ÇÐÍ¥¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÈ¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖE dreams AUDITION 2026¡×³«ºÅ·èÄê¡ª2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï¡ª¡ª

³ô¼°²ñ¼ÒOfficeENDLESS

¡ÖE dreams AUDITION 2026¡×³«ºÅ·èÄê¡ªOffice ENDLESS/ENDLESS ACADEMY


°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍENDLESS ACADEMY(https://eacademy.co.jp/)¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒOffice ENDLESS(https://officeendless.com/)¡Ë¤Ï¡¢
¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿
ÇÐÍ¥ÉôÌç¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÉôÌç Æ±»þÈ¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖE dreams AUDITION 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤ò±¿¤ËÇ¤¤»¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤ò¡¢¾ÚÌÀ¤Ç¤­¤ë³Ø¹»¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢
É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À­¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¡¦»ÑÀª¡¦À®Ä¹ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¿ÍºàÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£



¢£ E dreams AUDITION 2026 ¤È¤Ï

¡ÖE dreams AUDITION 2026¡×¤Ï¡¢
¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤2.5¼¡¸µÉñÂæ¤äÏÃÂêºî¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤­¤¿ Office ENDLESS ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë
¶µ°éµ¡´Ø ENDLESS ACADEMY ¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£


ÇÐÍ¥¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¡¢
¡ÈÉñÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Íºà¡É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£ ¼õ¾Þ¼ÔÆÃÅµ

¡ÚÇÐÍ¥ÉôÌç¡Û

ºÇÍ¥½¨¼Ô¡Ê1Ì¾¡Ë


¡¦1Ç¯¸å¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Office ENDLESSÉñÂæºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±éµ¡²ñ¤òÄó¶¡


¡¦ENDLESS ACADEMY Æþ³Ø¶â¡¦¼ø¶ÈÎÁ¡¦»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤òÁ´³ÛÌÈ½ü


ÆÃÊÌÁªÈ´¼Ô¡ÊÊ£¿ôÌ¾¡Ë
¡¦Æþ³Ø¶â¤òÁ´³ÛÌÈ½ü¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤È»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤Î°ìÉô¤òÌÈ½ü¡ÊºÇÂç55Ëü±ßÁêÅö¡Ë


¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÉôÌç¡Û

ºÇÍ¥½¨¼Ô¡Ê1Ì¾¡Ë
¡¦1Ç¯¸å¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Office ENDLESSÉñÂæºîÉÊ¤Ë¤ÆAP¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¤È¤·¤ÆºÎÍÑ


¡¦ENDLESS ACADEMY Æþ³Ø¶â¡¦¼ø¶ÈÎÁ¡¦»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤òÁ´³ÛÌÈ½ü


ÆÃÊÌÁªÈ´¼Ô¡ÊÊ£¿ôÌ¾¡Ë
¡¦Æþ³Ø¶â¤òÁ´³ÛÌÈ½ü¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤È»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤Î°ìÉô¤òÌÈ½ü¡ÊºÇÂç55Ëü±ßÁêÅö¡Ë



¢¨ÌÈ½ü´ü´Ö¤ÏºÇÂç2Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ËÜ´ë²è¤ÏENDLESS ACADEMY¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨³ÆÉôÌç¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿Êµé¡¦À®ÀÓÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤­¡¢½Ð±é¡¦Ã´ÅöºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ ¶È³¦½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§¡Ö¥¹¥­¥ë¥·ー¥È¡Ê²¾¡Ë¡×È¯¹Ô

ÇÐÍ¥ÉôÌç¤ÎÆó¼¡Áª¹Í°Ê¹ß¤Ë¿Ê¤ó¤À±þÊç¼Ô¤Ë¤Ï¡¢±éµ»¡¦¿ÈÂÎÉ½¸½¡¦Íý²òÎÏ¡¦¸½¾ìÂÐ±þÎÏ¤Ê¤É¤òÂè»°¼ÔÉ¾²Á¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤¿¥¹¥­¥ë¥·ー¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡¦É½¸½ÎÏ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡¡¡¦¥À¥ó¥¹´ðÁÃ¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡¡¡¦¸½¾ìÂÐ±þÎÏ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù



¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¼¡¤Ë¿­¤Ð¤¹¤Ù¤­²ÝÂê¤Ï²¿¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£



¢£ µá¤á¤ë¿ÍÊªÁü

ÇÐÍ¥ÉôÌç

ÇÐÍ¥¤È¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


Â¾¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸½ºßÃÏ¤òÐíâ×¤·¡¢²¿¤¬Â­¤ê¤º¡¢²¿¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Ù¤­¤«¤ò¼«Ìä¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¡£


¡Ö¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦½é´ü¾×Æ°¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¡¢É½¸½¤ò¸¦ïÓ¤·Â³¤±¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤«¡£ ÉñÂæ¤ä±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤­È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¸Ê¸¦Ëá¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ¤Êºî¶È¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¿Í¡£


¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÉôÌç

¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄ´À°Ìò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤¥«¥ª¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦±é½Ð¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤òÂ«¤Í¡¢ºîÉÊ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö·èÃÇ¡×¤È¡ÖÀÕÇ¤¡×¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤­¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£


¾ðÇ®¤ËÅ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´°¿ë¤µ¤»¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤«¡£ ¾×ÆÍ¤ò¶²¤ì¤º¡¢Å¥½­¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤µ¤¨¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÈºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë´À¤ò¤«¤±¤ë¿Í¡£



¢£ ±þÊç»ñ³Ê¡Ê³µÍ×¡Ë

¡¦14ºÐ°Ê¾å¡ÊÃæ³Ø3Ç¯À¸°Ê¾å¡¿2010Ç¯4·î2Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¡Ë


¡¦À­ÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡¢·Ð¸³ÉÔÌä


¡¦ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý


¡¦¹ç³Ê¸å¡¢ENDLESS ACADEMY¤ËÄÌ³Ø²ÄÇ½¤ÊÊý


¢¨Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹




¢£ Áª¹Í¥¹¥±¥¸¥åー¥ë

¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～2026Ç¯1·î12Æü(·î)


Áª¹Í¤ÎÎ®¤ì
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½ñÎà¿³ºº¡¦°ì¼¡Áª¹Í¡¦Æó¼¡Áª¹Í¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµ­ºÜ¤·¤¿¾å¤ÇÊç½¸´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ÄÌ²á¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁª¹ÍÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£ ENDLESS ACADEMY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ENDLESS ACADEMY¤Ï¡¢ÉñÂæÀ©ºî²ñ¼Ò Office ENDLESS ¤¬Ä¾±Ä¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£


ÇÐÍ¥¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦±é½Ð¡¦À©ºî¤Ê¤É¡¢¡ÈÉ½¸½¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡É¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò¡¢
¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶È³¦¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿¶µ°é´Ä¶­¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





¢£ ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È

https://eacademy.co.jp/edreams


¢£ ¼çºÅ¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍENDLESS ACADEMY(https://eacademy.co.jp/contact) (https://eacademy.co.jp/)


Tel : 03-6265-8776¡Ê·î～ÌÚ9:00～17:00¡Ë




¢¨ËÜ´ë²è¤Ï¡¢±¿±Ä¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢»öÁ°¤Î¤´°ÆÆâ¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£