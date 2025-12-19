¥¤¥Èー¥¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È¡Ö·úÃÛÊªÌÚºàÍøÍÑÂ¥¿Ê¶¨Äê¡×¤òÄù·ë～¹ñ»ººà¤òº£¸å£µÇ¯´Ö¤Ç3,250㎥ÍøÍÑ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì« ¹¨»Ê¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È¡Ö·úÃÛÊªÌÚºàÍøÍÑÂ¥¿Ê¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤äÆâÁõ¡¦²È¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀß·×¡¦·úÃÛÊª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ»ººà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¥¤¥Èー¥¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÇÀß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÈó½»Âð¶õ´Ö¤ÎÆâÁõÌÚ¼Á²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¶Â§¡¢¹ñ»ººà¤òÍøÍÑ¤·¡¢¹ñ»ººà¤ÎÍøÍÑÎÌ¤ò²áµî£µÇ¯´Ö¤Î·×726㎥¤«¤é¡¢º£¸å£µÇ¯´Ö¤Ç·×3,250㎥¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ä½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñ»ººà¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¤¹Æ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë·úÃÛÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÚÂ¤²½¡¦ÌÚ¼Á²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÚºà¤Ø¤ÎÃºÁÇ¤Î¸ÇÄê²½¤ä¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¡¦ÁÏÂ¤À¡¦·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Èー¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤ä»ÜÀßÆâÁõ¤Ø¤ÎÌÚºà³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¡¢¶õ´Ö²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î½Û´Ä¤ÈÆ¯¤¯¿Í¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
- ¥¤¥Èー¥¤Ï¡¢Àß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÈó½»Âð¶õ´Ö¤ÎÆâÁõÌÚ¼Á²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¶Â§¡¢¹ñ»ººà¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¹ñ»ººàÍøÍÑÎÌ¤ò2021～2025Ç¯¤Î·×726㎥¤«¤é¡¢2026～2030Ç¯¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç·×3,250㎥¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¡£
- ¥¤¥Èー¥¤¬Àß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆâÁõÌÚ¼Á²½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢´ù¡¦°Ø»Ò¡¦¥Æー¥Ö¥ë¤ä¼ýÇ¼Ãª¤Ê¤É¤Î²È¶ñ¤ä½º´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÌÚºà¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
- ¥¤¥Èー¥¤¬Àß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆâÁõÌÚ¼Á²½¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÌÚºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÎÓ¶È¡¦ÌÚºà»º¶È¤Î»ýÂ³Åª¤«¤Ä·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹çË¡È²ºÎÌÚºàÅù¤ÎÎ®ÄÌµÚ¤ÓÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯¹çË¡À³ÎÇ§ÌÚºàÅù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
- ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢¥¤¥Èー¥¤ËÂÐ¤·¤Æµ»½ÑÅª½õ¸À¤ä³èÍÑ²ÄÇ½¤ÊÊä½õ»ö¶ÈÅù¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤äÌÚºàÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¡¦ÀìÌç²È¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¶¨Äê¤ÎÍ¸ú´ü´Ö
2025Ç¯12·î18Æü¤«¤é2030Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç
¥¤¥Èー¥ËÜ¼Ò¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶¨ÄêÄù·ë¤ªÈäÏªÌÜ¼°¡£±¦¤«¤é¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÉûÂç¿Ã¡¦º¬ËÜ ¹¬Åµ»á¡¢¥¤¥Èー¥ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Ì« ¹¨»Ê
¹ñ»ººàÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Èー¥¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥¤¥Èー¥¤Ï2010Ç¯¤Ë¹ñ»ººà³èÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖEconifa¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¿¹ÎÓÁÈ¹ç¡¦ÁÇºà²Ã¹©¡¦²È¶ñÀ½Â¤»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ù¼ï¤òÌä¤ï¤ºÌÚºà¤ÎÁªÄê¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦À½ºî¡¦Ç¼ÉÊ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¹ñ»ººà²È¶ñ¤Î³«È¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÌÚ¼Á²½¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬À¸»ºÀ¤ä¿´Íý¡¦À¸ÍýÌÌ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¤ä¿´ÍýÅª²÷Å¬À¡¢Ä´¼¾¸ú²Ì¤Ê¤É¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Èー¥¤Ïº£¸å¤â¡¢¹ñ»ººà³èÍÑ¤È²Ê³ØÅª¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¶õ´Ö²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³Åª¤Ê·Ð±Ä¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Econifa¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.itoki.jp/special/econifa/index.html
Japan Wood Label¤ª¤è¤Ó Wood Carbon Label»ÈÍÑ¾µÇ§¤ò¼èÆÀ
¥¤¥Èー¥¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ¡ÊJWDA¡Ë¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢Japan Wood Label¡ÊJWL¡Ë¤ª¤è¤ÓWood Carbon Label¡ÊWCL¡Ë¤Î»ÈÍÑ¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£JWL¤Ï¹ñ»ººà³èÍÑ¤ò¼¨¤¹¥é¥Ù¥ë¡¢WCL¤ÏÌÚºà¤Ë¤è¤ëÃºÁÇ¸ÇÄêÎÌ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥é¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌÚºàÍøÍÑ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤Î²È¶ñ¤ËÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤òÉ½¼¨¤·¡¢Econifa¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñ»ººà³èÍÑ¤È¥«ー¥Ü¥ó¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤ò¿Ê¤á¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¡¦²È¶ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Japan Wood Label¤ª¤è¤Ó Wood Carbon Label¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.jwda.or.jp/label/
Japan Wood Label(º¸)¤ÈWood Carbon Label(±¦)¤Î¥í¥´¥Þー¥¯
Japan Wood Label ¤ª¤è¤Ó Wood Carbon Label ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥Èー¥À½ÉÊ¤ÎÎã¡£½ç¤Ë¡¢vertebra03 WOOD¡¢¥¯¥í¥Ã¥µWOOD¡¢silta(¥·¥ë¥¿¡Ë
