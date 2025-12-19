¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤é¤¬Áª¤ó¤À½ñÀÒ1£´£¸ºý¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥¿¥í¥°¡ØÆÉ½ñ¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù 2026¤ò12·î20Æü¤ËÈ¯¹Ô¡ª
¡ØÆÉ½ñ¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù2026
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í46¿Í¤ÈËÜ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë½ñÅ¹°÷¡¦¿Þ½ñ´Û°÷¤é¤¬Áª¤ó¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤½ñÀÒ148ºý¤Î¤Û¤«¡¢ÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥¿¥í¥°¡ØÆÉ½ñ¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù2026¤ò12·î20Æü¤ËÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¶È³¦ÀìÌç»æ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³è»ú¶È³¦¤Î³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸²½ÄÌ¿®¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò »³¸ý·ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤òÂ£¤ë¡×Ê¸²½¤ÎÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£¶²óÌÜ¤Î¥®¥Õ¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤äÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëËÜ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥«¥¿¥í¥°¡ØÀèÇÚ¤ÎËÜÃª¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤ä¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¼ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¿Í¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¿Í¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ËÜ¤ò¼ýÏ¿¡£¡ØÆÉ½ñ¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù2026¤È²þÂê¤·¡¢ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¿·¤¿¤ÊÆÉ½ñ¶õ´Ö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¥Úー¥¸¤â¤¢¤ê¡¢ÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¡¢¿¼¤á¤ë1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¸»ú¡¦³è»úÊ¸²½¿ä¿Êµ¡¹½¤äÆÉ½ñ¿ä¿Ê±¿Æ°¶¨µÄ²ñ¡¢½ÐÈÇÊ¸²½»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¤Î¸å±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤É¤«¤é¶¨»¿¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¶¨»¿´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÅÔÎ©¹â¹»Á´Â´¶ÈÀ¸¤ä¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹â¹»£³Ç¯À¸¡¢¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÉÛ¤Î¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹300¡¡¡¡Å¹ÊÞ¤ä¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¡¢Âç³Ø¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Ç·×15ËüÉô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¡Û
¡ú´¬Æ¬¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÀï¾ì¤Î´õË¾¤Î¿Þ½ñ´Û¡×¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÊ¸»ú¡¦³è»úÊ¸²½¿ä¿Êµ¡¹½Íý»öÄ¹¡¡»³¸ý¼÷°ì»á
¡ú46Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È½ñÅ¹°÷¡¦¿Þ½ñ´Û°÷³Æ5Ì¾¤¬Áª¤Ö148ºý¤ò·ÇºÜ¡¡
¡ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§¥¯¥¤¥º¥×¥ìー¥äー °ËÂôÂó»Ê»á¡¿BACHÂåÉ½¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡Éý°ô¹§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¥·¥Ë¥¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó µÜÆâµÁÉ§
¡ú¥³¥é¥à¡§ º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©
¡úReport¡§ My Book Lounge
¡ú2025Ç¯ Ê¸³Ø¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ
¡Ú¸å±çÃÄÂÎ¡Û
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Ê¸»ú¡¦³è»úÊ¸²½¿ä¿Êµ¡¹½
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆÉ½ñ¿ä¿Ê±¿Æ°¶¨µÄ²ñ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ½ÐÈÇÊ¸²½»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ
¡ÚÆÃÊÌ¶¨»¿¡Û
¡ú³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡ú¥¨ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³Ø¹»Ë¡¿Í¸ÞÅç°é±Ñ²ñ ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¡úÉßÅçÀ½¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡úÀµÅÄ醬Ìý³ô¼°²ñ¼Ò¡úÁÏ²Á³Ø²ñ¡úÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡úÆüËÜ»æ¥Ñ¥ë¥×¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ú¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡úBOOK MEETS NEXT»öÌ³¶É
¡Ú¶¨»¿¡Û
¡ú³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ú¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö¡úÅìµþ´±½ñÉáµÚ³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò²¢Ê¸¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¡ú¾¼ÏÂ¿Þ½ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡ú³ô¼°²ñ¼ÒPHP¸¦µæ½ê¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÍÈå³Õ¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ú³ô¼°²ñ¼ÒGakken¡ú³ô¼°²ñ¼Ò²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¸÷Ê¸¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¸÷ÏÂ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡ú³ô¼°²ñ¼Ò»°¾ÊÆ²¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÃÞËà½ñË¼¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒNHK½ÐÈÇ¡ú¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÉÞ·¬¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÁÐÍÕ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥×¥é¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒËÙÆâ°õºþ½ê¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÍÎÙÆ²
¡Ú¤´Áª½ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ÎÊý¡¹¡Û¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
°¤ÅáÅÄ¹â¡¿ÃÓË·Àì¹¥¡¿°ËÂôÂó»Ê¡¿ÀÐºä¹ÀÆó¡¿¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¿Æâ¸¶ÃÒ»Ë¡¿±º¾åÇî»Ë¡¿²¬ºêÍµ»Ò¡¿²¬Æ£Àµ¹¡¿¾®Àî¸å³Ú¡¿²§É´¹ç¡¿²ÃÍè¹Ì»°¡¿³áÅÄ¿¿¾Ï¡¿¶â»ÒÃì·û¡¿ÀîÂ¼¸µµ¤¡¿¹ñÃ«Íµ»Ò¡¿¾®ÀôÉðÉ×¡¿¾®ÎÓ¹ÀÈþ¡¿¶â¹ä±Ê¶à¡¿»°»ÞÀ®¾´¡¿½Å¿¹Àé逭¡¿ÌÐ»³¤¢¤¤é¡¿»ç½®¡¿ÀµÅÄÎ´¡¿Ëö¾¾ÌïÆà»Ò¡¿ÅÄÃæ¾¼ÆÁ¡¿Ô¥µªÉ§¡¿ÆÁÀî²È¹¡¿Í§Íø¿·¡¿ÃæÂ¼¹§Â§¡¿Éý°ô¹§¡¿ÉÍÅÄ·É»Ò¡¿Ê¿°æÇì¾»¡¿Ê¿Ìî¥Î¥é¡¿ÆîÈþ´õ»Ò¡¿µÜÆâµÁÉ§¡¿¥ß¥í¥³¥Þ¥Á¥³¡¿ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡¿ÌÐÌÚÍ§»°Ïº¡¿¿¹²¼¹¨ÌÀ¡¿À¹ÅÄ½ßÉ×¡¿½ôÅÄÎè»Ò¡¿Ìî¾ëÃÒÌé¡¿²£ÀîÀµµª¡¿Ë§°æ·É°ì¡¿ÅÏÊÕÍµÂÀ
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¡¡¡¡https://giftbooks.jp/¡¡¡Ê12·î20Æü³«Àß¡Ë
¡ÚÆ±»þ³«ºÅ¡ÛËÜ¤òÇã¤¦¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡¡¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡ÚËÜ¤òÇã¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤è¤¦¡ª
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÃêÁª¤Ç¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢»¨²ß¤Ê¤É·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤¬È¯¹Ô¤·¤¿1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·ー¥È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£½ñÅ¹¤Î¥ì¥·ー¥È¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÜ°Ê³°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤â±þÊç¤Ï²ÄÇ½¡£½ñÅ¹Å¹Æ¬¤Î³èÀ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ØÆÉ½ñ¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù2026¤Ë¤ªÎÏÅº¤¨»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥®¥Õ¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óHP¡Û¡¡https://www.giftbooks.jp/
¡Ú¤ªÌä¹çÀè¡Û³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸²½ÄÌ¿®¼Ò ¡ØÆÉ½ñ¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù2026»öÌ³¶É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã´Åö¡§¡¡»ö¶È´ë²è¼¼¡¡¸¶¡¿»³¸ý¡¿Ý¯°æ¡¿»Ö³À
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mail: info@giftbooks.jp ¡¿ TEL¡§03-5217-7730¡ÊÂå¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸²½ÄÌ¿®¼Ò¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¡£¿·Ê¹¶È³¦¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¡¢ÅÅ»Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Î¾ðÊó¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦½µ´©ÀìÌç»æ¡ÖThe Bunka News¡×¡¢Í£°ì¤Î½ñÅ¹¸þ¤±¾ðÊó»æ¡ÖBookLink¡×¤òÈ¯¹Ô¡£½ñÅ¹¤È½ÐÈÇ¼Ò¤ò¾ðÊó¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡ÖBookLink PRO¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£2021Ç¯¤è¤êÃÏ°è»æ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¿·Ê¹¥¢¥ïー¥É¡×¤ò³«ºÅ¡£¤Û¤«¤Ë¤â½ÐÈÇ»ö¶È¤ä¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d70912-33-551cd9d8e4c293f4ae7c2f5fe70e7235.pdf