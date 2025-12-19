¡Ú³ÕµÄ·èÄêÄ¾¸å¤Î¶ÛµÞ³«ºÅ¡ª 1·î8Æü13:00～14:30¡Û ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎºâÀ¯¡¦ÀÇÀ©¤Î¸¡¾Ú¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¡×
¡ãËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦ Í½»»°Æ³ÕµÄ·èÄêÄ¾¸å¤Î¶ÛµÞ³«ºÅ
ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÀ¯ÉÜ°Æ¤Ë¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤¬¤É¤¦È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÂ¨ºÂ¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹
¡¦¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î¼Â¸½À¤òÌä¤¦
À®Ä¹Î¨¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ËºÄÌ³¿¤ÓÎ¨¤òÍÞ¤¨¤ë¿·Êý¿Ë¤Ï¡¢PB¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¹õ»ú²½¤ËÂå¤ï¤ë
ºâÀ¯µ¬Î§¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹
¡¦ ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºâÀ¯¡¦ÀÇÀ©¤ÎÀìÌç²È4Ì¾¤¬ÅÐÃÅ
¾®¹õ°ìÀµ¡¢º´Æ£¼ç¸÷¡¢ÅÚµï¾æÏ¯¤Î3¶µ¼ø¤È¡¢¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤Î¿¹¿®ÌÐ¼ù¤¬Î¨Ä¾¤ÊµÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþºâÃÄ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÃæÎÓÈþ·Ã»Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ¤è¤ê¡¢
¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎºâÀ¯¡¦ÀÇÀ©¤Î¸¡¾Ú¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ëÅö½éÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢12·îËö¤Ë³ÕµÄ·èÄê¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Î2026Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡ËÍ½»»À¯ÉÜ°Æ¤ÎÈ¯É½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î¹Í¤¨¤¬ÀÇÀ©¤äÍ½»»°Æ¤Ë¤É¤¦È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐGDPÈæ¤Ç°ú¤²¼¤²¡¢¡ÖºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¿¹¿®ÌÐ¼ù¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë4Ì¾¤ÎÅìµþºâÃÄ¤Î¸¦µæ°÷¤¬¿¼¤¯µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～14:30¡¡¡¡
·Á¼°¡§Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬¡¦¸Þ½½²»½ç
¾®¹õ °ìÀµ¡¡ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー¡¿Ë¡À¯Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø
º´Æ£ ¼ç¸÷¡¡ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー¡¿°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê¡¢¹ñºÝ¡¦¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¶µ¼ø
ÅÚµï ¾æÏ¯¡¡ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー¡¿·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø
¿¹¿® ÌÐ¼ù¡¡ÅìµþºâÃÄ¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー¡¡¢¨¥â¥Ç¥ìー¥¿ー·ó¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー
¢£ ¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
¢¢¼ñ»ÝÀâÌÀ¡§ ¿¹¿® ÌÐ¼ù ¡ÊÅìµþºâÃÄ¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー¡Ë
¢¢Âè°ìÉô¡§ ¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î°Õ»×·èÄê¤Ê¤ÉÁíÏÀ¡×¡Ê°Ê²¼¤Î³ÆÉô¤Ë¡¢¾®¹õ¡¦º´Æ£¡¦ÅÚµï ³Æ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢¢ÂèÆóÉô¡§ ¡ÖÍ½»»ÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¢¢Âè»°Éô¡§ ¡ÖÀÇÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¢¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¢¢ ÏÀ»ÝÀâÌÀ¡¦¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
¿¹¿® ÌÐ¼ù¡Ê¤â¤ê¤Î¤Ö¡¦¤·¤²¤¡Ë¡¡ÅìµþºâÃÄ¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー
Ë¡³ØÇî»Î¡£1973Ç¯µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÂçÂ¢¾ÊÆþ¾Ê¡£¼çÀÇ¶ÉÁíÌ³²ÝÄ¹¡£ÂçºåÂç³ØË¡³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÅìµþÀÇ´ØÄ¹¡¢2005Ç¯ºâÌ³¾ÊºâÌ³Áí¹çÀ¯ºö¸¦µæ½êÄ¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¢À¯ºö¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤ê¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥íー¥¹¥¯ー¥ëµÒ°÷¸¦µæ°÷¡£2006Ç¯¤ËÂà´±¤·¸½¿¦¡£2007Ç¯¤è¤êÅìµþºâÃÄ¤Ë¤ÆÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î°ìÂÎ²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯¸¦µæ¡¦Äó¸À¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯～2012Ç¯À¯ÉÜÀÇÀ©Ä´ºº²ñÆÃÊÌ°Ñ°÷¡£¸½ºß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î¿³µÄ²ñ¡¦Í¼±¼Ô²ñµÄ¤Î¹½À®°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡»¸¦µæÊ¬Ìî¡¦¼ç¤Ê´Ø¿´ÎÎ°è
ÁÅÀÇÀ¯ºö¡¿ºâÀ¯À¯ºö¡¿ÃÏ°èºâÀ¯
¢¢ ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¾®¹õ °ìÀµ¡Ê¤ª¤°¤í¡¦¤«¤º¤Þ¤µ¡Ë¡¡ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー
µþÅÔÂç³ØÍý³ØÉôÂ´¶È¡¢°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»(·ÐºÑ³ØÇî»Î)¡£1997Ç¯ÂçÂ¢¾Ê(¸½ºâÌ³¾Ê)Æþ¾Ê¸å¡¢Âç¿Ã´±Ë¼Ê¸½ñ²ÝË¡Îá¿³ºº´±Êä¡¢´ØÀÇ¶É´Æ»ë²ÝÁí³çÊäº´¡¢°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ¸¦µæ½ê½Ú¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯4·î¤«¤éË¡À¯Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£
¡»¸¦µæÊ¬Ìî¡¦¼ç¤Ê´Ø¿´ÎÎ°è
ºâÀ¯³Ø¡¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¿¸ø¶¦·ÐºÑ³Ø¡¿À¤Âå´Ö³Êº¹¡¿¿Í¸ýÌäÂê
º´Æ£ ¼ç¸÷¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤â¤È¤Ò¤í¡Ë¡¡ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー
1992Ç¯°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢98Ç¯¥«¥Ê¥À¡¦¥¯¥¤ー¥ó¥ºÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇî»Î¹æ¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¡¢99Ç¯°ì¶¶Âç³Ø¤ËÃåÇ¤¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ÖÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ê¶¦Ãø¡Ë¡×¡ÊÆü·Ð¡¦·ÐºÑ¿Þ½ñÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡¢¡ÖÃÏÊýÀÇ²þ³×¤Î·ÐºÑ³Ø¡×¡Ê¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¡×¡ÊÀÐ¶¶Ã¹»³¾Þ¼õ¾Þ¡ËÀ¯ÉÜÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡¢ºâÌ³¾ÊºâÀ¯À©ÅÙÅù¿³µÄ²ñ¡¢Æâ³ÕÉÜµ¬À©²þ³×¿ä¿Ê²ñµÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2019Ç¯ÅÙÆüËÜ·ÐºÑ³Ø²ñÀÐÀî¾Þ¼õ¾Þ¡£2024Ç¯½Õ¤Î»ç¼úË«¾Ï¼ø¾Ï¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¤ÈÀ¯ºö¤ÎÍ»¹ç¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡»¸¦µæÊ¬Ìî¡¦¼ç¤Ê´Ø¿´ÎÎ°è
ÃÏÊýºâÀ¯ÏÀ¡¿ºÇÅ¬²ÝÀÇÏÀ¡¦ÀÇÀ©²þ³×¡¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë
ÅÚµï ¾æÏ¯¡Ê¤É¤¤¡¦¤¿¤±¤í¤¦¡Ë¡¡ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー
1993Ç¯ÂçºåÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡¢1999Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£ÅìµþÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê½õ¼ê¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»µÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯4·î¤«¤éÆ±Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¡£¹ÔÀ¯²þ³×¿ä¿Ê²ñµÄ°Ñ°÷¡¢ÀÇÀ©Ä´ºº²ñÆÃÊÌ°Ñ°÷¡¢Á´À¤Âå·¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¹½ÃÛ²ñµÄ¹½À®°÷¡¢ºâÀ¯À©ÅÙÅù¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¡¢¹ñÀÇ¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¡¢»º¶È¹½Â¤¿³µÄ²ñÎ×»þ°Ñ°÷¡¢ÅìµþÅÔÀÇÀ©Ä´ºº²ñ°Ñ°÷¡¢ÂçºåÉÜÆÃÊÌ¸ÜÌä¡¢Âçºå»ÔÆÃÊÌ¸ÜÌä¤â·óÌ³¡£Ãø½ñ¡ØÃÏÊýºÄ²þ³×¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡¢Æü·Ð¡¦·ÐºÑ¿Þ½ñÊ¸²½¾Þ¤È¥µ¥ó¥È¥êー³Ø·Ý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ë¡¢¡ØÆþÌçºâÀ¯³Ø¡Ù¡ÊÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡£
¡»¸¦µæÊ¬Ìî¡¦¼ç¤Ê´Ø¿´ÎÎ°è
¸ø¶¦·ÐºÑ³Ø¡¿ºâÀ¯¡¿ÀÇÀ©¡¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¿½êÆÀÊ¬ÇÛ
