¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×Ê»Àß¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖVisitors Programme Berlinale Co-Production Market¡×¥Ó¥¸¥¿ー¥º¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬·èÄê¡ª
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊÎ¬¾Î¡§VIPO¡Î¥ô¥£ー¥Ý¡Ï¡¢Íý»öÄ¹¡§¾¾Ã«¹§À¬¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦»ö¶È¼Ô»Ù±ç»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦»ö¶È¼Ô³¤³°Å¸³«Â¥¿Ê¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×Ê»Àß¡¦¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊEFM¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖBerlinale Co-Production Market¡×¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¡Ö¥Ó¥¸¥¿ー¥º¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ê2026Ç¯2·î14Æü¡ÎÅÚ¡Ï～16Æü¡Î·î¡Ï¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÊç½¸¤·¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê»²²Ã¼Ô3Ì¾¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²¼µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊñ³çÅª¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î³èÆ°ÆâÍÆ
¡¦Æ±¤¸ÌÜÅª¤ò¤â¤ÄÂ¾¹ñ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¹½ÃÛ
¡¦³Æ¹ñ¤Î½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¡¢¤Þ¤¿¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¶á¤ÎÆ°¸þÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ê¤É¡£
º£¸å¡¢3Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë²è¤Î¿ÊÅ¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ù¤¯¡¢VIPO¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤âºÇÂç¸Â¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ç²ñÆÀ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ä³Ø¤Ó¤Ï¸åÆü¼Â»ÜÊó¹ð¤È¤·¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥¿ー¥º¥×¥í¥°¥é¥à¡×»²²Ã¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
*Ì¾»ú¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
´äÀ¥¸²»Ò Akiko IWASE
Bion Entertainment Inc.
ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô½Ð¿È¡£¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£Î©¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡õ¥á¥¢¥êーÂç³Ø¹ñºÝ´Ø·¸³ØÉôÂ´¶È¡£
·àÃÄ¡ÖÆü²º-bion-¡×¤ò¼çºË¤·¡¢´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤òËèÇ¯¾å±é¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥É¥êー¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÀ½ºî±Ç²è¡ÖEarthquake Bird¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖTOKYO VICE¡×¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¼ç±é±Ç²è¡ÖMINAMATA¡×Åù¤Î³¤³°ºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¡£2020 Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ä¿¿ÅÄ¹Ç·¤é¤È¶¦¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¡£
µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÆÃÁÜ£¹¡×¡Ö·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý£¹·¸¡×¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¡£µÓËÜ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃæÊÔ±Ç²è¡Ö·î¤Î³¤¡×¡Ê2021Ç¯¡¦ÇëÀ¸ÅÄ¹¨Ìê´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Ï¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î±Ç²èº×¤Ç¼õ¾Þ¡£
·àÃÄÀÄÇ¯ºÂ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÉñÂæºîÉÊ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿Ä¹ÊÔ±Ç²è¡Ö¥·¥§¥¢¤ÎË¡Â§¡×¡Ê2023Ç¯¡¦µ×Ëü¿¿Ï©´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤âµÓËÜ¡¢½Ð±é¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¡¢³èÆ°¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å±ºÐÒÆà Yuna KAMIURA
K2 Pictures
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÈþ³ØÈþ½Ñ»Ë³Ø²Ê±Ç²è±é·àÏÀ¤òÀì¹¶¡£2014Ç¯Åì±Ç³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¸å¥Æ¥ì¥Ó´ë²èÀ©ºîÉô¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢2018Ç¯MBS(ËèÆüÊüÁ÷)¤ËÆþ¼Ò¡£
¿¼Ìë¥É¥é¥ÞºîÉÊÌó36ËÜ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖÌÇÁê¤âÌµ¤¤¡×¡Ê2024NetflixÁ´À¤³¦ÇÛ¿®/¹ñÆâ¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡¢¡ÖÎø¤ÈÃÆ´Ý¡×¡Ê2022Disney¡ÜÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¡Ë¡¢¤Þ¤¿BL¥É¥é¥ÞÏÈ¤Î³«Àß¡¢GL¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¥¯¥£¥¢ºîÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë´ë²è¡£
¡ÖºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¥·¥êー¥º¡ÊGagaOOLala¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦ÇÛ¿®/HUB Award¼õ¾Þ¡Ë¡¢¡Ö¥³ー¥ë¥ßー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Îー¥Íー¥à¡×¡Ö¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡×¡Ö±ýÀ¸ºÝ¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ì¡ª¡×¡Ö¥ï¥ó¥ëー¥à¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¡Ö½é¾ð»ö¤Þ¤Ç¤¢¤È£±»þ´Ö¡×¡ÖÂÎ´¶Í½Êó¡×Åù¡£
±Ç²è¡Ö¶õÊì¤¤¤Ö¤¡×¡Ê¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç»²²Ã¡Ë¡£2025Ç¯9·îK2pictures¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¹À¥Æà¡¹»Ò´ÆÆÄºÇ¿·ºî¤Ë¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±Ç²è´ë²è¤ò³«È¯Ãæ¡£
º´Æ£·½°ìÏ¯ Keiichiro SATO
Lat-Lon¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1980Ç¯¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ±Ç²è³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢À©ºî¿Ê¹Ô¤È¤·¤ÆÀÄ»³¿¿¼£´ÆÆÄ¡Ø¥¨¥ê¡¦¥¨¥ê¡¦¥ì¥Þ¡¦¥µ¥Ð¥¯¥¿¥Ë¡Ù¡Ø¥µ¥Ã¥É¥ô¥¡¥±¥¤¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¤³¤ª¤í¤®¡Ù¡¢ËüÅÄË®ÉÒ´ÆÆÄ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¡¢±©½»±Ñ°ìÏº´ÆÆÄ¡Ø³¤±î¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¡£¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡ØTOKYO¡ª¡Ù¡Ê¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥´¥ó¥É¥êー¡¢¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤ÏÀ©ºî¼çÇ¤¤òÌ³¤á¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æþ¹¾Íª´ÆÆÄºîÉÊ¡ØSR ¥µ¥¤¥¿¥Þ¥Î¥é¥Ã¥Ñー ¥íー¥É¥µ¥¤¥É¤ÎÆ¨Ë´¼Ô¡Ù¡ØÂÀÍÛ¡Ù¡Ø22Ç¯ÌÜ¤Î¹ðÇò―»ä¤¬»¦¿ÍÈÈ¤Ç¤¹―¡Ù¡ØAI Êø²õ¡Ù¤Ç¥é¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÃ´Åö¤·¡¢Ãæ¹ñ±Ç²è¡ØÇ³¤¨¤è¥Ç¥Ö¥´¥ó TOKYO MISSION¡Ù¤Ç¤ÏÆüËÜ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÀ©ºîÃ´Åö¡£
2021Ç¯¤è¤êLat-Lon½êÂ°¡£Hulu¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤äÊ¸²½Ä£°ÑÂ÷ndjc¤Ê¤É¤Î¿·¿Í´ÆÆÄ¤Î°éÀ®»ö¶È¤Ë¤â·È¤ï¤ê¤Ä¤Ä´ë²è¡¦À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ½é¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤È¤Ê¤ëÆâÆ£±ÍÎ¼´ÆÆÄ¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤ë¡£
