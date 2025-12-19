MABRµ»½Ñ¤Ç²£ÉÍ»Ô¡¦ÆüËÜ²¼¿åÆ»»ö¶ÈÃÄ¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï
¡¡»°µ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÀÐÅÄ¡¡Çî°ì¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔµÚ¤ÓÆüËÜ²¼¿åÆ»»ö¶ÈÃÄ¤È¡¢±ø¿å½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¡ÖMABRÊ»ÍÑ·¿³èÀ±øÅ¥Ë¡¤Ë¤è¤ë´ûÂ¸¿å½èÍý»ÜÀß¤ÎÇ½ÎÏÁý¶¯µ»½Ñ¤Î³«È¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±¸¦µæ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢MABR¡ÊMembrane Aerated Biofilm Reactor¡Ë¤ÎÀÇ½³ÎÇ§¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯4·î¤ËÆüËÜ²¼¿åÆ»»ö¶ÈÃÄ¤ÈMABR¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢Æ±Ç¯£··î¤Ë²£ÉÍ»Ô¤«¤é¼«¼ç¸¦µæ¤Î¾µÂú¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢²£ÉÍ»ÔËÌÉôÂèÆó¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¾Ú»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë»î¸³·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤ËÅö¼Ò¤È²£ÉÍ»Ô¡¢ÆüËÜ²¼¿åÆ»»ö¶ÈÃÄ¤Î»°¼Ô¤Ç¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¢¶¦Æ±¸¦µæ³µÍ×
¡¡¸¦µæÌ¾¾Î¡§ MABRÊ»ÍÑ·¿³èÀ±øÅ¥Ë¡¤Ë¤è¤ë´ûÂ¸¿å½èÍý»ÜÀß¤ÎÇ½ÎÏÁý¶¯µ»½Ñ¤Î³«È¯
¡¡¸¦µæ¾ì½ê¡§ ²£ÉÍ»ÔËÌÉôÂèÆó¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー
¡¡¸¦µæ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î5Æü～2026Ç¯6·î30Æü
¡¡¸¦µæÌÜÅª¡§ MABRÊ»ÍÑ·¿³èÀ±øÅ¥Ë¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥é¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼Â²¼¿å¤Ç¤ÎÀÇ½É¾²Á¤ò¹Ô¤¦
£²¡¢¶¦Æ±¸¦µæÆâÍÆ
¢£ MABR¡ÊMembrane Aerated Biofilm Reactor¡Ë³µÍ×
¡¡MABR¤Ï²¼¿å½èÍý¾ì¤ÎÈ¿±þ¥¿¥ó¥¯¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸»ÜÀß¤ÎÇ½ÎÏÁý¶¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¥¬¥¹Æ©²áÀËì¤Î³°Â¦É½ÌÌ¤ËÀ¸ÊªËì¤ò·ÁÀ®¤µ¤»¡¢À¸ÊªËì¤ËÄ¾ÀÜ»ÀÁÇ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íµ¡Êª½èÍý¡¢¾Ë²½Ã¦Ãâ½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆâÍÆ
¡¡²£ÉÍ»ÔËÌÉôÂèÆó¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥é¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼Â²¼¿å¤Ç¤ÎÀÇ½É¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿å½èÍýÇ½ÎÏÁý¶¯¤Î¸ú²Ì¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¡¢LCC¢¨¤Îºï¸º¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥é¥ó¥È¤Ï´û¤Ë²ÔÆ¯Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¸¦µæÌÜÉ¸¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
£±. ½èÍýÇ½ÎÏÁý¶¯¡§½¾Íèµ»½Ñ¤ËÂÐ¤·¿å½èÍýÇ½ÎÏ¤¬1.5ÇÜ°Ê¾å
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å½èÍýÇ½ÎÏÁý¶¯µ»½Ñ¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¡§½¾Íèµ»½Ñ¤ËÂÐ¤·10¡ó°Ê¾å¤Îºï¸º
¡¡ÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç±¿Å¾¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CO2¤Ê¤É¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤âºï¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³. LCC¤Î½Ì¸º¡§½¾Íèµ»½Ñ¤ËÂÐ¤·10¡ó°Ê¾å¤Îºï¸º
¡¡»ÜÀß¤äÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤«¤éÇÑ´þ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎ¤Î¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢´Ä¶¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡µ¡³£ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤«¤éÇÑ´þ¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ëÁíÈñÍÑ¡Ê¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥¹¥È¡Ë