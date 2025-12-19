2026.1.8 debut ¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
¹ï°õ¤ä¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤ä¶ÒÃåÉÕ¤¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡¢¥µ¥é¥Ä¥äÈ±¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡¢ÄêÈÖ¤Î¥ê¥Ã¥×¥«ー¥à¤ÎÁ´5¼ï¤ò2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ò¼õÉÕ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
¡¦¥Ø¥¢¥±¥¢¥»¥Ã¥È< ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó>
¡¦¥³¥ó¥Ü¥Ñ¥É¥ë¥Ö¥é¥·< ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó>
¡¦¥³¥ó¥Ü¥Ñ¥É¥ë¥Ö¥é¥· ¥ß¥Ë< ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó>
¡¦L¡õP ¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë< ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó>
¡¦¥ê¥Ã¥×¥«ー¥à¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥È¥é¥¹¡Ë< ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó>
Design Concept
32Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÈËÁ¸±¤ÈÄ©Àï¡É ¤ò¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈËÁ¸±¤ÈÄ©Àï¡É ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¤ÃÎ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¶Ã¤¡×¡¢¡Öº¤Æñ¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»ÑÀª¡×¡¢¡ÖÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊµÙÂ©¡×... ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤ßÂ¸ºß¤¹¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Üー¥ë¡É ¤ä¡È¤¤Î¤ß¡É¡¢¤Þ¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤È°ì½ï¤Ë¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Î¥É¥¥É¥¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎC¡õG ¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÈC¡õG ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤Ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶ÒÃå¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡ã¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä¡¡ÀÇ¹þ \6,600
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦C¡õG ¥·¥ã¥ó¥×ー¡¡236mL
¡¦C¡õG ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡¡236mL
¡¦¶ÒÃå¡¡ Éý280mm ¡ß ¹â¤µ340mm
Ë¢Î©¤Á¤¬¤è¤¯·Ú¤ä¤«¤ËÀö¤¤¾å¤²¤ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯»ØÄÌ¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ±¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¡¢½á¤¤¤òÊäµë¤·¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¨¥¢¥êー¤Ê¥Ä¥äÈ±¤Ø¤ÈÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¶ÒÃå¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥È¥ë¥Þ¥ê¥óÇÛ¹ç¤Î¥¤¥ª¥óÌÓ¤ÈÃöÌÓ¤Îº®¹ç¥Ö¥é¥·¤¬¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥³¥ó¥Ü¥Ñ¥É¥ë¥Ö¥é¥· ¡ã¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä¡¡ÀÇ¹þ \4,730
¥³¥ó¥Ü¥Ñ¥É¥ë¥Ö¥é¥· ¥ß¥Ë ¡ã¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä¡¡ÀÇ¹þ \4,180
ËèÆü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ä»ý¤ÁÊâ¤ÍÑ¤Ê¤É¡¢»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë£²¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£¥Ö¥é¥·ÇØÌÌ¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤ä¹¥¤¤ÊÊ¸»ú¤ò¹ï°õ¢¨¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ºÇÂç1£°Ê¸»ú¤Þ¤Ç¡£¹ï°õ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ìÉôÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄêÈÖ¤Î¥ê¥Ã¥×¥«ー¥à¤«¤é¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥ê¥Ã¥×¥«ー¥à¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥È¥é¥¹¡Ë¡ã¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä¡¡ÀÇ¹þ\1,980
¢¨¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê
È¯Çä°ÊÍè¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎÌ¾ÉÊ¤Ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Ç®¡¦´¥Áç¡¦ÀÅÅÅµ¤¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤«¤éÈ±¤ò¼é¤ë¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡£
L¡õP ¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡ã¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä¡¡ÀÇ¹þ\4,620
¹â¤¤ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤ò³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥Ù¥¿¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤·Ú¤ä¤«¤Ç¥µ¥é¥µ¥é¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¿Íµ¤¤ÎL¡õP ¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤¬¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ë¤è¤ëÇ®¡¦´¥Áç¤äÅß¤ÎÀÅÅÅµ¤¤Ê¤É¤Î¥À¥áー¥¸¤«¤éÈ±¤ò¼é¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£