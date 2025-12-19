¡ÚÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥ª¥êー¥Ö¤Î²È¡Û¹ñÆâNPO¤ÎÌó2%¤Î¤ß¤¬»ý¤Ä¡ÖÇ§Äê¡×¤Î·ÑÂ³¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè»°¼ÔÇ§¾Ú¡Ö¥°¥Ã¥É¥®¥Ó¥ó¥°¥Þー¥¯¡×¤ò¿·µ¬¼èÆÀ¡£
DVÈï³²¼Ô¤äº¤µç¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥ª¥êー¥Ö¤Î²È¡Ê½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§»³ËÜ ÎéÃÎ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥êー¥Ö¤Î²È¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈó±ÄÍøÁÈ¿¥É¾²Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊJCNE¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢NPO¤Î¿®ÍêÀ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¿·À©ÅÙ¡Ö¥°¥Ã¥É¥®¥Ó¥ó¥°¥Þー¥¯¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ê³íÄ£¤Ë¤è¤ë¸·³Ê¤Ê¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡×¤Î·ÑÂ³¿³ºº¤âÌµ»öÄÌ²á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÌó5ËüÃÄÂÎÂ¸ºß¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«Ìó2.6%*¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ÅöË¡¿Í¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¾ðÊó¸ø³«¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¸øÅª¡¦Ì±´Ö¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤é¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê*Æâ³ÕÉÜNPO¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎÅý·×¥Çー¥¿¤è¤ê»»½Ð¡Ë
¢£¡Ö¥°¥Ã¥É¥®¥Ó¥ó¥°¥Þー¥¯¡×¼èÆÀ¤Î°ÕµÁ¡§»Ù±ç¼Ô¤¬¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÂ÷¤»¤ë¡×¾Ú
¥°¥Ã¥É¥®¥Ó¥ó¥°¥Þー¥¯¤Ï¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëJCNE¤¬¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢»ñ¶â´ÉÍý¡¢³èÆ°¼ÂÀÓ¤Ê¤É¡¢Á´23¹àÌÜ¤Î´ð½à¤ò¸·Àµ¤Ë¿³ºº¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¹àÌÜ¤òËþ¤¿¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ë¤Î¤ßÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÇ§¾Ú¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢´óÉÕÀè¤È¤·¤Æ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ÅöË¡¿Í¤¬ËÜ¥Þー¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´óÉÕ¶â¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê±¿ÍÑ¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î¾ðÊó¸ø³«¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡×·ÑÂ³¿³ºº¤ÎÄÌ²á¡§Áª¤Ð¤ì¤¿2%¤Î½Å¤ß
¥ª¥êー¥Ö¤Î²È¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¹¹¿·¤Î¤¿¤á¤Î·ÑÂ³¿³ºº¤òÄÌ²á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ§Äê¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤«¤é¤Î»Ù±ç¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¦¥Æ¥¹¥È¡Ë¤ä¡¢Ë¡Îá½å¼é¡¢Å°Äì¤·¤¿»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÆâNPO¤ÎÌó5ËüÃÄÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¤³¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ï¤´¤¯¶Ï¤«¤Ç¤¹¡£·ÑÂ³¿³ºº¤ÎÄÌ²á¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ª¤è¤Ó¹ÔÀ¯¤«¤é¤Î¹â¤¤¿®Íê¤Î·ÑÂ³¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Íý»öÄ¹ »³ËÜ ÎéÃÎ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤é¤¤¤Á¡Ë¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢DVµÔÂÔ¤äÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤à½÷À¤È¿Æ»Ò¤Î¼«Î©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥À¥Ö¥ëÇ§¾Ú¤Ï¡¢³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î¡Ø¿®Íê¤ÎÄÌÃÎÉ½¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Íý»öÄ¹¡Ê»³ËÜ¹¯À¤¡Ë¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¡¹¤Î¡ØÌ¿¡Ù¤È¡Ø¿´¡Ù¤ò¼é¤ë³èÆ°¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥ª¥êー¥Ö¤Î²È¤Î¼ç¤Ê³èÆ°¼ÂÀÓ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë
* DV¡¦µÔÂÔÈï³²¼Ô¤ÎÊÝ¸î¡§ ¥·¥§¥ë¥¿ー±¿±Ä¤Ë¤è¤ê±ä¤Ù165Ì¾¤òÊÝ¸î¡£
* ÁêÃÌ¶ÈÌ³¡§ 365ÆüÂÎÀ©¤ÇÀìÌç¤ÎÁêÃÌ°÷¤¬¥ê¥âー¥È¤ª¤è¤ÓÂÐÌÌ¤ÇÂÐ±þ¡£
* ¥¢¥¦¥È¥êー¥Á»Ù±ç¡§ º¤µç¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ø¤Î¿©ÎÁ»Ù±ç¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤ÎÄó¶¡¡£
* ¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼ÈòÆñ¡§ Á´¹ñ¤Ç¤â´õ¾¯¤Ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë¥·¥§¥ë¥¿ー¤Î²þ½¤¡¦±¿±Ä¡£
¡ÚÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
* Ì¾¾Î¡§ Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥ª¥êー¥Ö¤Î²È
* ½êºßÃÏ¡§ ²¬»³¸©ÄÅ»³»ÔÃæÅç
* ÂåÉ½¼Ô¡§ Íý»öÄ¹ »³ËÜ ÎéÃÎ
* ÀßÎ©¡§ 2017Ç¯12·î
* ¼ç¤Ê»ö¶È¡§ DVÈï³²¼Ô¤Î°ì»þÊÝ¸î¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢º¤µç¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î³Ø½¬¡¦¿©ÎÁ»Ù±ç¡¢µï½»»Ù±ç
* ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://olive-no-ie.main.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
* Ã´Åö¼Ô¡§ »³ËÜ
* ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 0868-28-4772(»öÌ³¶ÉÈÖ¹æ)
* ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ olivehouse1225@gmail.com
¡ôÇ§ÄêNPO#¤Ò¤È¤ê¿Æ»Ù±ç¡¡¡ôDVÈï³²¼Ô»Ù±ç¡ô´óÉÕ¡ô¥°¥Ã¥É¥®¥Ó¥ó¥°¥Þー¥¯¡ô²¬»³¸©