～¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°～¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£½Ü´ÖºÒ³²ÂÐºö»Ù±ç¡ØºÒ³²»þ´Ê°×¥È¥¤¥ì¡Ù¤ò³Æ¼«¼£ÂÎ¤ØÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿

¢£´Ê°×¥È¥¤¥ì¡Ösonae¡¡È÷³¨¡×
¼«Á³ºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¶áÇ¯¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ìÌäÂê¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ösonae¡×¤Ï¥Õ¥ìー¥àÆâ¤Ë¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëºÒ³²»þ¥È¥¤¥ì¥¥Ã¥È30²óÊ¬¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤äÃÇ¿å»þ¤Ë¼è¤ê½Ð¤·´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ¾þ¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ê¤ë²è´üÅª¤Ê¥¢ー¥È·óËÉºÒ¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡£
¢£¤µ¤ï¤ä¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£½Ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯10·îÃæ½Ü¤ò¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£½Ü´Ö¡×¤ÈÀßÄê¤·¡¢¹â½êºî¶È¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¤äÊ¸²½»ÜÀßÅù¤ÎÀ¶ÁÝ¡¦ÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸¥·ì¤ä¡ÖÎÐ¤ÎÊç¶â¡×¤Ø¤ÎÊç¶â³èÆ°¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Êô»Å³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¥¨¥³¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Î´óÂ£¤ä»Ò¤É¤â¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤«¤é¼é¤ë¸òÄÌ²£ÃÇ´ú¡¦ÀÄ¿§ËÉÈÈ¥Ñ¥È¥íー¥ë¥«ー¤Î´óÂ£¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Î´óÂ£¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ïº£Ç¯¤Ç57²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¾õ¶·¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¸ÜµÒ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£