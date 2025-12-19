Unreal Engine¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºî¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÈUE5¤×¤Á¥³¥ó±ÇÁüÊÔ7th¡É¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï¡ª¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÁªÂò¡×
Unreal Engine(°Ê²¼¡¢UE)ÀìÌç¥²ー¥à³«È¯²ñ¼Ò ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢¤¬¼çºÅ¤¹¤ëUE³Ø½¬¸þ¤±¥ß¥Ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÈUE5¤×¤Á¥³¥ó¡É¤ÎÈÖ³°ÊÔ¡ÈUE5¤×¤Á¥³¥ó ±ÇÁüÊÔ7th¡É¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡ÖÁªÂò¡×¤ÈÈ¯É½¡¢ºîÉÊ¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Î´ü´Ö¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£UE5¤×¤Á¥³¥ó¤È¤Ï¡©
UE5¤×¤Á¥³¥ó(https://historia.co.jp/ue-petitcon/)¤Ï¡¢UE³Ø½¬ÍÑ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤òÃæ¿´¤ËUE¤ÇºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£UE¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÊÙ¶¯¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö2¡¢3Æü¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¥µ¥¯¥Ã¤È±þÊç¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖ³°ÊÔ´Þ¤àÁ´30²ó¤Î³«ºÅ¤ÎÃæ¤Ç5000ºîÉÊ¶á¤¯¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè²ó°Û¤Ê¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤¬³«ºÅ½éÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢±ÇÁüÊÔ¤Ç¤ÏÃ»´ü´Ö¡ÊÌó1¤«·î¡Ë¤Ç¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Þ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ôÌ¾¤Ç¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Î»²²Ã¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤×¤Á¥³¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»²²Ã¾Þ¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈUE5¤×¤Á¥³¥ó¡¡±ÇÁüÊÔ7th¡É³«ºÅ³µÍ×
º£²ó¤Î¤×¤Á¥³¥ó¤ÏÈÖ³°ÊÔ¤Î±ÇÁüÆÃ²½·¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥Æー¥Þ¡ÖÁªÂò¡×¤Ë±è¤Ã¤¿30ÉÃ～1Ê¬´Ö¤ÎUnreal Engine ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¢±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤×¤Á¥³¥ó±ÇÁüÊÔ7th ÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://historia.co.jp/ue5petitcon-mv7
¡Ú¼çºÅ¡Û¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢
¡Ú¶¦ºÅ¡Û
¥¨¥Ô¥Ã¥¯ ¥²ー¥à¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¡Ê1·î13Æü¡Ê²Ð¡ËAM10:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û
ÁªÂò
¡Ú·ë²ÌÈ¯É½¡Û
2026Ç¯1·î30Æü(¶â)20:00～YouTube Live¤Ë¤ÆÈ¯É½
historia¸ø¼°YouTube¡§ https://www.youtube.com/historiainc
¡Ú¿³ºº°÷¡Û
¥¨¥Ô¥Ã¥¯ ¥²ー¥à¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
ºÇÍ¥½¨¾Þ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡ÖiPad mini¡Ê256GB¡Ë / Wacom One 13inch / GoPro HERO13 Black / RICOH THETA V / Meta Quest 3 (512GB)¡×¤Î¤¦¤Á¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò£±¤Ä¡¢¼õ¾Þ¼Ô(ºÇÍ¥½¨¾Þ¼Ô¤ò½ü¤¯)¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡Ê400-SP100¡Ë / audio-technicaUSB¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó(ATR2100x-USB) / Holy Stone¥É¥íー¥ó / ¥í¥¸¥¯ー¥ë ¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é(C922n) / KB16 º¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤Î¤¦¤Á¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò1¤Ä¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë»²²Ã¾Þ¤È¤·¤ÆUE5¤×¤Á¥³¥ó ±ÇÁüÊÔ7th ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢Unreal Engine¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à»ö¶È¤È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º»ö¶È¡¢2¤Ä¤Î¼´¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØUE5¤×¤Á¥³¥ó¡Ù¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¡¦±¿±Ä¤äµ»½Ñ¥Ö¥í¥°¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢Unreal Engine¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Â¾¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥²ー¥à¥áー¥«ー¥º¡Ù±¿±ÄÅù¡¢³«È¯¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢ HP: https://historia.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢ X: https://x.com/historia_Inc