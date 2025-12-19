¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÁÅç»Ô¡Û°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê²ñ´Û¡¡°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¿·½ÕÆÃÊÌ¸ø±é¤ò³«ºÅ
ÆÁÅç»Ô
¡¡
- 2Æü¡á°¤ÇÈÀð
- 3Æü¡á¼ã»â»ÒÏ¢
- ³Æ¸ø±é30Ê¬Á°¤è¤ê³«¾ì
- ³Æ¸ø±é1»þ´ÖÁ°¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¡¡
¡¡°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê²ñ´Û¤Ç¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¿·½ÕÆÃÊÌ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤È¤¡Û
ÎáÏÂ8Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦3Æü¡ÊÅÚ¡Ë³ÆÆü13¡§00～¡¢15¡§00～¡Ê³Æ²ó50Ê¬¡Ë
¡Ú¤È¤³¤í¡Û
°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê²ñ´Û2³¬¥Ûー¥ë
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ÚÆþ´ÛÎÁ¡Û
Âç¿Í¡á2,000±ß¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡á1,000±ß¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¡áÉ¨¾å´ÑÍ÷ÌµÎÁ
¢¨¼«Í³ÀÊ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê²ñ´Û
TEL¡§088-611-1611
FAX¡§088-611-1612