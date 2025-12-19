¤¬¤ó°åÎÅ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤Î¤¬¤ó°åÎÅ¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£2026Ç¯¡¢Ç¯´Ö40²ó¤ËµÚ¤Ö¤¬¤ó°åÎÅ¾ðÊó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¤ò¶¦Æ±³«ºÅ
3H¥á¥Ç¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âìß· ¹¨Î´¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢¤¬¤ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ó¥³¥í¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ë¡¢Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í À¾ÆüËÜ¤¬¤ó¸¦µæµ¡¹½¡ÊÍý»öÄ¹¡§»³ËÜ ¿®Ç·¡¢Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡Ë¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¶áµ¦¤¬¤ó¿ÇÎÅ¿ä¿Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊÍý»öÄ¹¡§ÃæÀî ÏÂÉ§¡¢ÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶è¡Ë¡¢¥¨¥¤¥Äー¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀÃ« ¶Ñ¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢ºå¿À5Âç³Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤¬¤ó¿ÍºàÍÜÀ®¥×¥é¥ó¡Ê»ö¶È¿ä¿ÊÀÕÇ¤¼Ô¡§ÎÓ ½¨ÉÒ ÂçºåÉÜÂçºå¶¹»³»Ô¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë£³¤Ä¤Î¥·¥êー¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¤ò36²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤¾ðÊóÇÛ¿®¤òÌÜÅª¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ï²ñ¾ì³«ºÅ¤ò¼Â»Ü¤»¤º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò´ðËÜ¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¢Æþ±¡¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê³°½Ð¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»ëÄ°Äº¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¤È¤·¤ÆºÇ¿·¤Î¤¬¤ó°åÎÅ¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¤È¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡üÂçºå¤¬¤ó°åÎÅ¥»¥ß¥Êー Ìë´Ö³Ø¹»¡Ê¸¶Â§¡¢Ëè·îÂè2¶âÍËÆü¸á¸å7»þ～¡Ë
ÇÙ¤¬¤ó¡¢°ß¤¬¤ó¡¢Æý¤¬¤ó¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¤¬¤ó¼ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢³Æ¼À´µ¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤ó¤ÎÀìÌç²È¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¹ÖµÁ¤È¼Áµ¿±þÅú¤Ç¿Ê¤á¤ë60Ê¬¤Î¥»¥ß¥Êー¡£
¡üÂçºå¤¬¤ó°åÎÅ¥»¥ß¥Êー ³Þ°æ¿®Êå¤Î¤³¤ó¤Ê¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤« on the WEB¡Ê¸¶Â§¡¢Ëè·îÂè3¿åÍËÆü¸á¸å8»þ～¡Ë
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤Ç¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î³Þ°æ¿®Êå¤µ¤ó¤ò»Ê²ñ¤Ë·Þ¤¨¡¢¤¬¤óÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹Ö»Õ¤ò¾·¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Èー¥¯·Á¼°¤Î30Ê¬ÈÖÁÈ¡£
¡üONCOLO Meets Cancer Experts¡Ê¸¶Â§¡¢Ëè·îÂè4¶âÍËÆü¸á¸å7»þ¡Ë
ÍÍ¡¹¤Ê¤¬¤ó¼ï¡ÊÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡¢´Î¤¬¤ó¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ê¤É¡Ë¤ä½ÅÍ×À¤Î¹â¤¤¤¬¤óÎÎ°è¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÎÎ°è¤Ç¤Î¥ー¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¹ÖµÁ¤È¼Áµ¿±þÅú¤Ç¿Ê¤á¤ë60Ê¬¤Î¥»¥ß¥Êー¡£
¢£ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§
¡¡YouTube Oncolo Channel¡§https://www.youtube.com/c/OncoloChannel(https://www.youtube.com/c/OncoloChannel)
¢£³Æ¥·¥êー¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§
¡¡¡üÂçºå¤¬¤ó°åÎÅ¥»¥ß¥ÊーÌë´Ö³Ø¹»¡§https://oncolo.jp/feature/oos2026
¡¡¡üÂçºå¤¬¤ó°åÎÅ¥»¥ß¥Êー ³Þ°æ¿®Êå¤Î¤³¤ó¤Ê¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤« on the WEB
¡¡¡¡¡§https://oncolo.jp/feature/mrkasai_on_the_web2026
¡¡¡üONCOLO Meets Cancer Experts¡§https://oncolo.jp/feature/omce2026
¢£¼Â»Ü·ÁÂÖ¡§
¡¡YouTube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë
¢£Ï¢·ÈÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡¦3H¥á¥Ç¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ø¤¬¤ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ó¥³¥í¡×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤¬¤ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ó¥³¥í¡×¤Ï¡¢3H ¥á¥Ç¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢À½Ìô´ë¶È¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¸þ¤±¤Ë¡¢¤¬¤óÎÎ°è¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÎ×¾²»î¸³¡¦Î×¾²¸¦µæ¤òÃæ¿´¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊóÄó¶¡³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ø¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3H¥á¥Ç¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://3h-ms.co.jp/
¤¬¤ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ó¥³¥í¡×¡§https://oncolo.jp/(https://oncolo.jp/)
¡¦Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í À¾ÆüËÜ¤¬¤ó¸¦µæµ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡À¾ÆüËÜ¤¬¤ó¸¦µæµ¡¹½¡ÊWJOG¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÎ×¾²»î¸³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ÎÀìÌç°å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀßÎ©¤·¤¿Î×¾²»î¸³¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£WJOG¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢³Æ¼ï¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÅù¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î×¾²»î¸³¤Î¼Â»Ü¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ø¤ÎºÇ¿·¤Î¤¬¤ó¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤ÓÎ×¾²»î¸³¤òÀº³Î¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤âÂçºå¥ª¥ó¥³¥í¥¸ー¥»¥ß¥ÊーÌë´Ö³Ø¹»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WJOG¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ã¼ê°å»Õ¤¬´ë²è¤ª¤è¤Ó¹Ö±é¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÀïÎÏ¤¬Ãå¼Â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤¬¤ó¸¦µæµ¡¹½¡§http://www.wjog.jp/(http://www.wjog.jp/)
¡¦ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¶áµ¦¤¬¤ó¿ÇÎÅ¿ä¿Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¡¡¶áµ¦¤¬¤ó¿ÇÎÅ¿ä¿Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¤¬¤óÀìÌç¤Î°å»ÕµÚ¤ÓÌôºÞ»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡¢°å³ØÊªÍý»Î¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ò¶µ°é¡¢°éÀ®¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·Í¥¤ì¤¿¤¬¤ó°åÎÅ¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¤¬¤ó°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¡¢¸þ¾å¤òÂ¥¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÊ¡»ã¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áµ¦¤¬¤ó¿ÇÎÅ¿ä¿Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡§https://kp-net.org/
¡¦¥¨¥¤¥Äー¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡Åìµþ¡¦Âçºå¡¦ÊÆ¹ñ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦ÂæÏÑ¤ËÌó1,300Ì¾¤òÍÊ¤¹¤ë¶È³¦Âç¼ê¤ÎCRO¡Ê¼ç¤Ë¼£¸³¤òÀ½Ìô´ë¶È¤è¤ê¼õÂ÷¤·¼Â»Ü¤¹¤ë¶È¼ï¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëÌôºÞ¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤«¤é¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂÎÎ°è¤Ë²Ã¤¨¡¢¹³´âºÞÎÎ°è¡¦Ãæ¿õ¿À·Ð·ÏÎÎ°è¡¦¸ÆµÛ´ïÎÎ°è¡¦¥ï¥¯¥Á¥óÎÎ°è¡¦ºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Î×¾²»î¸³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤ÆRBM¡¢eSource Data¡¢eSubmission¡¢Decentralized Clinical TrialÅù¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀè¿ÊÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¿ä¿Ê¡£
¡¡°ËÆ£Ãé¾¦»ö¥°¥ëー¥×¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¤¥Äー¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡§http://www.a2healthcare.com(http://www.a2healthcare.com)
¢£Âçºå¤¬¤ó°åÎÅ¥»¥ß¥ÊーÌë´Ö³Ø¹» ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¸¶Â§¡¢Ëè·îÂè2¶âÍËÆü¸á¸å7»þ～¡Ë
¢£Âçºå¤¬¤ó°åÎÅ¥»¥ß¥Êー ³Þ°æ¿®Êå¤Î¤³¤ó¤Ê¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤« on the WEB ¥×¥í¥°¥é¥à
¡ÊËè·îÂè3¿åÍËÆü¸á¸å8»þ～¡Ë
¢£ONCOLO Meets Cancer Experts¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊËè·îÂè4¶âÍËÆü¸á¸å7»þ～¡Ë
³Æ¥»¥ß¥Êー¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¢¹Ö»Õ¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ï»þ¡¢¤¬¤ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ó¥³¥í¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://oncolo.jp/(https://oncolo.jp/)¡Ë¡¢SNSÅù¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£