¡¡°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê²ñ´Û5³¬～Èý»³»³Äº¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¤¢¤ï¤®¤óÈý»³¥íー¥×¥¦¥¨¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î1Æü¤Ë¡Ö½éÆü¤Î½Ð±¿¹Ô¡×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ú¤È¤­¡Û


ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£±Æü¡Ê½Ë¡Ë6¡§00～



¡Ú¤È¤³¤í¡Û


¤¢¤ï¤®¤óÈý»³¥íー¥×¥¦¥¨¥¤»³Ï¼±Ø¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê²ñ´Û5³¬¡Ë



¡ÚÎÁ¶â¡Û


°ìÈÌ¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡á900±ß¡ÊÊÒÆ»¡Ë¡¦1,500±ß¡Ê±ýÉü¡Ë


¾®³ØÀ¸¡á500±ß¡ÊÊÒÆ»¡Ë¡¦800±ß¡Ê±ýÉü¡Ë



¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û


¤¢¤ï¤®¤óÈý»³¥íー¥×¥¦¥¨¥¤


TEL¡§088-652-3617