¡ÚÆÁÅç»Ô¡Û¤È¤¯¤·¤Þ¿¢Êª±à¡¡Åß¤ÎºÅ¤·Êª¤ò³«ºÅ

ÆÁÅç»Ô

¡¡¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤äÎ©ÂÎ²ÖÃÅ¤Ê¤É¡¢Åß¤Î¤È¤¯¤·¤Þ¿¢Êª±à¤Ï¤ß¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£





¡Ú¤È¤­¡Û


ÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç



¡ÚÆâÍÆ¡Û


- ¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤¿Î©ÂÎ²ÖÃÅ
- µðÂç¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à·¿¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó
¢¨17¡§00～22¡§00¤Þ¤ÇÅÀÅô¡£


µðÂç¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à·¿¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó


¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


¤È¤¯¤·¤Þ¿¢Êª±àÎÐ¤ÎÁêÃÌ½ê


TEL¡§088-636-3131


FAX¡§088-636-3132