Âè5²ó¥ªー¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡õ¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó2025¡¡¼ø¾Þ¼°¥¢¥Õ¥¿ー¥ì¥Ýー¥È

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¿·¿Í¾Þ¡ÖÂè5²ó¥ªー¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ªー¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡õ¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï¡©
¡Ö¥ªー¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¤Ï¡¢KADOKAWA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÌ¡²è¾Þ¡£Âè5²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ì¡²è¤ò°·¤¦37ÊÔ½¸ÉôÁí½Ð¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¾Þ1ºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Á´14ºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢º£Ç¯½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£1992Ç¯¤è¤ê¹âÃÎ¸©¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Þ¤ó¤¬¶¥µ»Âç²ñ¡ÖÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Ì¡²èÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¡Ë¡×¤ÎÍýÇ°¤òÆ§½±¤·¡¢KADOKAWA¤¬¼çºÅ¡¢¹âÃÎ¸©¤ª¤è¤Ó¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡¦ÅÚº´¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬¶¦ºÅ¡£¿³ºº¤ÏÊÀ¼Ò¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡¦½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥×TOONÊÔ½¸Éô¤¬¼Â»Ü¤·¡¢Í¥½¨¾Þ¤ò´Þ¤àÁ´3ºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¼ø¾Þ¼°¥¢¥Õ¥¿ー¥ì¥Ýー¥È
¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè5²ó¥ªー¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÉ½¾´¤ËÂ³¤¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó2025¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¾Þ¾õ¤ä½â¡¢ÌÜÏ¿¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼ø¾Þ¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¼õ¾Þ¼Ô¡¢KADOKAWA¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Éô¤Î»ûÃ«·½À¸ÉôÄ¹¡¢¶¦ºÅ¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¤è¤êÊ¸²½À¸³èÉôÄ¹¡¦ÃÓ¾å¹á»á¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Ç¤¢¤ë½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥×TOONÅý³çÊÔ½¸Ä¹¡¦ÀõÅÄµ®Åµ»á¡¢KADOKAWA¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ½¸Ä¹¡¦ºäÌîÁï¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£°ìÌä°ìÌä¡¢À¿¼Â¤Ë²óÅú¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
KADOKAWA¤«¤é¹âÃÎ¸©¤ª¤è¤Ó¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡¦ÅÚº´¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ë´ë²è¤ò»ý¤Á¹þ¤ß»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ¾Þ¡£
»ûÃ«ÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¡×¤È±þÊç¤äÀ©ºî´ü´Ö¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢8·î¤ÎËÜÁª¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¡Ö¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¤Û¤¦¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´ü´Ö¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÊÆ»Ò¹â¹»Ì¡¸¦Éô¤Î±þÊç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¤ÎËÜÁª½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£
¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー4Ì¾Ãæ¡¢ÉôÄ¹¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ß2Ç¯À¸¤Ç¡¢¤Û¤«3Ì¾¤Ï1Ç¯À¸¡£½é¤á¤Æ½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö1Ç¯À¸¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉôÄ¹¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡£
¥«¥É¥³¥ß¤Ë¼õ¾Þºî¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¦¤µ¤Á¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±þÊçºî¤ÇÆÃ¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ½¾ð¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥³¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¤ÎÇÛÃÖ¡×¤È²óÅú¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢º£²ó¥«¥É¥³¥ß¤Ë¼õ¾Þºî¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥×TOON¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Á¤ê¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ë²¿¤«¤Î¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö10¥³¥Þ¤«¤é¡¦Ì¤´°¤Ç¤âOK¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¾Þ¤Î±þÊçÍ×¹à¤ò¸«¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¼õ¾Þºî¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×TOON¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢ÁáÂ®¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø±³¤«¤é½Ð¤¿¥Òー¥íー¡ÙÊÆ»Ò¹â¹»Ì¡¸¦Éô
¡Ø¤ºー¤Ã¤ÈÍ§Ã£¡£¡Ù¤µ¤Á¤³
¡Ø¥µ¥Ü¤ê²°¤ÎÀ¥ÎÉ¤¯¤ó¡Ù¤Á¤ê¤¿¤í¤¦
¡ÖÂè5²ó¥ªー¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×Âç¾Þ¤ª¤è¤ÓÉôÌç¶ä¾Þ¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó2025¡×Í¥½¨¾Þ¤ª¤è¤Ó¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¤ÏKADOKAWA¤ÎÌ¡²è¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó2025¡×¥¸¥ã¥ó¥×TOON¾Þ¤Ï½¸±Ñ¼Ò¤ÎÌ¡²è¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×TOON¡×¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì12·î13Æü¤è¤ê·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼õ¾Þºî¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡ÖÂè5²ó¥ªー¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×
¢§Âç¾Þ¡Ê¾Þ¶â300Ëü±ß¡ÜÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥åー³ÎÌó+CLIP STUDIO PAINT EX 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó3Ç¯ÈÇ¡Ë
¡Ø¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏºÇ¶¯¤Îº§Ìó¼Ô¤¬¤ª¼é¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¡¡ÍÇÏ¤¤¤Á
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_007228_S/
¢§ÉôÌç¶ä¾Þ¡Ê¾Þ¶â30Ëü±ß¡Ü¥«¥É¥³¥ß·ÇºÜ+CLIP STUDIO PAINT EX 1¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó1Ç¯ÈÇ¡Ë
¡¦½÷À¸þ¤±ºîÉÊÉôÌç¡¡¡Ø¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÂç¿À´±¡Ù¡¡¥ê¥Í¥ó
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_007229_S/
¡¦½÷À¸þ¤±ºîÉÊÉôÌç¡¡¡ØËÌÉôÂç¸ø¤Ï¤Ê¤¼ÍÃÊ¼Âç¾¤ÎÉþ¤òÃ¦¤¤¤À¤Î¤«¡Ù¡¡Caffeine/taeka
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_007230_S/
¡¦½÷À¸þ¤±ºîÉÊÉôÌç¡¡¡ØÛ£Ëæ¤ÊÎØ³Ô¡Ù¡¡»³²¼¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_007231_S/
¡¦ÃËÀ¸þ¤±ºîÉÊÉôÌç¡¡¡Ø¥Ü¥¹¥È¥ó¥¢¥¤¥Óー¡Ù¡¡¼ê¤Î¤ð
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_007232_S/
¡¦ÃËÀ¸þ¤±ºîÉÊÉôÌç¡¡¡ØÌë¸«¥Î¹ñ¡Ù¡¡ÌÚÌÜ¥Ê¥Ê
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_007233_S/
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÉôÌç¡¡¡Ø¥íー¥¨Àß·×»öÌ³½ê¡Ù¡¡¤Ê¤¸¤ß¥èー¥¿
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_007234_S/
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÉôÌç¡¡¡Ø¥Ø¥¤¥íー¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¡¡Uyi
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_007235_S/
¤Û¤«¾©Îå¾Þ¡¢ºÇ½ª¸õÊäºî¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://promo.kadokawa.co.jp/tatesc/winners.html
¡Ö¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¥¿¥Æ¥¹¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó2025¡×
¢§ºÇÍ¥½¨¾Þ
³ºÅöºî¤Ê¤·
¢§Í¥½¨¾Þ¡ÊÀµ¾Þ¡§¾Þ¾õ¡¦½â¡¡Éû¾Þ¡§¾Þ¶â5Ëü±ß¡ÜCLIP STUDIO PAINT PRO£±¥Ç¥Ð¥¤¥¹£±Ç¯ÈÇ¡Ü¥«¥É¥³¥ß·ÇºÜ¡Ë
¡Ø±³¤«¤é½Ð¤¿¥Òー¥íー¡Ù¡¡ÊÆ»Ò¹â¹»Ì¡¸¦Éô¡Ê¥Áー¥à±þÊç¡Ë
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_008267_S/
¢§¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¡ÊÀµ¾Þ¡§¾Þ¾õ¡¡Éû¾Þ¡§CLIP STUDIO PAINT PRO£±¥Ç¥Ð¥¤¥¹£±Ç¯ÈÇ¡Ü¥«¥É¥³¥ß·ÇºÜ¡Ë
¡Ø¤ºー¤Ã¤ÈÍ§Ã£¡£¡Ù¡¡¤µ¤Á¤³¡Ê¸Ä¿Í±þÊç¡Ë
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_008268_S/
¢§¥¸¥ã¥ó¥×TOON¾Þ¡ÊÀµ¾Þ¡§¾Þ¾õ¡¡Éû¾Þ¡§CLIP STUDIO PAINT PRO£±¥Ç¥Ð¥¤¥¹£±Ç¯ÈÇ¡Ü¥¸¥ã¥ó¥×TOON·ÇºÜ¡Ë
¡Ø¥µ¥Ü¤ê²°¤ÎÀ¥ÎÉ¤¯¤ó¡Ù¡¡¤Á¤ê¤¿¤í¤¦¡Ê¸Ä¿Í±þÊç¡Ë
·ÇºÜURL¡§https://jumptoon.com/series/JT00164/
¡ü¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤Ï
¡Ö¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Çµ¤·Ú¤ËÆÉ¤á¤ë½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë·¿¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£KADOKAWA¤Î¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢ºÜ¤Þ¤Ç¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ë¤è¤ëÆüËÜÈ¯¤Î½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë·¿¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿¿ôÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://comic-walker.com/label/tatesc-comic
¸ø¼°X¡§ https://x.com/tatesc_kadokawa
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/tatesc0811/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@tatesc_comic0811
¢£ºîÉÊ»ý¤Á¹þ¤ßÊç½¸Ãæ¡ª
¡Ö¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤ÏKADOKAWA¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿web¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥íー¥ë¤Î¥Õ¥ë¥«¥éー¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤É½¸½¤ÎÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¡²è²È¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ëWEB±þÊç
¤´Ç¯Îð¤ä¼õ¾ÞÎò¡¦¼¹É®Îò¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¿Í¤â¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤òµá¤á¤ë·Ð¸³¼Ô¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤É½¸½ÊýË¡¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WEB±þÊç¥Õ¥©ー¥à :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoY1XPQQ5GBv5bSdpKz0Z2I7MbjV8tYG4PVqpXlozPCQPrNg/viewform