤é¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¾Ð¤¤¤ò¥»¥ê¥Õ¤Çºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤¬»ý¤Ä¾Ð¤¤¤ò¤É¤¦ºî¤ê½Ð¤¹¤«¡×¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê´°Á´¤Ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸Â³¦¤Î¤È¤³¤í¤ò¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò»£¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀÊÃ¥¤¦ÃË¡Ù¤ÏÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ë
Âç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ØÀÊÃ¥¤¦ÃË¡Ù¤Ï¡¢»°ÌîÎ¶°ì´ÆÆÄ¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÀÊ¤ò¼è¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃåÁÛ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Â¾¿ÍÆ±»Î¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¤¤¤ëÅÅ¼ÖÆâ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î¾å¤ËºÂ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤ò¤¢¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶Ã¤¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¥·¥êー¥º²½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÆ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¤ÈÊÑ¤Ê¿Í¤òÀï¤ï¤»¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÀ©ºî¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Òー¥íー¡×¤ä¡Ö¥Àー¥¯¥Òー¥íー¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÖÃ¥¤¦ÃË¡×¤¬¡¢ÌÂÏÇ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¾å¤ËØÀØéÌµÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ÇºÂ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌÌÇò¤µ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
À©ºî¼Ô¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿ Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÇ¯Îð³ÎÇ§¡Ù
¡Ö¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ØÇ¯Îð³ÎÇ§¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¼ò¤òÇã¤¦ºÝ¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎµÒÌò¤òÇßÅÄÀ¿¹°¤µ¤ó¡¢Å¹°÷Ìò¤òÈ¾ÅÄ¼þÊ¿¤µ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤ËÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤âÀ©ºî¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÖ´Ö¤µ¤ó¤Î¡Ö¶¯¤¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬Îø¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦±éµ»¤¬ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤Æ¼ãÊÖ¤ê¡¢·å³°¤ì¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Î²òÀâ¤â¾Ü¤·¤¯·ÇºÜ¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ø¶¦´¶¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¿´¤òÄÏ¤à¡¡¤³¤Í¤³Î®¡Ö½Ä·¿¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤Î¶Ë°Õ¡Ù
Ãø¼Ô¡§¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»ÈÇ
Áí¥Úー¥¸¿ô¡§192¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4046074126
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¡ÚAmazon¡Û
https://www.amazon.co.jp/dp/4046074124¡¡
¡ÚÃø¼Ô¡Û
¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÀº±Ô¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬·ë½¸¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯6·î¤è¤êTikTok¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SNS¤ÇËè½µºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï500Ëü¿ÍÄ¶¡¢Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô25²¯²óÄ¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê¢¨2025Ç¯11·î3Æü»þÅÀ¡Ë