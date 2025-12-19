ÆüËÜ¤Î¿¦¾ì¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¡§Ìµµö²Ä¤ÇÀ¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥ÉーAI¡×¤ÎÁý²Ã
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎSTEM¿Íºà¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬¿¦¾ì¤ÇAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤äAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤ò²ñ¼Ò¤Îµö²Ä¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤Î3Ê¬¤Î1¤Î²óÅú¼Ô¤ÏAI¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¡¢»Ä¤ê¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¼«¿È¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Äー¥ë¤¬AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢STEM¡Ê²Ê³Ø¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¿ô³Ø¡ËÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íºà¾Ò²ð´ë¶È¤Ç¤¢¤ëSThree¤¬YouGov¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤AI¥Äー¥ë¤òÌµµö²Ä¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥·¥ã¥ÉーAI¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¿¦¾ì¤ÇÀÅ¤«¤Ë¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿STEM¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤ÎSTEM¿Íºà¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤º¤Ë¶ÈÌ³¤ÇÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾õ¶·¤ÏÁÈ¿¥¤´¤È¤ËÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ìµµö²Ä¤ÎAI¥Äー¥ë¤ÎÍøÍÑ¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃí»ë¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤È¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê¸«¶Ë¤á¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½ç¼é¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ
ÆüËÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢STEM¿Íºà¤¬Ìµµö²Ä¤ÎAI¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ç¤ÊÆ°µ¡¤È¤·¤Æ¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì¤Î¹àÌÜ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡Ê52¡ó¡¿ºÇÂ¿¡Ë¡§ºî¶È¤Î¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á
- »î¹Ô¤È³Ø½¬¡Ê19¡ó¡Ë¡§¼Â¸³Åª¤Ë»î¤¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á
- ÉÕ²ÃÅª¤Êµ¡Ç½¡Ê11¡ó¡Ë¡§²ñ¼Ò¤Î¸øÇ§¥½¥Õ¥È¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á
- ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¡Ê12¡ó¡Ë¡§ÁÈ¿¥¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢AI¥Äー¥ë¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á
°ìÊý¤Ç¡¢AIÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë¤òÀ°È÷¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÅú¼Ô¤Î35¡ó¤¬¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËAI¥Äー¥ë¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¼°¤ÊÊý¿Ë¤ä¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¡¢44¡ó¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²óÅú¼Ô¤¬¼«¼Ò¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¥ê¥½ー¥¹¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤¿¥Äー¥ë¤Ç¤ÏÀÇ½¤äÍøÊØÀ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÌµµö²Ä¤ÇAI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëSTEM¿Íºà¤ÎÌó11¡ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¥Äー¥ë¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤µ¡Ç½¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯Ìó11¡ó¤Ï¡ÖÌµµö²Ä¤Î¥Äー¥ë¤ÎÊý¤¬¸ø¼°¥Äー¥ë¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌó8¡ó¤Ï¡Ö¸ø¼°¥Äー¥ë¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¡¿Èó¸úÎ¨¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î²óÅú¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤¬Ìµµö²Ä¤ÎAI¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸½¾õ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìµµö²Ä¤ÎAI¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²óÅú¼Ô¤¬µó¤²¤¿ÍýÍ³¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÊý¿Ë¤ò½å¼é¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÈóÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥ëー¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬°ìÄê¤ÎÀøºßÅªÍøÍÑ¤òÍÞ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ø¤Î·üÇ°¤ä¡¢´ë¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆAI¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¾ãÊÉ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Çー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î·üÇ°¤È¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ìµµö²Ä¤ÎAI¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¸²Ãø¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎSTEM¿Íºà¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê·üÇ°»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¥Çー¥¿¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê68¡ó¡Ë¡§Ìµµö²Ä¤ÎAI¤ÏÁÈ¿¥¤Î¥Çー¥¿¤ËÃæÄøÅÙ¤Þ¤¿¤Ï½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹
- ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÉÊ¼Á¡Ê65¡ó¡Ë¡§Ì¤¸¡¾Ú¤ÎAI¥Äー¥ë¤ÏÉÔÀµ³Î¤Þ¤¿¤ÏÊÐ¤Ã¤¿·ë²Ì¤òÆ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë
- ÃÎÅªºâ»º¡Ê62¡ó¡Ë¡§¼«¼Ò¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¡¢ÃæÄøÅÙ¤Þ¤¿¤Ï¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë
- ´ë¶È¥¤¥áー¥¸¥ê¥¹¥¯¡Ê58¡ó¡Ë¡§Ìµµö²Ä¤ÎAI¥Äー¥ë¤Î»ÈÍÑ¤¬¼«¼Ò¤Î´ë¶È¥¤¥áー¥¸¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤ò·üÇ°
¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ìµµö²Ä¤ÎAI¥Äー¥ë¤Î»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦´í¸±À¤ò½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Íºà¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤Á¡ÖÌµµö²Ä¤ÎAI¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«21¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢33¡ó¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤¯¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤º¤Ëµ¡Ì©¥Çー¥¿¤òAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÇ§¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¿¼¹ï¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£STEM¿Íºà¤ÏÀ¸À®AI¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥Çー¥¿Ï³¤¨¤¤¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤ÆÀ¤ëÅÀ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÎ¾Î©
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÏSTEM¿Íºà¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¼ÂÂÖ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯É¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íºà¤Ï¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤«¤é¥¹¥¥ë¤ÎÊä´°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¸À®AI¤«¤é¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¼°¤Ê¥ëー¥È¤«¤é³°¤ì¤Æ¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌµµö²Ä¤ÎÍøÍÑ¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¾å¤ÎÂç¤¤Ê»à³Ñ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
STEM¿Íºà¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬Ìµµö²Ä¤ÎAI¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎITÉôÌç¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸ø¼°¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´Ä¶¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÊý¿Ë¤òºÇ¿·²½¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Ï¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºöÄê¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î»ÈÍÑ¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¶µ°é¤Î¶¯²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ÂÁ´¤Ê¸ø¼°AI¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èó¸ø¼°¥Äー¥ë¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤Ê¤¼AI¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊAIÆ³Æþ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀøºßÅª¤Ê¥Çー¥¿Ï³¤¨¤¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¤è¤ê¸·³Ê¤ÊÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Ë¶µ°é¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½ç¼é¤òÅ°Äì¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥¸ー¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¼çÂÎÅª¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
½Ð½ê¡§YouGov¤¬2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎSTEM¿Íºà851¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ª¤è¤ÓAIÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡£µºÜ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃ¤ËÃÇ¤ê¤Î¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ôÃÍ¤ÏYouGov¼Ò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎSTEM¿Íºà851¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯7·î11Æü¤«¤é8·î27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
