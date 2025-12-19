ºÇÂçÈ¾³Û¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥²ー¥à¤ò¤ªÆÀ¤ËÍ·¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªHIKE GAMES WINTER¥»ー¥ë³«ºÅÃæ
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¡§»°¾å À¯¹â¡Ë¤Î¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHIKE GAMES¡×¤ÏËÜÆü12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Steam(R)¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Î7¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿WINTER¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢HIKE GAMES¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ØCONERU -DIMENSION GIRL-¡Ù¡¢¡ØPROJECT TACHYON¡Ù¡¢¡ØARIA CHRONICLE¡Ù¡¢¡ØMETALLIC CHILD¡Ù¡¢¡ØLast Light¡Ù¡¢¡ØPARTY RUSH!!¡Ù¡¢¡ØThe Lord of the Parties¡Ù¤Î¥²ー¥àËÜÊÔ¤ä°ìÉôDLC¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£50%¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥»ー¥ë¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ëCONERU -DIMENSION GIRL-
2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª2,235±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿25¡óOFF
https://store.steampowered.com/app/2600700/CONERU_DIMENSION_GIRL/
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=9GELnRtstRw ]
¼¡¸µ¾¯½÷¡¦¤³¤Í¤ë¤ÈÄ©¤à¡Ø2D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Çー¥È¡Ù¡ªÀïÆ®ÍÑ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¼¡¸µÎ¹¹Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°¡¶õ´Ö¤³¤Í¤ë¤ÈÆó¿´Æ±ÂÎ¤Ë¡ª¡©¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¥Çー¥È¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥¸¥å¥¯¥·¥Æ¥£¤ò¿¯Î¬¤¹¤ëÆæ¤Î±§Ãè¿Í½¸ÃÄ¡É¥Ø¥¤¥È¥Õ¥ëー¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡É¤Î·âÂà¡ª¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢Steam¤Ç96%¤Î¡ÈÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢12·î12Æü¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ËÜºîÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(C)HYPERSPACE / (C)Eallin Japan Co.Ltd. / (C)HIKE Inc. / (C)Novus
PROJECT TACHYON
2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª1,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿20¡óOFF
https://store.steampowered.com/app/2905790/PROJECT_TACHYON/
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=056hyelzLAM ]
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥·¥°¥Þ¤òÁàºî¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉð´ï¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°äÅÁ»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯²½Í×ÁÇ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢AI¤ÎÈ¿Íð¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡Ö²áµî¡×¤Ø¤È´¬¤Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡Ö»þ´ÖµÕ¹Ô¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¯²½¡¦À®Ä¹¤ò»î¤·¡¢º¤Æñ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÀïÎ¬¤òÎý¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÀïÎ¬¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ËþºÜ¤ÎËÜºî¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)STUDIO N9 / (C)HIKE Inc.
ARIA CHRONICLE
1,840±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿50¡óOFF
https://store.steampowered.com/app/1229900/ARIA_CHRONICLE/
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=2kd3-QVNN4Q ]
ÊÑ²½¤¹¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥Ð¥È¥ë¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê°éÀ®Í×ÁÇ¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á――¡£
¡ØARIA CHRONICLE¡Ù¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤¡¡¢¥¿¥Þ¥²¥ê¥¢²¦¹ñ¤ÎÉ±¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!!
(C)2019 STUDIO N9 / (C)HIKE Inc.
METALLIC CHILD
2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª1,788±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿40¡óOFF
https://store.steampowered.com/app/1490610/_/
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=-Q2LNLmunBw ]
¡ÖÄÏ¤ó¤Ç¡¢Åê¤²¤Æ¡¢²õ¤¹¡×¥íー¥°¥é¥¤¥È¡¦¥³¥¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó!!
±§ÃèÁ¥¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¥êー¥à¹æÆâ¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿Íð¡£µ¡³£¤Î¾¯½÷――¡Ô¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Õ¥í¥Ê¤Ï»º¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥êー¥óÇî»Î¤ÎÍð¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁà½Ä¤Î¤â¤È¡¢µðÂç¤ÊÅ¨¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î°ìÃÄ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
(C)2020-2021 Action Square(Studio HG) / HIKE Inc.
Last Light
1,690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª1,183±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿30¡óOFF
https://store.steampowered.com/app/1675620/Last_Light/
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=v_g7ZKoSKJA ]
´Î»î¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢Í§Ã£¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥æ¥«¡£ ¤½¤Î¥Õ¥æ¥«¤ÎÁ°¤Ë¸Å¤¤ÇÑÉÂ±¡¤¬¸½¤ì¡Ä¡Ä¡£ »´·à¤Îº¯¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÇÑÉÂ±¡¤òÃµº÷¤·¡¢Í£°ì¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ç¤¢¤ëÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Î³ØÀ¸¾Ú¤ò½¸¤á¡¢¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤ëÍ¦µ¤¡×¤À¤±¡£
(C)2021 Team Corn Field / (C)HIKE Inc.
PARTY RUSH!!
1,055±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª633±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿40¡óOFF
https://store.steampowered.com/app/1693970/_/
[Æ°²è6: https://www.youtube.com/watch?v=nTlwEpMp85o ]
¤ª¤è¤½16ËüÄÌ¤ê¤Î¥Ñー¥Æ¥£ÊÔÀ®¥·¥Ë¥«¥ëRPG¡¢¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¡£
°ÛÀ¤³¦¤Î²øÊª¤¬ÂçÎ¦¤òìúí¸¤¹¤ëº£¡¢ÂçÎ¦¤òµß¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡ª
°ÛÀ¤³¦¤«¤éÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÂçÎ¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¡ª
(C)SECHAN / (C)HIKE Inc.
The Lord of the Parties
1,640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª984±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿40¡óOFF
https://store.steampowered.com/app/1602880/The_Lord_of_the_Parties/
[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=Sa_KkqvrHM8 ]
ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Éã¤òÃµ¤¹¤¿¤áÂ¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¾¯½÷¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¡×¤È¡¢¾¯½÷¤ò¼êÅÁ¤¦¾¯Ç¯¡Ö¥¢ー¥µー¡×¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿2D½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¥Ñー¥Æ¥£¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°RPG¥²ー¥à¡£
ËÁ¸±¤ÎÅÓÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
(C)Magic Cube / (C)Dizcon / (C)HIKE Inc.
HIKE GAMES¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HIKE GAMES¤Ï¡È¥²ー¥à¤ÎºÇ½é¤Î¥æー¥¶¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤«¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹¤á¤ë¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¤½¤Î¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹»Üºö¤ÎÄó°Æ¤ä¡¢¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ç½ÅÆÆ¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¾º²Ú¤µ¤»¡¢Á÷¤ê¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´ÊÂÎ»ú¡¢繫ÂÎ»ú¤Ë¤Æ¥²ー¥à¤ò¥íー¥«¥é¥¤¥º¤·¡¢À¤³¦¤Ë¥²ー¥à¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥²ー¥à¤Ç¤â¡¢³«È¯°Õ¿Þ¤¬ºÇ¤âÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ/´Æ½¤¤·¤Þ¤¹¡£
HIKE GAMES¸ø¼°X¡§https://x.com/hikegames_info
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²ー¥à¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢IP¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËIP¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHIKE
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ2-4 JREÀ¾¿·½É¥Æ¥é¥¹3³¬¡¦4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »°¾å À¯¹â
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hike.inc/
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)HYPERSPACE / (C)Eallin Japan Co.Ltd. / (C)Action Square(STUDIO HG) / (C)STUDIO N9 / (C)Team Corn Field/ (C)SECHAN / (C)Magic Cube / (C)Dizcon / (C)HIKE Inc. / (C)Novus
¢¨ËÜ·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨(C)2025 Valve Corporation. Steam µÚ¤Ó Steam ¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation ¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£