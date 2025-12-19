¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ¡×¥½¥Õ¥Ó´°À®ÈÇ¥·¥êー¥ºÂè£²ÃÆ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Ðー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®°ìÃúÌÜ7ÈÖ8¹æ / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀÆ£À¯¾¡¡Ë¤Ï¡¢
Ï·ÊÞ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥áー¥«ー¡¢¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ¤ÎÌ¾ºî¥½¥Õ¥Ó¥¥Ã¥È¤òºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¤È¤·¤Æ¿·À¸¤µ¤»¤ë¥·¥êー¥º
¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥×¥êー¥È¥·¥êー¥º ¶Ë¾åºÌ¿§´°À®ÈÇ¡×¤ÎÂè£²ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Âè£²ÃÆ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://toyverse.tokyo/products/ultraseven(https://toyverse.tokyo/products/ultraseven)
Í½ÌóºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥È¥¤¥Ðー¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡§https://www.toyverse.jp/(https://www.toyverse.jp/)
¥Ó¥ê¥±¥óÂ¤·Á ¡ß ¶Ë¾åºÌ¿§¡£¡ÈºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¾þ¤ì¤ë¥½¥Õ¥Ó¤Ø¿Ê²½
1980Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¥½¥Õ¥Ó¥¥Ã¥È¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ê¤ÇÅÉÁõ¡¦ÁÈÎ©¤ò³Ú¤·¤à"Ì¤ºÌ¿§¥¥Ã¥È"¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥½¥Õ¥Ó¥·¥êー¥º¤Ë¡¢
¡Ú¶Ë¾åºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÈÇ¡Û¤¬¿·¤¿¤Ë»ÏÆ°¡£
¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë´°À®ÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡ºÙ¤Ê±¢±Æ¤äºÌ¿§¤Î¿¼¤ß¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡£
"¹©¶ÈÀ½ÉÊ"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"ºîÉÊ"¤È¤·¤Æ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ïÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
Àè·î11·î¤Ë¤Ï¡¢Âè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥Ö¥ëÀ±¿Í¡×¤ÎÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¤½¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤«¤éÆÃ»£Èþ½Ñ»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥Ö¥ëÀ±¿Í¡×¤ÎºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÈÇ¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤â2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¹¥É¾Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
Â³¤¯Âè£²ÃÆ¤Ï¡¢ÆÃ»£»Ë¤Î¾ÝÄ§¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥·¥êー¥ºÂè£²ÃÆ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×
°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ëÉÔµà¤Î¥Òー¥íー¤¬¡¢¡È·èÄêÈÇ¡É¤Î»Ñ¤ÇÁÉ¤ë
¥È¥¤¥Ðー¥¹¤Ï¡¢¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ¤ÎÌ¾ºî¥½¥Õ¥Ó¥¥Ã¥È¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¤ò¡¢¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ²½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢»£±ÆÍÑ¥¹ー¥Ä¤½¤Î¤â¤Î¤Î¡ÈÀ¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤ò¸ÇÄê¤·¤¿Â¤·Á¤Ë¤¢¤ë¡£
¸ª¤«¤é¶»Éô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡È¤ä¤äÄ¥¤êµ¤Ì£¡É¤Î¸ü¤ß¡¢½Ä¤ËÄù¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¡¢µÓÉô¤Ø¼«Á³¤ËÍî¤Á¤ë½Å¿´¥é¥¤¥ó¡Ä¡Ä¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¤Î¥¹ー¥Ä¥¢¥¯¥¿ー¤ÎÂÎ¼´¤òÃé¼Â¤ËÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÍýÁÛ²½¤»¤º¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¶áÇ¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂ¤·Á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Òー¥íーÂÎ·¿¤Ø¤ÎÊäÀµ¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¡È¼Âºß¤·¤¿¥¹ー¥Ä¡É¤ò´ð½à¤È¤·¤¿Â¤·Á¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥¤¥Ðー¥¹¤Ï¤³¤Î¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ¤ÎÂ¤·ÁÅ¯³Ø¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¥¹ー¥ÄÆÃÍ¤ÎÌÌ¹½À®¤ä¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤ÇÊÑ²½¤¹¤ëÉ½¾ð¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÃúÇ«¤ËÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¡£
²èÌÌ¤ÎÃæ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©ÂÎ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¼Âºß´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¡£
¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢¶Ë¾åºÌ¿§´°À®ÈÇ¤È¤·¤ÆÁÉ¤ë¡£
¡È·èÄêÈÇ¤Î¥»¥Ö¥ó¡É¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µ¤Ø¡£
Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¥È¥¤¥Ðー¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¡£
¥È¥¤¥Ðー¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ¥·ー¥ë¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥×¥êー¥È¥·¥êー¥º ¶Ë¾åºÌ¿§´°À®ÈÇ
Âè£²ÃÆ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
¥µ¥¤¥º¡¡¡§Á´¹â Ìó30.5cm
²Á¡¡³Ê¡¡¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¼õÉÕ¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«»Ï
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§ËÜÂÎ£±¡¤¸ÂÄê¥·ー¥ë£±¡Ê¥È¥¤¥Ðー¥¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ë
À½ÉÊÁÇºà¡§PVC¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ó¥Ëー¥ëÀ®·Á¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÐ°Ê¾å
¸¶·¿À©ºî¡§¥Ï¥Þ¥Ï¥ä¥ª
¸¶·¿¡¦ºÌ¿§´Æ½¤¡§¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ
È¯Çä¸µ¡¡¡§¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¡§¥È¥¤¥Ðー¥¹
(C)︎±ßÃ«¥×¥í
¢¨·ÇºÜ²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Î¤¿¤á¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¤ªÌä¹ç¤» ¡Û¥È¥¤¥Ðー¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Ðー¥¹
¢©101-0041ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®°ìÃúÌÜ£·ÈÖ£¸¹æ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ê¥±¥ó¾¦²ñ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£