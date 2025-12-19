SteamÈÇ¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë¤Ë¤ÆÄÌ¾ïÈÇ¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¤¬35%OFF¡ª¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â°ìÉôÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬35%OFF¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÃæ¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù


Nintendo Switch(TM)¡¿Steam(R)ÈÇ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬35%OFF¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª



¡ã¥»ー¥ë´ü´Ö¡ä


¡¦Nintendo e-shop


2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë 23:59¤Þ¤Ç



¡¦Steam


2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡ËAM2:59¤Þ¤Ç




¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¥»ー¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/news/detail/?id=34812


¢¨¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¤Î¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¥»ー¥ë´ü´Ö¡¦ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ïー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¡¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÙPlayStation 5¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª



2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê


PlayStation 5¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡ª



ÆÃÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/benefits_ps/



¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ÎÍ­Ìµ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/benefits_ps/

ÉñÂæ¤ÏÀ¾¤«¤éÅì¤Ø――


¿·¤¿¤Ê¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¤¸¤Þ¤ë


¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¾¦ÉÊ³µÍ×



¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤ÇËÁ¸±¡¦À¸³è¤ÎÎ¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤ëRPG¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡£


¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¾ÍÎ¤ÎÉñÂæ¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤­¤¿¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢


ËÜºî¤Ç¤ÏÅì¤Î¹ñ¡Ö¥¢¥º¥Þ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£



¢¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¼ç¿Í¸ø

Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÅì¤Î¹ñ¡Ö¥¢¥º¥Þ¡×¡£


¥¢¥º¥Þ¤Î¹ñ¤Ï²áµî¤ÎÌñºÒ¡ÖÎ¶À±ÊøÍî¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÃÏ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤È¤Ê¤ê¡¢


¥ëー¥ó¡Ê³èÎÏ¡Ë¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ò»Ê¤ë¿À¡¹¤¬»Ñ¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£



µ­²±¤ò¼º¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Éñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡ÖÂçÃÏ¤ÎÉñ¼ê¡×¤È¤¤¤¦ÌòÌÜ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¡£


¥¢¥º¥Þ¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼«Á³¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢


ÁêËÀ¤Î¡Ö¥â¥³¥í¥ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿À¡¹¤òÃµ¤¹ËÁ¸±¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡£



ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡×¤È¡Ö¥«¥°¥ä¡×¡£


¥²ー¥à³«»Ï»þ¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ó¡¢¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢ÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥â¥³¥í¥ó¡×¤Ï¡¢ËÁ¸±¤òÆ³¤¯°ÆÆâÌò¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£



¼ç¿Í¸ø¡§¥¹¥Ð¥ë¡ÊCV.±ÝÌÚ½ßÌï¡Ë

¥â¥³¥í¥ó¡ÊCV.²Ã·¨°¡°á¡Ë

¼ç¿Í¸ø¡§¥«¥°¥ä¡ÊCV.ÀÐÀîÍ³°Í¡Ë


¢¡¡ÖÎ¤¤ÎÉü¶½¡×¤È¡ÖÉñ¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³

À¸³è¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌñºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¹Ó¤ìÃÏ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÎ¤¡×¡£


¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÖÎ¤»³¤Å¤¯¤ê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÎ¤¤ÎÉü¶½¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¡ÖÎ¤»³¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Èª¤ò¹Ì¤·¤ÆºîÊª¤ò°é¤Æ¤ë¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Àî¤ò¤Ò¤¤¤Æ¿å¼Ö¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¤È¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë·úÊª¤äÃÖÊª¤ò¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



Éü¶½¤¬¿Ê¤ßÎ¤¤¬¤Ë¤®¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¡¦ËÁ¸±¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£


¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÎ¤¤òºî¤ê¡¢Î¤¤ÎÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¡£







¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÖÂçÃÏ¤ÎÉñ¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÉñ¡×¤òÉñ¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¿À´ï¡×¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¸Ý¤ò»ý¤Ã¤ÆÉñ¤¦¤³¤È¤ÇºîÊª¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤ê¡¢»±¤ò»ý¤Ã¤ÆÉñ¤¦¤³¤È¤ÇºîÊª¤Ë¿å¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢ËâÊª¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢·õ¡Ê¥Ä¥ë¥®¡Ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÉñ¤¦¤³¤È¤ÇËâÊª¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤È¡¢ËÁ¸±¤«¤éÀ¸³è¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÉñ¡×¤Ï³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£








¢¡¥·¥êー¥º¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎËÁ¸±¡¦À¸³è¡¦Îø°¦

Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Äà¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡ÖËÁ¸±¡¦À¸³è¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢°ì½ï¤ËËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Çー¥È¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£








¢¡¥·¥êー¥ºÌ¤·Ð¸³¡¢Á°ºîÌ¤¹ØÆþ¤Î¤«¤¿¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á

ËÜºî¤Ï¡¢Åì¤Î¹ñ¡Ö¥¢¥º¥Þ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£


¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥º¤òÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ºîÉÊ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª



ËÜºî¤Î¾ÜºÙ¡¦Â³Êó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤


¡Ú¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û


https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/



¡Ú¡Ö¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°X¡Û


https://x.com/RuneFactory_PR



¡ãÀ½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ä

¥¿¥¤¥È¥ë¡§Î¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー


¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¸³è¥²ー¥à


ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch 2¡¿Nintendo Switch¡¿PlayStation 5¡¿Xbox Series X|S¡¿Steam


¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í


È¯ÇäÆü¡§Nintendo Switch 2¡¿Nintendo Switch¡¿Steam¡¡È¯ÇäÃæ


¡¡¡¡¡¡¡¡PlayStation 5¡¿Xbox Series X|S 2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä


¢¨SteamÈÇ¤ÏMarvelous USA¤è¤êÈ¯Çä


²Á³Ê¡§


¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー Nintendo Switch 2 Edition¡Ù


¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡ÛÀÇ¹þ¡§8,678±ß¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ/¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë



¡ØÎ¶¤Î¹ñ ¥ëー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù


¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡ÛÀÇ¹þ¡§7,678±ß¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ/¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë


¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÀÇ¹þ¡§9,328±ß


¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÀÇ¹þ¡§11,528±ß


¢¨¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï³Æ¾®ÇäÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Þ¤¿¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¤Î¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§CERO C


¸¢ÍøÉ½µ­¡§ (C)2025 Marvelous Inc.


¢¨Nintendo Switch ¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¢¨"PlayStation", "PS5"¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¢¨(C)2025 Valve Corporation. SteamµÚ¤ÓSteam¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¢¨¥²ー¥à±ÇÁü¤ä²èÌÌ¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£