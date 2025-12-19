¥³¥¯¥è¤ÈTIGEREYE¡¢Æ¯¤Êý»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦AI¡ÖOFFICE AGENTEIC AI¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¿¼ÒÄ¹¡§¹õÅÄ±ÑË®¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTIGEREYE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾åÂ¼ ³Ø¡¢°Ê²¼TIGEREYE¡Ë¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ÈÃÎÅªÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖOFFICE AGENTIC AI¡Ê¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢¶¦Æ±ÆÃµö¤ò½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖOFFICE AGENTIC AI¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¼«ÂÎ¤¬»×¹Í¤·¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢Æ¯¤Êý»Ù±ç¤ÎAI¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤ä²ñµÄ¥Çー¥¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÍúÎò¤Ê¤É¤òÆ¿Ì¾²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²òÀÏ¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊºÂÀÊÇÛÃÖ¤ä²ñµÄ»þ´Ö¡¢¥Áー¥à¹½À®¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄAI¤òÂ«¤Í¡¢AIÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¡¦É¾²Á¡¦ºÇÅ¬²½¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤Î»Ø¼¨¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢AI¼«¿È¤¬¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¡¦Äó°Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥³¥¯¥è¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ä¶õ´Ö¤Î³«È¯¡¦Äó°Æ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥ÉÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖOFFICE AGENTIC AI¡×µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Î»Ù±ç¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¾¦ÍÑ²½¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥³¥¯¥è¿·ËÜ¼Ò¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¡ÖOFFICE AGENTIC AI¡×¤Îµ»½Ñ¾ÜºÙ
¡ÖOFFICE AGENTIC AI¡×¤Ï¡¢AI¤¬¸Ä¡¹¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤·¡¢ÂÐÏÃ¡¦É¾²Á¡¦ºÇÅ¬²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¶õ´Ö¤Î´Ø·¸¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡¢¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÅª¡ÊAgentic¡Ë¡×¤ÊAIµ»½Ñ´ðÈ×¤Ç¤¹¡£TIGEREYE¤¬³«È¯¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥³¥¯¥è¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¼«Î§¶¨Æ¯¼Ò²ñ¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹»×ÁÛ¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤ÎÃæ³Ë¤Ï¡¢AIÆ±»Î¤ª¤è¤Ó¿Í´Ö¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¹½Â¤²½¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÊMCPÅù¡Ë¤Ç´ÉÍý¤·¡¢²ñÏÃÆâÍÆ¤ä°Õ¿Þ¡¢Ê¸Ì®¾ðÊó¤ò¥Ù¥¯¥È¥ë²½¤·¤Æ¡Ö¿ÆÏÂÀ¥Ù¥¯¥È¥ë¡×¤È¤·¤Æ³Ø½¬¡¦¹¹¿·¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÃ¯¤È¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÌÜÅª¤Ç¡×¶¨Æ¯¤¹¤Ù¤¤«¤ò¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤ä¸Ä¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TIGEREYE¤¬Äó°Æ¤¹¤ë»°ÁØ¹½Â¤¡ÖTalkÁØ¡¦JudgeÁØ¡¦MatchÁØ¡×¤òºÎÍÑ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ÎAI¤¬¼«Î§Åª¤Ë³Ø½¬¤·¡¢¶õ´Ö¤ä¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£
TalkÁØ¡§¥æー¥¶ー¤äAI¤È¤ÎÂÐÏÃÀ¸À®
JudgeÁØ¡§ÂÐÏÃÆâÍÆ¤Î¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈÉ¾²Á
MatchÁØ¡§ºÇÅ¬¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¿Íºà¤ÎÁªÂò
¤³¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥ëー¥ë¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¿¥¹¥¯Âå¹Ô·¿¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤äAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¡¢Äó°Æ¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ëµ»½Ñ´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
¡ã¤½¤Î¤Û¤«½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
MCP¡ÊModel Context Protocol¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ¿¼¡¸µ¥á¥¿¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ë¤è¤ëAI±þÅú¤ÎÂ¿¼¡¸µÉ¾²Á
¿ÆÏÂÀ¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¥°¥é¥Õ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÊGraphDB¡Ë¤Ë¤è¤ëÍúÎò¡¦À®²Ì¡¦¹ÔÆ°¤ÎÆ°Åª³Ø½¬
»°ÁØ¹½Â¤¡ÊTalk¡¿Judge¡¿Match¡Ë¤Ë¤è¤ë¼«Î§À©¸æ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã
2.³Æ¼Ò¥³¥á¥ó¥È
¡Ê1¡Ë¥³¥¯¥è ¥³¥á¥ó¥È
Æ¯¤¯¶õ´Ö¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¾ì½ê¡É¤«¤é¡È¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TIGEREYE¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ï¡¢AI¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¼«¤é³Ø¤Ó¡¢¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤¹Ì¤Íè¤Î¿¦¾ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡ËTIGEREYE ¥³¥á¥ó¥È
AI¤¬Ã±¤Ë±þÅú¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Î§Åª¤Ë¹Í¤¨¡¢É¾²Á¤·¡¢¹ÔÆ°¤òÆ³¤¯¡ÈAgentic AI¡É¤³¤½¤¬¼¡À¤Âå¤ÎÃÎÅª´ðÈ×¤Ç¤¹¡£¥³¥¯¥è¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»×ÁÛ¤È»ä¤¿¤Á¤ÎAIÀ©¸æµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¡È¿Ê²½¤¹¤ëÃÎÅªÀ¸ÂÖ·Ï¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3.º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Î¾¼Ò¤Ï¡¢ËÜµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖOFFICE OS¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖOFFICE AGENT¡×¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¡¢
²ñµÄ¼¼Í½Ìó¡¢¶ÐÂÕ¡¢¾ðÊó¶¦Í¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·×Â¬¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ç¾¦ÍÑ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¤¬¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ÔÆ°¡¦´¶¾ð¡¦ÌÜÅª¤òÍý²ò¤·¡¢Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµºÜ¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£