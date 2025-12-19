¥Á¥ã¥¤¥Ê ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¢A350-1000¤ò5µ¡ÄÉ²ÃÈ¯Ãí
¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤¬¡¢A350-1000¤ò5µ¡ÄÉ²ÃÈ¯Ãí¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Á¥ã¥¤¥Ê ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤ÎA350-1000¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ç·×È¯Ãí¿ô¤Ï15µ¡¤ËÁý²Ã¡£¸½ºßÄ¹µ÷Î¥¸þ¤±¤Ë±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë15µ¡¤ÎA350-900¤òÊä´°¤·¤Þ¤¹¡£
A350¤ÏÀ¤³¦ºÇ¿·¤Î¸úÎ¨À¤Î¹â¤¤¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£µ¡¤Ç¡¢ÂçÎ¦´Ö¤Î¶õ¤ÎÎ¹¤Ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿·À¤Âå¤Î¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç9,700 ³¤Î¤/18,000¥¥í¥áー¥È¥ë¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÈºÇ¿·¤Î¶õÎÏÀß·×¤Ë¤è¤êÈæÎà¤Ê¤¤¸úÎ¨À¤È²÷Å¬À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À¤Âå¤Î¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡¢·ÚÎÌ¤ÎºÇ¿·ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢µìÀ¤Âåµ¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÇ³Èñ¡¢±¿¹Ò¥³¥¹¥È¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò25¡óºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Î³×¿·ÅªµÒ¼¼¡ÖAirspace¡×¤òÈ÷¤¨¡¢¾èµÒ¤È¾èÌ³°÷¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ¡ÆâÁõÈ÷¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î²÷Å¬À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹µ¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢A350¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÊSAF¡Ë¤òºÇÂç50¡ó»ÈÍÑ¤·¤ÆÈô¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¥¨¥¢¥Ð¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êーµ¡¤ÇSAF¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿±¿¹Ò¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·îËö»þÅÀ¤ÇA350¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î66¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤«¤é1,500µ¡¶á¤¤¼õÃí¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£