Beats¤È¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Õ¥£¥ë¥à ¡Ö¼«¿®¡×¤È¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÎÏ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡Ö¼«¿®¡×¤È¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÎÏ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«
Beats¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖPowerbeats Fit¡×¤È ¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÌ¤È¯É½¤ÎºÇ¿·³Ú¶Ê¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー
Beats¤È¡¢À¤³¦Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëTravis Scott¡Ê¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¿®Ç°¡¢À®¤·¿ë¤²¤ëÎÏ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖDARE TO DREAM¡Ê¥Ç¥¢¡¦¥È¥¥¡¦¥É¥êー¥à¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Beats¤Î¿··¿¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ç¥È¥é¥ô¥£¥¹¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¡ÖPowerbeats Fit¡×¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬2011Ç¯3·î5Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ä¥¤ー¥È¡ÖONE DAY TRAVIS SCOTT WILL BE SOMEBODY¡Ê¤¤¤Ä¤ÎÆü¤« ¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡Ë¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¤ー¥È¤Ï¡¢Èà¤Î¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Èµ°À×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÀ¤¤¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ï¤³¤Î¥Ä¥¤ー¥È¤òÈà¤Î±¿Ì¿¤È·è°Õ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤³¤½¤¬¸½¼Â¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÌ´¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¾¯Ç¯»þÂå¤Î¿²¼¼¤òºÆ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ëWanda Webster¡Ê¥ï¥ó¥À¡¦¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿ー¡Ë¤ÎÆÃÊÌ½Ð±é¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬½éÂå¤ÎBeats Studio¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤òÃåÍÑ¡¢Apple iMac¤Ç¥Óー¥È¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£À©ºî¤ËË×Æ¬¤·Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë¤È¡ÖCircus Maximus¡×¥Ä¥¢ー¤ÇËþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÁ¯ÌÀ¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÎÀ¼¤Ç¸½¼Â¤ËÌá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³Ø¹»¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë²È¤ò½Ð¤ë¤È¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏPowerbeats Fit¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤¬²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢¼ª¤ËÁõÃå¤·¤ÆºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ÎÌ¤È¯É½¤ÎºÇ¿·³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ÈBeats¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï2015Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖBeatsX¡×¤ÈUNDEFEATED(¥¢¥ó¥Ç¥£¥Õ¥£ー¥Æ¥Ã¥É)¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢BeatsX¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖGot No Strings¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ10Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤¿º£¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Îå«¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¶¯¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢gamma.¤ÎÁÏÀß¼ÔLarry Jackson¡Ê¥é¥êー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë»á¤È¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎAnthony Mandler¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥ó¥É¥éー¡Ë»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥êー»á¤Ï¡¢Beats¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëJimmy Iovine¡Ê¥¸¥ßー¡¦¥¢¥¤¥ª¥ô¥£¥ó¡Ë»á¤Î¥á¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤êÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É½é´ü¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢Beats¡¢¥é¥êー¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯Èà¤é¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤ÎÁÏÂ¤Åª¤ÊÅÚÂæ¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ô¥£¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤¬¿·¤¿¤Ê¼Â¤ò·ë¤ó¤À½Ö´Ö¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¼ã¤Æü¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¨¥¤¥¸¥ó¥°VFXµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£ÂåÌò¤ò»È¤ï¤º¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Powerbeats Fit¤Ï¡¢Beats¤¬¼¡À¤Âå¤Î¹âÀÇ½¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¸Â³¦¤ËÄ©¤à¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë½¸ÃæÎÏ¤ä¾ðÇ®¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯Æ¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£Beats¤ÏÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×
gamma.ÁÏÀß¼Ô¤ÎLarry Jackson¡Ê¥é¥êー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2007Ç¯¤Ë¥¸¥ßー¡¦¥¢¥¤¥ª¥ô¥£¥ó¤¬ºÇ½é¤Î Studio ¤Î»îºîÉÊ¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Beats¤Ï¾ï¤ËÂçÃÀ¤ÊÁÛÁüÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡ØDare To Dream¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾Ï¤Å¤¯¤ê¤ËºÆ¤Ó´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Ìî¿´¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤ë¡È¼«¿®¡É¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡È¤¤¤Ä¤«À®¤·¿ë¤²¤ë¡É¤È¥Ä¥¤ー¥È¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¢¤²¤¿¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÎÏ¤ÎºÇ¹â¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡ØDare to Dream¡ÙÂçÃÀ¤ËÌ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÎÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âÌ´¤ò¸«¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Beats¤ÎCMO¡ÊºÇ¹â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ëChris Thorne¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥½ー¥ó¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ÎÂç¤ÊÄ©Àï¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÍ¦µ¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿®Ç°¤³¤½¤¬¡¢Beats¤È¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Beats¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Beats¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËDr. Dre¡Ê¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥ìー¡Ë¤ÈJimmy Iovine¡Ê¥¸¥ßー¡¦¥¢¥¤¥ª¥ô¥£¥ó¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢»þÂå¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾ðÇ®¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥é¥ô¥¡ー¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Beats¤Ï¡¢2014Ç¯7·î¤ËApple¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
gamma.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CEO¤ÎLarry Jackson¡Ê¥é¥êー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë¤ÈPresident¤ÎIke Youssef¡Ê¥¢¥¤¥¯¡¦¥è¥»¥Õ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿gamma.¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Èµ¯¶È²È¤¬ºîÉÊ¤òÁÏÂ¤¡¦ÇÛ¿®¡¦¼ý±×²½¤¹¤ëÊýË¡¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦8µòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢Vydia¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ·î´Ö10,000°Ê¾å¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÅ¸³«¡£Mariah Carey¡¢Snoop Dogg & Death Row Records¡¢USHER & L.A. Reid¡¢Rick Ross¤ÎMaybach Music Group¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢October London¤äHonestav¤È¤¤¤Ã¤¿¿·À±¤È¤â¶¨¶È¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Sexyy Red¡¢French Montana¡ÊMac & Cheese 5¡Ë¡¢WILLOW¡Êempathogen¡Ë¡¢Rich The Kid¡ÊLife¡Çs A Gamble¡Ë¡¢Russ¡ÊSantiago¡Ë¡¢Warner Bros. Pictures¤ª¤è¤ÓWaterTower Music¤È¤Î±Ç²è¡ÖThe Color Purple¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
