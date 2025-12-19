¡ÚÆÁÅç»Ô¡ÛÀî¤Î±Ø¤Ë¥µ¥ó¥¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡ÖÀî¤Î±Ø¤Ë¥µ¥ó¥¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
¡¡¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¼þÍ·Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬¡¢Àî¤Î±Ø¡¦ÄäÎ±½ê¸õÊäÃÏ¤Î»·¶¶¼þÊÕ8¥«½ê¤ò½ä²ó¤·¡¢³ÆÆü³Æ½êÀèÃå100¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÁÅç»Ô¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿å¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ö¶È¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅçÀî¤Î±Ø¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢NPOË¡¿Í¿·Ä®Àî¤ò¼é¤ë²ñ¤È¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅçÀî¤Î±ØÏ¢Íí²ñ¡Ê»öÌ³¶É¡§Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ³èÀ²½¿ä¿Ê¼¼¡Ë¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
Àî¤Î±Ø¤Ë¥µ¥ó¥¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡Ú¼Â»ÜÆü¡Û
12·î24Æü¡Ê¿åÍË¡Ë¡¦25Æü¡ÊÌÚÍË¡Ë
¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û
¸á¸å6»þ¤«¤é¸á¸å8»þº¢¡¡
¡Ú¼Â»Ü¹ÒÏ©¡Û
- ¿·Ä®Àî¡¦°¤ÇÈÀ½»æ¿åºÝ¸ø±à¥Üー¥È¥Ï¥¦¥¹Á°»·¶¶¡ÊÎ¾¹ñ¡Ë
- ¿·Ä®¶¶Åì¸ø±à[¸á¸å6»þ10Ê¬º¢]
- ¤¢¤ï¤®¤ó¥Ûー¥ëÁ°»·¶¶[¸á¸å6»þ30Ê¬º¢]
- Ê¸³Ø½ñÆ»´Û¼äÄ°»·¶¶¡Ê½õÇ¤Àî²Ï´ßÎÐÃÏ¡Ë[¸á¸å6»þ50Ê¬º¢]
- ËüÂåÃæ±û¤ÕÆ¬»·¶¶[¸á¸å7»þ10Ê¬º¢]
- ÆîËö¹»·¶¶¡Ê¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÁ°¡Ë[¸á¸å7»þ30Ê¬º¢]
- ¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢²½§»·¶¶[¸á¸å7»þ50Ê¬º¢]
- ¸©Ä£Á°»·¶¶[¸á¸å8»þ10Ê¬º¢]
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÇÛÉÛ¡Û
³Æ»·¶¶¼þÊÕ¤Ç1Æü³Æ100¸Ä¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
Ãíµ¡§°Å·¸õ¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢±¿¹Ò¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆÁÅç»Ô´ë²èÀ¯ºöÉôÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ³èÀ²½¿ä¿Ê¼¼
¢©770-8571¡¡ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¹¬Ä®2ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ¡ÊËÜ´Û10³¬¡Ë
ÅÅÏÃ¡§088-621-5269
¥Õ¥¡¥¯¥¹¡§088-624-0164