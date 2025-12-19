µæ¶Ë¤ÎMMORPG¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡ÊRAVEN2¡Ë¡Ù½é¤ÎGvG¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥®¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×³«ºÅ¡ª»î¹ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ50Ê¬¤è¤ê¼Â»Ü
¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢µæ¶Ë¤ÎMMOPRG¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡ÊRAVEN2¡Ë¡Ù¡Ê³«È¯¡§Netmarble Monster Inc.¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï½é¤È¤Ê¤ëGvG¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ì¥¤¥ô¥ó2¥®¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¡¢ËÜ»î¹çÌÏÍÍ¤ò12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ50Ê¬¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡Ù½é¤È¤Ê¤ëGvG¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ì¥¤¥ô¥ó2¥®¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ50Ê¬¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»î¹ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥êー¥¸¥ç¥ó¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦ÂæÏÑ/¹á¹Á/¥Þ¥«¥ª¥êー¥¸¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î³Æ¥°¥ëー¥×¤«¤éºÇ¶¯¥®¥ë¥É¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Æ¡¢»²²Ã¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥®¥ë¥É¤ÎÃæ¤«¤éºÇÂç16¤Î¥®¥ë¥É¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¡¢ÁèÃ¥Àï¤Î¥ëー¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐÀïÉ½¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¥®¥ë¥É¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬Êó½·¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢Í¥¾¡¥®¥ë¥É¤Ë¤Ï¡¢8,000,000 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(Ìµ½þ)¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ì¥¤¥ô¥ó2¥®¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥Ã¥ÁÀ¸ÇÛ¿® ³µÍ× ¡ä
¢£ÇÛ¿®Æü
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:50～¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ¥Ù¥¹¥È16¡§ 18:00~18:20
- ¥Ù¥¹¥È8 ¡§ 18:30~18:50
- ¥Ù¥¹¥È4¡§ 19:00~19:20
- ·è¾¡ ¡§ 19:30~19:50
¢¨³Æ1»î¹ç¤º¤Ä¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢ÆüËÜµÚ¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®¥á¥Ç¥£¥¢
¡¦YouTube Live¡§https://www.youtube.com/live/ndkVJab4N9E
¢£½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
MC¡§²ÏÌî ³¤¼ù¡¢²òÀâ¡§SÅè¡¢¥²¥¹¥È¡§ÀÐÀîÍø·Ã¡Ê¤ß¤½¤·¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ë
¢£¥®¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÊó½·
- Í¥¾¡¥®¥ë¥É¡§8,000,000 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(Ìµ½þ)
- ½àÍ¥¾¡¥®¥ë¥É¡§4,000,000 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(Ìµ½þ)
- ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¥®¥ë¥É¡§2,000,000 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(Ìµ½þ)
- ¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¥®¥ë¥É¡§1,000,000 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(Ìµ½þ)
- ¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¥®¥ë¥É¡§500,000 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(Ìµ½þ)
¢£¥®¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥Ã¥ÁÂÐÀïÉ½
¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÄºÅÀ¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥®¥ë¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ§Èó¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡Ù¤Ï¡¢¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢X¡¢YouTube¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡Ù ¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à
https://ntiny.link/jp_Forum
¡¦¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡Ù ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://ntiny.link/raven2_jp
¡¦¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡Ù ¸ø¼°X
http://ntiny.link/raven2_jp_x
¡¦¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡Ù ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://ntiny.link/raven2_jp_yt
¡¦¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡ÊRAVEN2¡Ë¡Ù¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸
https://ntiny.link/raven2ja
¢¨¾åµ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¤´ÍøÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤è¤ê¡¢App Store¡ÊiOS¡Ë¡¢Google Play¡ÊAndroid¡Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÊPC¡Ë¤Ø¼«Æ°Åª¤ËÁ«°Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡ÊRAVEN2¡Ë¡Ù¤È¤Ï¢¡
¡ØRAVEN2¡Ù¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥²ー¥àÂç¾Þ¤òÀÊ´¬¤·¤¿Á°ºî¡ØRAVEN¡Ù¤ÎÀµ¼°¤ÊÂ³ÊÔ¤Ç¡¢¡ØRAVEN¡Ù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Unreal Engine¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âµé¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëMMORPG¤Ç¤¹¡£¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï²¦Ì¿¤ò¼õ¤±¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÎÏ¤ò»ý¤ÄÆÃÌ³Ââ¤Î¿·ÆþÂâ°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢´í¸±¤Ç´ñ²ø¤Ê»ö·ï¤ÎÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿À¤È°Ëâ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÇËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡ÊRAVEN2¡Ë¡Ù¤Ä¤¤¤Æ¢¡
¡Î ¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï RAVEN2
¡Î ¥¸¥ã¥ó¥ë ¡Ï ¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPG
¡Î Äó¶¡¸µ ¡Ï Netmarble Corp.
¡Î ³«È¯¸µ ¡Ï Netmarble Monster Inc.
¡ÎÂÐ±þOS¡ÏiOS ¡¿ Android ¡¿ PC¡¡¢¨¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ
¡Î ²Á³Ê ¡Ï ´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡Î ¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü ¡Ï 2025Ç¯5·î28Æü
¢¡Netmarble Corp.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
2000Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kabam¤ÈSpinX Games¡¢Jam City¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢HYBE¤ÈNCSOFT¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§ARISE¡Ù¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä¡§ReBIRTH¡Ù¡¢¡ØRAVEN2¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://company.netmarble.com/en ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢ https://www.netmarble.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨App Store¤ÏApple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£Google Play¡¢Android¡¢YouTube¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. All Rights reserved.