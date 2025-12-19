»°É©½Å¹©East¡¦West¹Å¼°ÌîµåÉô¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¸òÂå¤Ç¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹
¢¡ 2021Ç¯¤«¤é5¥·ー¥º¥óEast¡¦WestÎ¾¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤¿ÂçÀî ¹ÍÀGM¤¬2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ¦Âà
¢¡ 2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Ãæº¬ ¿µ°ìÏº¤¬¿·GM¤Ë½¢Ç¤
»°É©½Å¹©¶È¤Ï¡¢¡Ö»°É©½Å¹©East¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ê°Ê²¼¡¢East¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»°É©½Å¹©West¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ê°Ê²¼¡¢West¡Ë¡×¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ê°Ê²¼¡¢GM¡Ë¤Î¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤ËGM¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÂçÀî ¹ÍÀ¤Ï¡¢Æ±Ç¯¤Î»°É©½Å¹©¥¹¥Ýー¥Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¡¢¿À¸Í¡¦¹âº½¡¢Ì¾¸Å²°¡¢²£ÉÍ¤Î4¥Áー¥à¤òÅý¹ç¤·¡¢East¡¦West¤ÎÅìÀ¾2¥Áー¥àÂÎÀ©¤Ø¤ÎºÆÊÔ¤ò¼çÆ³¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏEast¤òÂè95²óÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Ãæº¬ ¿µ°ìÏº¤¬¿·GM¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀî ¹ÍÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö4¥Áー¥àÅý¹ç¡¦ºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈá´î¸ò¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°É©½Å¹©¥¹¥Ýー¥Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î´ú°õ¤Î¤â¤È¡¢¥Áー¥à¤Î¡Ø¾ï¾¡²½¡Ù¤Ë¸þ¤±¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È¶¯¤¯´ê¤¦Àº±Ô¤¿¤Á¤¬»¿Æ±¤·½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£GM¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï½ÅÀÕ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈEast¡É¤È¡ÈWest¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¥Áー¥à¤¬Ç¯¡¹À®⾧¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£East¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç¤Ï2023Ç¯¥Ù¥¹¥È8¡¢2024Ç¯Í¥¾¡¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2021Ç¯½àÍ¥¾¡¡¢2022Ç¯¡¦2024Ç¯¥Ù¥¹¥È4¡¢West¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç¤Ï2024Ç¯¥Ù¥¹¥È8¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È8¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÎ¾¥Áー¥à¤Ï¾ï¤Ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæº¬¿·GM¤Î¤â¤È¡¢¹¹¤ËÂç¤¤¯À®⾧¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·¤¿¤ËGM¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÃæº¬ ¿µ°ìÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»°É©½Å¹©¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÇÒÌ¿¤·¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀîGM¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿³Î¤«¤Ê´ðÈ×¤ÈÊâ¤ß¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¶²¤ì¤º¡¢Î¾¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤È¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
2021Ç¯¤«¤éÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÁ´¼Ò¡¦Á´¥°¥ëー¥×°÷¤Ë³ÈÂç¤·¡¢East¡¦West¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー¥êー¥°¥ï¥ó¤Î»°É©½Å¹©ÁêÌÏ¸¶¥À¥¤¥Ê¥Ü¥¢ー¥º¡¢»°É©½Å¹©¥Þ¥é¥½¥óÉô¡¢¥µ¥Ã¥«ーJ¥êー¥°¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーWE¥êー¥°¤Î»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥¢¥¹¥êー¥È¡Ê¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ö»°É©½Å¹©¥¹¥Ýー¥Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖCSR¡¿ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¡Ö¼Ò°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¡Ö´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£