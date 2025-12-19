¼èÄùÌò¡¢¼¹¹ÔÌò°÷Åù¤Î°ÛÆ°ÊÂ¤Ó¤ËÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÆü¿å¥³¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾ ¿·Æó¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°¡Ê2026Ç¯£³·î26ÆüÉÕ¡Ë
¡Ê£±¡Ë¼èÄùÌò¸õÊä¼Ô¤ÎÁªÄê¡Ê2026Ç¯£³·î26Æü³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè68´üÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤ËÄó°ÆÍ½Äê¡Ë
¡Ê£²¡Ë¼èÄùÌò¤ÎÂàÇ¤¡Ê2026Ç¯£³·î26Æü³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè68´üÄê»þ³ô¼çÁí²ñ½ª·ë»þ¡Ë
£²¡¥¼¹¹ÔÌò°÷¤Î°ÛÆ°¡Ê2026Ç¯£±·î£±ÆüÉÕ¡Ë
£³¡¥ÁÈ¿¥ÊÑ¹¹µÚ¤Ó¼¹¹ÔÌò°÷¤Î°ÛÆ°¡Ê2026Ç¯£´·î£±ÆüÉÕ¡Ë
¡Ê£±¡ËÁÈ¿¥ÊÑ¹¹
»ö¶È¤Î¸úÎ¨À¤äÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤È¸¦µæ³«È¯µÚ¤Ó¿·µ¬»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³«Âó¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¡¦¿×Â®²½¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¡¢¼ý±×»ö¶È¤ò¡Öµ»½ÑÅý³çËÜÉô¡×¤È¤·¤Æ½¸Ìó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¦µæ³«È¯¤ä¿·µ¬»ö¶È³«Âó¤ò¼ÒÄ¹Ä¾²¼¤Î¡ÖR&DÅý³çÉô¡×¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥Õ¥é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈËÜÉô¤Î£Ä£Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤ò¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤ËÅý¹ç¤·¡¢¡Öµ»½ÑÅý³çËÜÉô¡×¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¤¹¤ë¡£
- ¥¤¥ó¥Õ¥é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈËÜÉô¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤òÃæ±û¸¦µæ½ê¤È¤È¤â¤Ë¼ÒÄ¹Ä¾²¼¤Î¡ÖR&DÅý³çÉô¡×¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¤·¡¢¹ñÆâ»ö¶ÈÀïÎ¬Éô¤ò¡Ö¹ñÆâ»ö¶È³«È¯Éô¡×¤Ë¡¢³¤³°»ö¶ÈÀïÎ¬Éô¤ò¡Ö³¤³°»ö¶È³«È¯Éô¡×¤Ë¡¢Ãæ±û¸¦µæ½ê¤ò¡Ö¸¦µæ³«È¯Éô¡×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤Î°ÛÆ°
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¼èÄùÌòÂÎÀ©¡Ê2026Ç¯£³·î26ÆüÉÕ¡Ë¡¢¼¹¹ÔÌò°÷ÂÎÀ©¡Ê2026Ç¯£±·î£±ÆüÉÕ¡Ë¡¢¼¹¹ÔÌò°÷ÂÎÀ©¡Ê2026Ç¯£´·î£±ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎPDF¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d152914-52-1d561ce5d8f2dd8067a9b5af9eef3a1d.pdf
³ô¼°²ñ¼ÒÆü¿å¥³¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿å¡×¤òÀìÌç¤È¤·¤¿·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿åÆ»¡¦²¼¿åÆ»¡¦²ÏÀî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Î®°èÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¿å´ØÏ¢»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1959 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿å¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆü¿å¥³¥ó¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É261A¡Ë
ËÜ¼Ò¡§¢©163-1122 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÏ»ÃúÌÜ22ÈÖ1¹æ¡Ê¿·½É¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥ïー¡Ë
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1959Ç¯5·î25Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß