Á´¹ñ½é¤Î¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー·¿¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¸þ¤±¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ôー¥¹¥Üー¥ÈºÒ³²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢PBV¡Ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ½é¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー·¿¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡ÖFOOBOUR¡Ê¥Õー¥Ðー¡Ë¡×¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿»þ¤Ï¿©ÉÊ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¡¢ºÒ³²»þ¤ÏÈïºÒÃÏ¤Ç²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ëº´²ì¸©ÂçÄ®Ä®¤Ç³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç¤â±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓPBV¤Ç¤Ï¡¢FOOBOUR¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅßµÙ¤ß¤Ç¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢FOOBOUR¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡§2025Ç¯11·î¤ÎÅöÃÄÂÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×¤ÊÊ¸¸¥¡¦»öÎã¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGoogle¸¡º÷¡¢CiNii Articles¡¢Æü·Ð¥Æ¥ì¥³¥óÅù¡Ë¤òÍÑ¤¤¡¢¡Ø¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí»Ù±ç¡Ù¡ØºÒ³²»Ù±ç¡Ù¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥ー¥ïー¥É¤ÇÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¾¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー»ö¶È¼Ô¤È¤Î¶¨Äê¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡ÖºÒ³²»þ¡×¤ËÊ¿»þ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾¦¶È±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー»ö¶È¼Ô¤Ë¿æ¤½Ð¤·¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿»þ¤ËÆÃÄê¤ÎÊ¡»ã»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ°è¤Ç¤Î¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯³èÆ°¤Ï¡¢¸ÇÄê¤ÎµòÅÀ¤ä°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤Ç¤Î¿©ÎÁÇÛÉÛ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤òÍÑ¤¤¤Æ°ÜÆ°·¿¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¤«¤Ä¤½¤ì¤¬ºÒ³²»þ¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò´ð¤Ë¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆüËÜ½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë
¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー·¿¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡ÖFOOBOUR¡×¤È¤Ï
¿©ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¹Á¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¡¢Food¡Ê¿©»ö¡Ë+Harbour¡Ê¹Á¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ÖFOOBOUR¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡×¤Î»þ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë24»þ´Ö¹¥¤¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÌµ¿Í¤Î¿©ÎÁ»Ù±çµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î»þ¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿»þ¤âºÒ³²»þ¤â¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¤ËÃÏ°è¤Î¡Ö¿©¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç¤¹¡£
FOOBOUR ー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥Èー¡¡¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Î¿Æ»Ò¤Ë¾Ð´é¤ò
Ê¿»þ¤Î¥Õー¥Ðー¤Ï¡¢Ìµ¿Í±¿±Ä¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò°ì½ï¤Ë¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Õー¥Ðー¼ÖÆâ¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤ËÁõ¾þ¤·¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¤¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¥Õー¥Ðー¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¿Æ»Ò¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½ºß¤Î¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥¤¥áー¥¸
FOOBOUR -¤ï¤¸¤Þ¹Á-
ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô²Ï°æÄ®2-287-1 ÎØÅç»Ô¤Õ¤ì¤¢¤¤·ò¹¯¥»¥ó¥¿ー Î¢Â¦Ãó¼Ö¾ì
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)¡¡10:00～11:00
FOOBOUR -¤ª¤ª¤Þ¤Á¹Á-
º´²ì¸©µÏÅç·´ÂçÄ®Ä®ÂçÄ®5000 ÂçÄ®Ä®Áí¹çÊ¡»ãÊÝ·ò¥»¥ó¥¿ーÈþ¶¿ Î¢Â¦Ãó¼Ö¾ì
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¡¡11:00～12:00
¡þ¾åµ¤ÎÆü»þ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ーÆâ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¾åµ°Ê³°¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÉÔºß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
FOOBOUR¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß
¥Õー¥Ðー¤Î³èÆ°¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´´óÉÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÈïºÒ¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ò¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡FOOBOUR¥µ¥Ýー¥¿ー
·î³Û1,000±ß¤«¤éµ¤·Ú¤Ë¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¤´»Ù±ç¤Ç¤¹¡£¤´»Ù±ç¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê´óÉÕ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¡Ë
¢¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ
º´²ì¸©¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÊNPOÅù¤Î»Ù±ç¡Ë¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤´»Ù±ç¤Ç¤¹¡£ÀÇ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÖÎéÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Yahoo!Çã¤Ã¤Æ±þ±çÊØ
Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤ÆÉÊÊª¤ò´óÂ£¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
FOOBOUR¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ôー¥¹¥Üー¥ÈºÒ³²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PBV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí»Ù±ç¤È¡¢ºÒ³²»þ¤Î¿×Â®¤Ê¿©¤Î»Ù±ç¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢PBV¤ª¤è¤Ó¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FOOBOUR¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤òºÒ³²»þ¤Î»Ù±ç¤Ë¤âÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PBV¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ºÒ³²»Ù±çÀìÌç¤Î¸ø±×Ë¡¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤³¤½¤¬¿Í¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ³°¤ÇºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£FOOBOUR¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Ê¿»þ¤«¤éÃÏ°è¤ä»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤âÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
