SteamÈÇ¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë¤Ë¤ÆÄÌ¾ïÈÇ¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¤¬35%OFF¡ª¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â°ìÉôÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬35%OFF¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù
Nintendo Switch(TM)¡¿Steam(R)ÈÇ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬35%OFF¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ã¥»ー¥ë´ü´Ö¡ä
¡¦Nintendo e-shop
2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë 23:59¤Þ¤Ç
¡¦Steam
2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡ËAM2:59¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»ー¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/news/detail/?id=34812
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¤Î¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»ー¥ë´ü´Ö¡¦ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ïー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÙPlayStation 5¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê
PlayStation 5¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡ª
ÆÃÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/benefits_ps/
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/benefits_ps/
ÉñÂæ¤ÏÀ¾¤«¤éÅì¤Ø――
¿·¤¿¤Ê¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¤¸¤Þ¤ë
¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¾¦ÉÊ³µÍ×
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤ÇËÁ¸±¡¦À¸³è¤ÎÎ¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤ëRPG¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¾ÍÎ¤ÎÉñÂæ¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢
ËÜºî¤Ç¤ÏÅì¤Î¹ñ¡Ö¥¢¥º¥Þ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¼ç¿Í¸ø
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÅì¤Î¹ñ¡Ö¥¢¥º¥Þ¡×¡£
¥¢¥º¥Þ¤Î¹ñ¤Ï²áµî¤ÎÌñºÒ¡ÖÎ¶À±ÊøÍî¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÃÏ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤È¤Ê¤ê¡¢
¥ëー¥ó¡Ê³èÎÏ¡Ë¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ò»Ê¤ë¿À¡¹¤¬»Ñ¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Éñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡ÖÂçÃÏ¤ÎÉñ¼ê¡×¤È¤¤¤¦ÌòÌÜ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¥¢¥º¥Þ¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼«Á³¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢
ÁêËÀ¤Î¡Ö¥â¥³¥í¥ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿À¡¹¤òÃµ¤¹ËÁ¸±¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡×¤È¡Ö¥«¥°¥ä¡×¡£
¥²ー¥à³«»Ï»þ¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ó¡¢¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥â¥³¥í¥ó¡×¤Ï¡¢ËÁ¸±¤òÆ³¤¯°ÆÆâÌò¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¡§¥¹¥Ð¥ë¡ÊCV.±ÝÌÚ½ßÌï¡Ë
¥â¥³¥í¥ó¡ÊCV.²Ã·¨°¡°á¡Ë
¼ç¿Í¸ø¡§¥«¥°¥ä¡ÊCV.ÀÐÀîÍ³°Í¡Ë
¢¡¡ÖÎ¤¤ÎÉü¶½¡×¤È¡ÖÉñ¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³
À¸³è¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌñºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¹Ó¤ìÃÏ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÎ¤¡×¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÖÎ¤»³¤Å¤¯¤ê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÎ¤¤ÎÉü¶½¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¤»³¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Èª¤ò¹Ì¤·¤ÆºîÊª¤ò°é¤Æ¤ë¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Àî¤ò¤Ò¤¤¤Æ¿å¼Ö¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¤È¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë·úÊª¤äÃÖÊª¤ò¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Éü¶½¤¬¿Ê¤ßÎ¤¤¬¤Ë¤®¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¡¦ËÁ¸±¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÎ¤¤òºî¤ê¡¢Î¤¤ÎÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÖÂçÃÏ¤ÎÉñ¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÉñ¡×¤òÉñ¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¿À´ï¡×¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸Ý¤ò»ý¤Ã¤ÆÉñ¤¦¤³¤È¤ÇºîÊª¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤ê¡¢»±¤ò»ý¤Ã¤ÆÉñ¤¦¤³¤È¤ÇºîÊª¤Ë¿å¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢ËâÊª¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢·õ¡Ê¥Ä¥ë¥®¡Ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÉñ¤¦¤³¤È¤ÇËâÊª¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤È¡¢ËÁ¸±¤«¤éÀ¸³è¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÉñ¡×¤Ï³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥êー¥º¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎËÁ¸±¡¦À¸³è¡¦Îø°¦
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Äà¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖËÁ¸±¡¦À¸³è¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢°ì½ï¤ËËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Çー¥È¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¢¡¥·¥êー¥ºÌ¤·Ð¸³¡¢Á°ºîÌ¤¹ØÆþ¤Î¤«¤¿¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
ËÜºî¤Ï¡¢Åì¤Î¹ñ¡Ö¥¢¥º¥Þ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥º¤òÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ºîÉÊ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ËÜºî¤Î¾ÜºÙ¡¦Â³Êó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/
¡Ú¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°X¡Û
https://x.com/RuneFactory_PR
¡ãÀ½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Î¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¸³è¥²ー¥à
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch 2¡¿Nintendo Switch¡¿PlayStation 5¡¿Xbox Series X|S¡¿Steam
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡§Nintendo Switch 2¡¿Nintendo Switch¡¿Steam¡¡È¯ÇäÃæ
¡¡¡¡¡¡¡¡PlayStation 5¡¿Xbox Series X|S 2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¢¨SteamÈÇ¤ÏMarvelous USA¤è¤êÈ¯Çä
²Á³Ê¡§
¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー Nintendo Switch 2 Edition¡Ù
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡ÛÀÇ¹þ¡§8,678±ß¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ/¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë
¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡ÛÀÇ¹þ¡§7,678±ß¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ/¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÀÇ¹þ¡§9,328±ß
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÀÇ¹þ¡§11,528±ß
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï³Æ¾®ÇäÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Þ¤¿¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¤Î¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§CERO C
¸¢ÍøÉ½µ¡§ (C)2025 Marvelous Inc.
¢¨Nintendo Switch ¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨"PlayStation", "PS5"¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨(C)2025 Valve Corporation. SteamµÚ¤ÓSteam¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥²ー¥à±ÇÁü¤ä²èÌÌ¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£