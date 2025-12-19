ÇÐÍ¥¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÈ¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖE dreams AUDITION 2026¡×³«ºÅ·èÄê¡ª2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï¡ª¡ª
¡ÖE dreams AUDITION 2026¡×³«ºÅ·èÄê¡ªOffice ENDLESS/ENDLESS ACADEMY
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍENDLESS ACADEMY(https://eacademy.co.jp/)¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒOffice ENDLESS(https://officeendless.com/)¡Ë¤Ï¡¢
¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿
ÇÐÍ¥ÉôÌç¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÉôÌç Æ±»þÈ¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖE dreams AUDITION 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤ò±¿¤ËÇ¤¤»¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤ò¡¢¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë³Ø¹»¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢
É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¡¦»ÑÀª¡¦À®Ä¹ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¿ÍºàÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ E dreams AUDITION 2026 ¤È¤Ï
¡ÖE dreams AUDITION 2026¡×¤Ï¡¢
¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤2.5¼¡¸µÉñÂæ¤äÏÃÂêºî¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¿ Office ENDLESS ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë
¶µ°éµ¡´Ø ENDLESS ACADEMY ¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÇÐÍ¥¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¡¢
¡ÈÉñÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Íºà¡É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼õ¾Þ¼ÔÆÃÅµ¡ÚÇÐÍ¥ÉôÌç¡Û
ºÇÍ¥½¨¼Ô¡Ê1Ì¾¡Ë
¡¦1Ç¯¸å¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Office ENDLESSÉñÂæºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±éµ¡²ñ¤òÄó¶¡
¡¦ENDLESS ACADEMY Æþ³Ø¶â¡¦¼ø¶ÈÎÁ¡¦»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤òÁ´³ÛÌÈ½ü
ÆÃÊÌÁªÈ´¼Ô¡ÊÊ£¿ôÌ¾¡Ë
¡¦Æþ³Ø¶â¤òÁ´³ÛÌÈ½ü¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤È»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤Î°ìÉô¤òÌÈ½ü¡ÊºÇÂç55Ëü±ßÁêÅö¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÉôÌç¡Û
ºÇÍ¥½¨¼Ô¡Ê1Ì¾¡Ë
¡¦1Ç¯¸å¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Office ENDLESSÉñÂæºîÉÊ¤Ë¤ÆAP¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¤È¤·¤ÆºÎÍÑ
¡¦ENDLESS ACADEMY Æþ³Ø¶â¡¦¼ø¶ÈÎÁ¡¦»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤òÁ´³ÛÌÈ½ü
ÆÃÊÌÁªÈ´¼Ô¡ÊÊ£¿ôÌ¾¡Ë
¡¦Æþ³Ø¶â¤òÁ´³ÛÌÈ½ü¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤È»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤Î°ìÉô¤òÌÈ½ü¡ÊºÇÂç55Ëü±ßÁêÅö¡Ë
¢¨ÌÈ½ü´ü´Ö¤ÏºÇÂç2Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤ÏENDLESS ACADEMY¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÉôÌç¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿Êµé¡¦À®ÀÓÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢½Ð±é¡¦Ã´ÅöºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶È³¦½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§¡Ö¥¹¥¥ë¥·ー¥È¡Ê²¾¡Ë¡×È¯¹Ô
ÇÐÍ¥ÉôÌç¤ÎÆó¼¡Áª¹Í°Ê¹ß¤Ë¿Ê¤ó¤À±þÊç¼Ô¤Ë¤Ï¡¢±éµ»¡¦¿ÈÂÎÉ½¸½¡¦Íý²òÎÏ¡¦¸½¾ìÂÐ±þÎÏ¤Ê¤É¤òÂè»°¼ÔÉ¾²Á¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤¿¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡¦É½¸½ÎÏ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡¡¡¦¥À¥ó¥¹´ðÁÃ¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡¡¡¦¸½¾ìÂÐ±þÎÏ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¼¡¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤Ï²¿¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢£ µá¤á¤ë¿ÍÊªÁüÇÐÍ¥ÉôÌç
ÇÐÍ¥¤È¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸½ºßÃÏ¤òÐíâ×¤·¡¢²¿¤¬Â¤ê¤º¡¢²¿¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Ù¤¤«¤ò¼«Ìä¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¡£
¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦½é´ü¾×Æ°¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¡¢É½¸½¤ò¸¦ïÓ¤·Â³¤±¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤«¡£ ÉñÂæ¤ä±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¸Ê¸¦Ëá¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ¤Êºî¶È¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¿Í¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÉôÌç
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄ´À°Ìò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤¥«¥ª¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦±é½Ð¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤òÂ«¤Í¡¢ºîÉÊ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö·èÃÇ¡×¤È¡ÖÀÕÇ¤¡×¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¾ðÇ®¤ËÅ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´°¿ë¤µ¤»¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤«¡£ ¾×ÆÍ¤ò¶²¤ì¤º¡¢Å¥½¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤µ¤¨¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÈºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë´À¤ò¤«¤±¤ë¿Í¡£
¢£ ±þÊç»ñ³Ê¡Ê³µÍ×¡Ë
¡¦14ºÐ°Ê¾å¡ÊÃæ³Ø3Ç¯À¸°Ê¾å¡¿2010Ç¯4·î2Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¦ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡¢·Ð¸³ÉÔÌä
¡¦ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¡¦¹ç³Ê¸å¡¢ENDLESS ACADEMY¤ËÄÌ³Ø²ÄÇ½¤ÊÊý
¢¨Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢£ Áª¹Í¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～2026Ç¯1·î12Æü(·î)
Áª¹Í¤ÎÎ®¤ì
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½ñÎà¿³ºº¡¦°ì¼¡Áª¹Í¡¦Æó¼¡Áª¹Í¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤·¤¿¾å¤ÇÊç½¸´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÄÌ²á¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁª¹ÍÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ENDLESS ACADEMY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ENDLESS ACADEMY¤Ï¡¢ÉñÂæÀ©ºî²ñ¼Ò Office ENDLESS ¤¬Ä¾±Ä¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
ÇÐÍ¥¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦±é½Ð¡¦À©ºî¤Ê¤É¡¢¡ÈÉ½¸½¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡É¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò¡¢
¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶È³¦¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿¶µ°é´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://eacademy.co.jp/edreams
¢£ ¼çºÅ¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍENDLESS ACADEMY(https://eacademy.co.jp/contact) (https://eacademy.co.jp/)
Tel : 03-6265-8776¡Ê·î～ÌÚ9:00～17:00¡Ë
¢¨ËÜ´ë²è¤Ï¡¢±¿±Ä¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢»öÁ°¤Î¤´°ÆÆâ¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£