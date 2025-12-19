¡Ú·ÐÈñÀº»»¤Îº¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ ¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û90%°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¼êÌá¤ê¤¬¹±¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¡¢¼ç°ø¤Ï¡Ö²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Îµ¬Äø¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÈ÷¡×¡£ÂÐºö¤Ï¡Ö¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë¶µ°é¡×¤Ë½¸Ãæ
³ô¼°²ñ¼ÒLayerX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ê¡ÅçÎÉÅµ¡¢°Ê²¼¡ÖLayerX¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¡¦ÁªÄê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿·ÐÍý¡¦ºâÌ³Ã´Åö¼Ô471Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö·ÐÈñÀº»»¤Îº¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ººÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤äÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ê¤É¤ÎË¡ÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤ÎÊ£»¨¤ÊÀº»»µ¬Äø¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐÈñ¿½ÀÁ¤Î½èÍýÆñ°×ÅÙ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿×Â®¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö·è»»Áá´ü²½¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÀ°È÷¤ä¼þÃÎ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·ÐÍý¸½¾ì¤Ç¤Ïº¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤Ê¤É¤Î¼êÌá¤ê¤¬Àä¤¨¤º¡¢·è»»Áá´ü²½¤òÁË³²¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Î¶ÈÌ³¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¼êÌá¤ê¤Î¹½Â¤¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¥ß¥¹¤Îºï¸º¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤·è»»Áá´ü²½¤Î¿·¤·¤¤²ò·èºö¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì ¥µ¥Þ¥êー
- º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·
90%°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¿½ÀÁ¤Îº¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤¬¹±¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç¿½ÀÁÁ´ÂÎ¤Î40%°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë
- º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤Î¸¶°ø¤Î¹½Â¤¡§¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Îµ¬Äø¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¡¦È½ÃÇ¥ß¥¹¡×
²ÝÂê¤ÎËÜ¼Á¤ÏÃ±½ã¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿½ÀÁ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ê¼«¼Òµ¬Äø¤ÎÍý²ò¡¦È½ÃÇ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë
- º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¡§Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤¬ÌÜÅª
¸úÎ¨À¡¦¥³¥¹¥ÈÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Î¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎËà»¤·üÇ°¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÉé²Ù¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë
- º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§ÂÐºö¤Ï¡Ö¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë¶µ°é¡×¤Ë½¸Ãæ
½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Òµ¬Äø¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÈ÷¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢·ë¶É¤Ï¿Í¼ê¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
- È¯À¸³ä¹ç¤È·è»»Äù¤áÆü¤Î´Ø·¸À¡§·è»»Äù¤áÆü¤¬Áá¤¤´ë¶È¤Û¤É¡¢º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤ÎÈ¯À¸³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ
·è»»Áá´ü²½¤Î²¸·Ã¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½¤Àµ¤Ë¤è¤ë·îËö·î½é¤Î·ÐÍý¤ÎÉé²Ù¤ÎÁýÂç¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë
Ä´ºº³µÍ×
- Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯11·î14Æü～2025Ç¯11·î18Æü
- Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ö·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÆ³Æþ¡¦ÁªÄê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿·ÐÍý¡¦ºâÌ³Ã´Åö¼Ô471Ì¾
- Î±°Õ»ö¹à¡§¾®¿ôÅÀÂèÆó°Ì°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Î¼¨º¶¡¦Äó¸À
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢·ÐÈñÀº»»¶ÈÌ³¤¬Êú¤¨¤ëº¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Î»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤Î¿¿°ø¤ÎºÆÄêµÁ¡§¡Ö¼«¼Òµ¬Äø¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÈ÷¡×¤³¤½¤¬¿¿¤Î²ÝÂê
¼êÌá¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¼ç°ø¤Ï¡¢¡ÖÃ±½ã¤ÊÆþÎÏ¡¦·×»»¥ß¥¹¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«¼Òµ¬Äø¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÈ÷¡×¤Ç¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Î·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼ÒÆÈ¼«¤ÎÊ£»¨¤Êµ¬Äø¤ä±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤Î½å¼éÂ¥¿Ê¡¦¥ß¥¹ËÉ»ß¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£
- ¼êÌá¤êºï¸º¤Î²ÁÃÍ¡§¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¹×¸¥
¼êÌá¤êºï¸º¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¤¤¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»Üºö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
- ·è»»Áá´ü²½¤Ø¤Î¿·ÀïÎ¬¡§¡Ö¥ß¥¹¤Î´°Á´¤ÊËÉ»ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ß¥¹¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦½¤Àµ¡×
¼êÌá¤ê¥¼¥í¤È¤¤¤¦´°àú¤Ê¥ß¥¹¤ÎËÉ»ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐÈñÀº»»¥×¥í¥»¥¹¤Î½é´üÃÊ³¬¤ÇÏ³¤ì¤Ê¤¯¥ß¥¹¤ò¿×Â®¤ËÈ¯¸«¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è»»Áá´ü²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¥ß¥¹¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦½¤Àµ¡×¤Î¼ê´Ö¤ò¤¤¤«¤Ë¸º¤é¤»¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ
1. ¼êÌá¤ê¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡§90%°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç½¤Àµ¡¦º¹¤·Ìá¤·¤¬¹±¾ïÅª¤ËÈ¯À¸
·ÐÈñÀº»»¤Ë¤ª¤±¤ë¼êÌá¤ê¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÆÃÄê´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º¹¤·Ìá¤·¤¬1·ï°Ê¾åÈ¯À¸¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï90.0%¡¢½¤Àµ¤¬1·ï°Ê¾åÈ¯À¸¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï93.2%¤È9³ä°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Çº¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤¬¹±¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤Î¸¶°ø¤Î¹½Â¤¡§¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Îµ¬Äø¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¡¦È½ÃÇ¥ß¥¹¡×
È¯À¸¤¹¤ë¥ß¥¹¤ÎÆâÌõ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ß¥¹¤Î¼ïÎà¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¡Ö¶â³Û¤ÎÆþÎÏ¥ß¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃ±½ã¤ÊÆþÎÏ¡¦·×»»¥ß¥¹¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«¼Òµ¬Äø¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÈ÷¡×¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÈ¯À¸³ä¹ç¤¬¹â¤¤¸¶°ø¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÎÎ¼ý½ñ¡¦¾ÚØá¤ÎÉÔÈ÷¡Ê46.7%¡Ë¡×¤ä¡ÖÆüÉÕ¡¦ÍÑÅÓ¤ÎµºÜ¥ß¥¹¡Ê40.2%¡Ë¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¡§Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤¬ÌÜÅª
¼êÌá¤ê¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½¤ÀµÂÐ±þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê43.8%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅªÉé²Ù¤ä¡¢¡ÖÄó½Ð¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê20.4%¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎËà»¤¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¼êÌá¤ê¤Îºï¸º¤Ëµá¤á¤ë²ÁÃÍ¤¬¡¢¡Ö¸úÎ¨²½¡×¤ä¡Ö¥³¥¹¥Èºï¸º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤è¤ê¤â¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
4. º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§ÂÐºö¤Ï¡Ö¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë¶µ°é¡×¤Ë½¸Ãæ
¸½ºß´ë¶È¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼êÌá¤êºï¸ººö¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¡Ö¾ÜºÙ¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÀ°È÷¡Ê39.3%¡Ë¡×¤ä¡ÖÄê´üÅª¤ÊÀâÌÀ²ñ¡¦¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¡Ê37.1%¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë¶µ°é¡¦ÃÎ¼±ÉÕÍ¿¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸ÄÊÌ¡¦¶ÛµÞ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡Ê20.2%¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÂÐ±þ¡¦»ö¸å½èÍý¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼ÒÆÈ¼«¤ÎÊ£»¨¤Êµ¬Äø¤ä±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¡Ç½ÉÔÁ´¤ò¡¢·ë¶É¤Ï¿Í¤Î¼ê¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
5. È¯À¸³ä¹ç¤È·è»»Äù¤áÆü¤Î´Ø·¸À¡§·è»»Äù¤áÆü¤¬Áá¤¤´ë¶È¤Û¤É¡¢º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤ÎÈ¯À¸³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ
º¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤ÎÈ¯À¸³ä¹ç¤È·è»»Äù¤áÆü¤Î´Ø·¸À¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Öº¹¤·Ìá¤·¡¦½¤Àµ¤ÎÈ¯À¸³ä¹ç¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Û¤É·è»»Äù¤áÆü¤¬Áá¤¤¡×·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢º¹¤·Ìá¤·¤ÎÈ¯À¸³ä¹ç¤¬10³ä¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿½ÀÁ¤ÇÈ¯À¸¡Ë¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ·è»»Äù¤áÆü¤¬5.5Æü¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢È¯À¸¤Ê¤·¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï6.2Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢·è»»Áá´ü²½¤Î²¸·Ã¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½¤Àµ¤Ë¤è¤ë·îËö·î½é¤Î·ÐÍý¤ÎÉé²Ù¤ÎÁýÂç¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
