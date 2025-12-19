½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈºÆÀ¸¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥«¡¢40Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤¿Ï·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖKANSEI null º´²ì¡×¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢12·î20Æü¤Ë³«¶È
½ÉÇñ»ÜÀß¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â¸ÅÀ¯Íø¡Ë¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾åÃÏ°è¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë°ì¾ò¡×¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤¿Ìµ¿Í¥Û¥Æ¥ë¡ÖKANSEI null º´²ì¡Ê¥«¥ó¥»¥¤ ¥Ì¥ë ¥µ¥¬¡×¤È¤·¤Æ 2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥«¤¬¼ê¤¬¤±¤ë»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ï¡¢¡Ö²õ¤¹¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö²ÁÃÍ¤ò¤Ò¤é¤¯¡×¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤ª¤¡¢
Ï·µà²½¤ä»þÂåÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò ¡È¼Î¤Æ¤º¤Ë¡¢¤Ò¤é¤Ä¾¤¹¡É¤³¤È¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢³«¶È¤«¤é1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤ËµÒÃ±²Á¤¬¾å¾º¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¤Î²þÁ±¡¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ó¥åー¤ÎÁý²Ã¤ä¼ãÇ¯ÁØ¡¦Ë¬ÆüµÒ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤ÎÎ®Æþ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»ÜÀß¤ÎÆÃÄ§¤äÇØ·Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È²ÁÃÍ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡É¤¬À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖKANSEI null º´²ì¡×-- Ï·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁÛ¤¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
º£²óºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë°ì¾ò¡×¤Ï¡¢ ÃÏ°è½»Ì±¤äÎ¹¿Í¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·úÊª¤Ç¤¹¡£¥ª¥ë¥«¤Ï¤½¤ÎÎò»Ë¡¦µ²±¡¦²¹ÅÙ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Þ´¶¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKANSEI¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡È»ë³Ð¡É¤ò¼´¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾åÂçÀÚ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯²È¶ñ¡¦³¨²è¡¦¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î³°´Ñ¡¦¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Ê¤É¡È½É¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¥ÎÏ¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬»ë³Ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÅ¤«¤ËÀ°¤¦¶õ´Ö¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÌµ¿Í¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â´³¾Ä¤µ¤ì¤º¡¢½ÉÇñ¼Ô¼«¿È¤Î¥Úー¥¹¤Ç²á¤´¤»¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ »þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤Ø -- 2026Ç¯¡¢¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¡Ö»þ·×Âæ¡×¤¬´°À®Í½Äê¡£2·î¾å½Ü¥»¥ì¥â¥Ëー¤òÍ½Äê¡£
KANSEI null º´²ì¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¡Ö»þ·×Âæ¡×¤Ï¡¢³«¶È»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ùー¥¹¤Î¤ß¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡¢»þ·×¤½¤Î¤â¤Î¤Ï
2026Ç¯¤Ë´°À®¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ·×Âæ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬¤³¤ì¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤È¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¿·¤·¤¤»þ´Ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
»þ·×¤¬´°À®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë·Þ¤¨¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î»þ´Ö¤¬Æ°¤¤Ï¤¸¤á¤ë½Ö´Ö¤ò½ÉÇñ¼Ô¡¦ÃÏ°è¡¦´Ø·¸¼Ô¤¬¶¦Í¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò¤È¤â¤Ë½Ë¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¤Íè¤ÈÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ï¡¢ KANSEI null º´²ì¤¬¡È³¹¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ä¥Û¥Æ¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£KANSEI null º´²ì¡¡³°´Ñ¡¦ÆâÁõ²èÁü
µÒ¼¼Vienna Blue (¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Ö¥ëー¡Ë
µÒ¼¼Siena Zen¡Ê¥·¥¨¥Ê¡¦¥¼¥ó¡Ë
µÒ¼¼Prague Classic¡Ê¥×¥é¥Ï¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤Ç¤¢¤ëWestminster Zen¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥¼¥ó¡Ë
KANSEI null º´²ì¡¡³°´Ñ¡¢Ï²¼
¡Ú¥Û¥Æ¥ë³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§KANSEI null º´²ì¡Ê¥«¥ó¥»¥¤ ¥Ì¥ë ¥µ¥¬¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©840-0813 º´²ì¸©º´²ì»ÔÅâ¿Í2ÃúÌÜ6－23¡ÊJRº´²ì±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¡Ë
³«¶ÈÍ½Äê¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡§18¼¼
¥µ¥¤¥ÈURL: https://null.saga.hotel-kansei.com/(https://null.saga.hotel-kansei.com/)
¡Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¡Û
¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥ë¥à¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(https://lumuha.com/)
¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§Somsoc Co.,Ltd.(https://somsoc.com/)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥«¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥«
ÀßÎ©¡§2024Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶â¸Å¡¡À¯Íø
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-2¡¡½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ó¥ë17F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÉÇñ»ÜÀß¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥×¥é¥¹¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://lplus-ltd.com/)¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥«HP¡§https://orcainc.jp/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡