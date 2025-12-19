2026Ç¯¤Ï¤¦¤ÞÇ¯¡£¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ç¸ýÊ¡¤Ê1Ç¯¤ò¡ªÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó(R) Ê¡ÂÞ¡¦Ê¡¥á¥Ë¥åー2026
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～3Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¤ä¡¢¤ªÀµ·î¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÊ¡¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¶ÌÊ¡ÂÞ
¢£À¤³¦¤Î¥Óー¥ëÇîÊª´Û
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Óー¥ëÇîÊª´Û Å´Æ»¥³¥é¥Ü¥³ー¥¹¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤ËÃêÁª¤Ç1Æü±ØÄ¹ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡ª
¢£Series the Sky
Ê¡¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ²Ú¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò¤´ÃíÊ¸¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¥¹¥Úー¥·¥¢XÆÃÊÌÂßÀÚ±¿¹Ô¤ËÃêÁª¤Ç4ÁÈ8Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª
¢£¸µÁÄ¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë²°
¸ÂÄê3¸Ä¡ª¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¿¦¿Í¤Î¼êºî¤ê¤Î¡¢À¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤ªÆÀ¤Ç´ò¤·¤¤Ê¡ÂÞ¡ª
¢£´ê
´ê¤¤¤Î¾·¤Ç¤äìÐÁ¬È¢¤¬Æþ¤Ã¤¿¶â¾·³«±¿7ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ÎÊ¡ÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢£Á¥¶¶²°
ÂçÇ¼¸À¤¢¤º¤ñ²¤È¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤ºÇÃæÈé¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸á¤ò»È¤Ã¤¿±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ºÇÃæ¤ò¡¢Ê¡ÂÞ¸ÂÄê¤Ç¤ª¼é¤ê¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡ª
¢£µÂ·î
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¤â¤ÄÆé(2¿ÍÁ°)¤È¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª
¤ªÀµ·î¸ÂÄê¡ªÊ¡¥á¥Ë¥åー
¢£¥Ë¥À¥¤¥áÌî¸ýÁ¯µûÅ¹
¤ªÇ¯¶Ì¤¬±£¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê³¤Á¯Ð§¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢£¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢ ¥Þ¥ë¥Ç¥Ê¥Ý¥ê
Âä¤ä¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ê¤É¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¿©ºà¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª
¢£ÅìÌÓÍïÇÀ£¶£³¡î
¥ß¥Ë¤¿¤¤¾Æ¤¤È¶âÊ´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¤ª¤á¤Ç¥¿¥¤¡×¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤òÈÎÇä¡ª
Ê¡ÂÞ¡¦Ê¡¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤ËÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¤Î¤ªÇã¤¤Êª·ô¤¬Åö¤¿¤ë‟¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡É¤Î¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£2026Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤âÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊ¡ÂÞ¤äÊ¡¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¸ÂÄê¡ªÆÃÊÌ´ë²èÊ¡ÂÞ
£±.À¤³¦¤Î¥Óー¥ëÇîÊª´Û presented by ÅìÉðÅ´Æ»(³ô)
¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー±Ø1Æü±ØÄ¹ÂÎ¸³ÉÕ¤¡¢À¤³¦¤Î¥Óー¥ëÇîÊª´Û Å´Æ»¥³¥é¥Ü¥³ー¥¹ \15,000
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Óー¥ëÇîÊª´Û Å´Æ»¥³¥é¥Ü¥³ー¥¹¡×¤ò¤´ÃíÊ¸¤ÎÊý¸ÂÄê¤Ç¡¢¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー±Ø1Æü±ØÄ¹ÂÎ¸³¤ËÃêÁª¤Ç4ÁÈ¤´¾·ÂÔ¡£À©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢¥Ûー¥à¤ÇÈ¯¼Ö¹ç¿Þ¤ä±Ø¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¾ì¡¡¡¡½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 7³¬
ÈÎÇä´ü´Ö:2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～3Æü(ÅÚ)
¢¨¼Â»ÜÆü¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¡¢ 2026Ç¯2·î22Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö
¢¨±ØÄ¹ÂÎ¸³¤Î¤´»²²Ã¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤ß¡£¾ÜºÙ¤ÏÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1ÁÈ¤Ë¤Ä¤¡¢¿Æ¸æÍÍ1～2Ì¾¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ1Ì¾¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£².Series the Sky presented by ÅìÉðÅ´Æ»(³ô)
Ãæ²Ú¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò¤ª¿©»ö¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¥¹¥Úー¥·¥¢ XÆÃÊÌÂßÀÚ±¿¹Ô¤Ë¥Ú¥¢¤Ç¤´¾·ÂÔ¡ª
¤ªÀµ·î¥Ç¥£¥Êー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥¹ \22,800
¤ªÀµ·î¥Ç¥£¥Êー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥¹¤ò¤´ÃíÊ¸¤ÎÊý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç4ÁÈ8Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡£ÆÃÊÌÂßÀÚ±¿¹Ô¤Î¥¹¥Úー¥·¥¢ X¤ËÀõÁð±Ø¤«¤é¾è¼Ö¡¢ËÌ½ÕÆüÉô±Ø¤Þ¤Ç ¤Î36Ê¬´Ö¤ò¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥È¤Þ¤¿¤Ï¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ì¡¡¡¡½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 31³¬
±þÊç´ü´Ö:2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～3Æü(ÅÚ)
¢¨¼Â»ÜÆü»þ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü(Æü)ÀõÁð±Ø17:50È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉüÏ©¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃµÞ¥¹¥Úー¥·¥¢¤Î¸Ä¼¼ÆÃµÞ·ôÉÕ¤
£³.¸µÁÄ¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë²° ¿¦¿Í¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー \110,000
¤³¤ó¤Ê¤Î¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¿¦¿Í¤Î¼êºî¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¥Ðー¥¬ー¤Ç¤¹¡ª
¾ì¡¡¡¡½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 4³¬/¿ôÎÌ¡§¸ÂÄê3¸Ä
ÈÎÇä´ü´Ö:2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～3Æü(ÅÚ)
£´.¥í¥Õ¥È ÉÛ¤¾¤¦¤ê¤ÈÂÂÞ¥½¥Ã¥¯¥¹ÀìÌçÅ¹¤ÎÊ¡ÂÞ \3,300/5,500/11,000
ËÏÅÄ¶è¡¦Î¾¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡¢ÉÛ¤¾¤¦¤ê¤ÎÅ¹¡ÖMERIKOT(¥á¥ê¥³¥Æ¥£)¡×¤Ë¤è¤ë¼êÊÔ¤ß¤ÎÉÛ¤¾¤¦¤ê¤ä¥ì¥Ã¥°¥¦¥©ー¥Þ¤¬ÂÀè¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ì¡¡¡¡½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 3³¬/¿ôÎÌ¡§ÀèÃå65¥»¥Ã¥È
Í½Ìó´ü´Ö:2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～3Æü(ÅÚ)
¢¨Ê¡ÂÞ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¡ª2026Ê¡ÂÞ 2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～3Æü(ÅÚ)
£±.¤¿¤Þ¤æ¤é ¥Ð¥¤ ¥¢¥Ê¥Òー¥¿¥¹¥Èー¥ó¥º¡¡Å·Á³ÀÐ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢»¨²ßÎàµÍ¤á¹ç¤ï¤» \2,000～\50,000
¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¤ªÀ¶¤á¥ß¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿2026Ç¯³«±¿Ê¡ÂÞ¡£
¾ì½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É¡¡1³¬/¿ôÎÌ:¿ôÎÌ¸ÂÄê(4¼ï)
(C)TOKYO-SKYTREE
£².SKYTREE SHOP¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤» \5,500/\11,000¡¡¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¸ÂÄê
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÊ¡ÂÞ¤È¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ëÊ¡ÂÞ¡£
¾ì½ê:¥¿¥ïー¥äー¥É 5³¬
¢¨¼Ì¿¿¤Ï\5,500¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£
£³.´ê¡¡´ê¤¤¤Î¾·¤Ç¡¢ìÐÁ¬È¢¤Ê¤É¤Î¶â¾·³«±¿7ÅÀ¥»¥Ã¥È \5,500¡¡¥½¥é¥Þ¥Á¸ÂÄê
¿·Ç¯¤ÎÊ¡¤ò¾·¤¯ÆÃÊÌÊ¡ÂÞ¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸æñÂ¥Ñ¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£
¾ì½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 4³¬¡¿¿ôÎÌ¡§¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨¶â¾·³«±¿5ÅÀ¥»¥Ã¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£´.Á¥¶¶²°¡¡´³»ÙºÇÃæ(¸á)¤È¤ª¼é¤ê¤Î¥»¥Ã¥È \2,250
¸á¤ò»È¤Ã¤¿±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ºÇÃæ¤Ç¡¢ÂçÇ¼¸À¤¢¤º¤ñ²¤È¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤ºÇÃæÈé¤¬ÆÃÄ§¡£Ê¡ÂÞ¸ÂÄê¤Ç¤ª¼é¤ê¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£
¾ì½ê:¥¿¥ïー¥äー¥É 2³¬/¿ôÎÌ:¸ÂÄê30¸Ä
£µ.µÂ·î¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¤â¤ÄÆé(2¿ÍÁ°)¤È¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¾¦ÉÊ¤Î¥»¥Ã¥È \5,000
¤´¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â¤ÄÆé¤ÈµÂ·î¶àÀ½ ÌµÃå¿§¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤Ê¤É¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
¾ì½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 31³¬/ ¿ôÎÌ¡§¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨¼Ì¿¿¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¶.¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û Ç¯¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¡×¤Î¥Á¥§¥ÉÕ¤Ê¡ÂÞ/2025Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ú¥ó¥®¥óÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ö¤¢¤é¤ì¡×¡Ö¤Ä¤Å¤ß¡×¤Î¥Á¥§¥ÉÕ¤Ê¡ÂÞ \3,300/\5,500
¿Íµ¤¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¥Ú¥ó¥®¥ó¥Á¥§¥¡õ´ÛÆâ¥«¥Õ¥§¤Ç»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ·ôÉÕ¤¡£
¾ì½ê¡§¥¦¥¨¥¹¥È¥äー¥É 5³¬/¿ôÎÌ¡§¸ÂÄê ·×100¸Ä(2¼ï)
¢¨¼Ì¿¿¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤«¤é¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ6～7ÅÀÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤¹¡ªÊ¡¥á¥Ë¥åー 2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～3Æü(ÅÚ)
£±.À¤³¦¤Î¥Óー¥ëÇîÊª´Û¡¡¡ÖÀµ·î¸ÂÄê ¿¿Âä¤Î¥Ûー¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¡× \3,980
¿·Ç¯¤ò¼÷¤°¹ë²Ú¤Ê°ìÈø¾Æ¤¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥Ïー¥Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÉ÷Ì£ÉÕ¤±¤·¤¿Âä¤òÄ¶¹â²¹¤ÎÄ¾²Ð¤Ç¹ë²÷¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿°ì»®¡£
¾ì½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 7³¬/¿ôÎÌ¡§³ÆÆü¸ÂÄê£±0¿©
£².MISOJYU¡¡¡Ö¹ÈÇò Çò¶ÌÃÄ»Ò¤Î¶â»þ¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡× ¡ãÃ±ÉÊ¡ä\1,400 ¡ã¥»¥Ã¥È¡ä\1,980
¾Æ¤°ò¤Î¥Úー¥¹¥È¤ÈMISOJYUÆÃÍ¤ÎÇòÌ£Á¹¤Ç¡¢¾¯¤·´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¿ー¥¸¥åÉ÷¥¹ー¥×¡£
¾ì½ê¡§¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 1³¬/¿ôÎÌ¡§³ÆÆü¸ÂÄê20¿©
£³.¥Þ¥ê¥ª¥ó¥¯¥ìー¥×¡¡¡Ö¤¤¤Á¤´¶À¤â¤Á¥¯¥ìー¥×¡× \850
¶À¤â¤Á¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡¢ËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¹á¤ê¤È¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡£¹ÈÇòÇò¶Ì¤È¡¢¤ß¤«¤ó¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿·ª¤òÅº¤¨¤Æ¡¢°ìÇ¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾ì½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 1³¬¡¿¿ôÎÌ¡§¿ôÎÌ¸ÂÄê
£´.¥Ë¥À¥¤¥áÌî¸ýÁ¯µûÅ¹¡¡¡ÖÌî¸ýÄë²¦Ð§¡Ö¶Ë¡×º£Ç¯¤â¸µµ¤¥â¥ê¥â¥ê ¥Õ¥ëMAX¡È¶à²ì¿·Ç¯ver.¡É¡× \8,888
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê³¤Á¯Ð§¡ª¤ªÇ¯¶Ì¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 1³¬/¿ôÎÌ:³ÆÆü¸ÂÄê8¿©
£µ.¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢ ¥Þ¥ë¥Ç¥Ê¥Ý¥ê¡¡¡Ö¹ÈÇò¤ª¤á¤Ç¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡× \2,688
¥È¥Þ¥È¤È¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ç¹ÈÇò¤òÌÏ¤·¤¿H&H¤Ë¡¢Âä¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢¤ª¤â¤Á¡¢¥«¥Ë¡¢¥¨¥Ó¡¢¥¤¥¯¥é¤Ê¤É¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¿©ºà¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¾ì½ê¡§¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É 7³¬/¿ôÎÌ¡§³ÆÆü¸ÂÄê8¿©
£¶.ÅìÌÓÍïÇÀ£¶£³¡î¡¡¡Ö¤ªÀµ·î¥½¥Õ¥È¡× \800
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥ë¥¯¥½¥Õ¥È¤Ë¡¢¥ß¥Ë¤¿¤¤¾Æ¤¡Ê¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¡Ë¤È¶âÊ´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¥³ー¥ó¤â¹ÈÇò¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¥¿¥¤¡×¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
¾ì½ê:¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É¡¡4³¬¡¿¿ôÎÌ¡§¸ÂÄê100¿©
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£·Ú¸ºÀÇÎ¨À©ÅÙ¤ËÈ¼¤¦Å¬ÍÑÀÇÎ¨¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ä´ü´Ö¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú―ÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL:0570-55-0102(10:00～18:00)
Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡http://www.tokyo-solamachi.jp/
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL:0570-55-0634(10:00～18:00)
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.tokyo-skytree.jp/