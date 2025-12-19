¤è¤·¤Ê¤Þ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¡Ø¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤¬Steam(R)¹ñÆâÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢Nintendo Switch(TM)¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
LiTMUS³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬Â¼ ¿ò°ìÏº)¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤è¤·¤Ê¤Þ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢Nintendo Switch(TM)¡¦Steam(R)¸þ¤±¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡Ù(2025Ç¯12·î11ÆüÈ¯Çä)¤ÎÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬6ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢Steam(R)¹ñÆâÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢Nintendo Switch(TM)¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢È¯ÇäµÇ°¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£35¡ó¥ª¥Õ¤Î962±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ÆÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Steam(R)¹ñÆâÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢Nintendo Switch(TM)¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Nintendo Switch(TM)¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ªÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤è¤·¤Ê¤Þ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤Î°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï°ÛÀ¤³¦¤«¤é¾¤´¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥Þ¥â¥ó¡×¤ò°éÀ®¤·¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Þ¥â¥ó»È¤¤¡Ö¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÀïÎ¬¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ëÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¤Î¡Ö¥Þ¥â¥ó¡×¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª
¢§¡Ø¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡Ù¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=C5YjMI8--uw ]
¢§¥ê¥êー¥¹µÇ°¥»ー¥ë³«ºÅÃæ¡ª
ËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Nintendo Switch(TM)¡¦Steam(R)¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Steam(R)
2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)0:00(JST)～2025Ç¯12·î24Æü(¿å)23:59(JST)
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§962±ß(35¡ó¥ª¥Õ)
Nintendo Switch(TM)
2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)0:00～2026Ç¯1·î7Æü(¿å)23:59
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§962±ß(35¡ó¥ª¥Õ)
¢§ºîÉÊ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
È¯Çäµ¡¼ï¡§Nintendo Switch(TM) ¡¢PC(Steam(R))
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§1,480±ß ¢¨´ü´Ö¸ÂÄê35¡ó¥ª¥Õ¥»ー¥ë¤Î962±ß¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì
Nintendo Switch(TM)¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000105675
Steam(R)¡§https://store.steampowered.com/app/4030290/_/?l=japanese
¢£¡Ø¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡Ù¼Â¶·Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¼Â¶·¡¦ÇÛ¿®Âç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ª
¥×¥ì¥¤Æ°²è¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¡¢±ÄÍø¡¦Èó±ÄÍø¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¶Ø»ß»ö¹à¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»öÁ°¤ÎµöÂú¤Ê¤·¤Ë¼«Í³¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¼Â¶·¤Ç¡¢¤¼¤ÒËÜ¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥Þ¥â¥ó¥¥ó¥°¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
º£¸å¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²÷Å¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢½¤Àµ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¤è¤êÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈURL¡§https://x.com/O_mamonking
¢£¤è¤·¤Ê¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
YouTubeÅÐÏ¿¼Ô100Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
2015Ç¯¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Î¼Â¶·Æ°²è¤òÅê¹Æ³«»Ï¡£
ËèÆüÅê¹Æ¤ò¤Û¤È¤ó¤É·ç¤«¤µ¤º¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òÆ°²è¤Ë¤¹¤ëÀ¸¤ÍÍ¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£TwitchÅù¤Ç¤â¤Û¤ÜËèÆüÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ°²è¤ÈÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¡¦ËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚLiTMUS³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー28³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·¬Â¼ ¿ò°ìÏº
ÀßÎ©¡§2021Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§LiTMUS(¥ê¥È¥Þ¥¹)³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ØÀÄµ´¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡ØÃ¦¹ö¤´¤Ã¤³PRO¡ÙÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://litmus-ent.jp/