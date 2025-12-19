£³£Ä¥×¥ê¥ó¥¿ーÍÑ·úÃÛºàÎÁ¡¢£³£Ä¥×¥ê¥ó¥¿ーÍÑ·úÃÛºàÎÁ¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¡¢¤ª¤è¤Ó·úÃÛÊª¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLib Work¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¥¸ý ÎÏ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§1431¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢£³£Ä¥×¥ê¥ó¥¿ー½»Âð¡ÖLib Earth House model B¡×¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÚ¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤·úÃÛºàÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÃµöÂè7784587¹æ¡Ë¡£
¡¡ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿ºàÎÁ¤Ï¡¢¥»¥á¥ó¥È¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¼«Á³Í³Íè¤ÎÁÇºà¤Î¤ß¤Ç½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡Êmodel A¡ËÈæÌó£µÇÜ¤Î¶¯ÅÙ¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·úÀß»þ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò°ìÈÌÅª¤ÊÌÚÂ¤½»Âð¤è¤ê¤âºï¸º²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·úÃÛ¤ÎÌ¤Íè¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë²è´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1¡¥³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤ÈÆÃµö¼èÆÀ¤Î°ÕµÁ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢£³£Ä¥×¥ê¥ó¥¿ー½»Âð¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀÇ½¸þ¾å¤È´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡Êmodel A¡Ë¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ý½Ì¤Ë¤è¤ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤òÍÞÀ©¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ò»ý¤ÄºàÎÁ¤Î³«È¯¤¬µÞÌ³¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚ¤äÀÐ³¥¤Ê¤É¼«Á³Í³Íè¤ÎÁÇºà¤ÎÇÛ¹ç¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤ÎÈ¯ÌÀ¤ÈÆÃµö¼èÆÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿·ºàÎÁ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡Ê£±¡Ë ½¾ÍèÈæÌó£µÇÜ¤Î¶¯ÅÙ¤È¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ìÂÑÀ¤òÎ¾Î©
¡¡ÅÚ¡¢º½¡¢¾ÃÀÐ³¥¡¢¼«Á³Á¡°Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³Í³Íè¤ÎÁÇºà¤òÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹ç¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥á¥ó¥È¤ò»È¤ï¤º¤Ë¶¯ÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ëÈæ¤ÇÌó£µÇÜ¤Î¶¯ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼ý½Ì¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤ºàÎÁ¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡ËÌÚÂ¤½»Âð¤ò¤â²¼²ó¤ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊCO2ÇÓ½Ðºï¸º¸ú²Ì
¡¡¼ç¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¼ç¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÅÚ¤äÀÐ³¥¤ÏÃÏµå¾å¤ËËÉÙ¤ËÂ¸ºß¤·¡¢À½Â¤»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£100Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢RC¡ÊÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡Ë½»Âð¤ËÈæ¤Ù¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÌó50.2%ºï¸º¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÌÚÂ¤½»Âð¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¤â²¼²ó¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¼«Á³Í³Íè¤Ç¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤½Û´Ä·¿ºàÎÁ
¡¡ºàÎÁ¤ÎÌó65%¤¬ÅÚ¤Èº½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢·ë¹çºà¤Ë¤Ï¾ÃÀÐ³¥¡¢Êä¶¯ºà¤Ë¤Ï¼«Á³Á¡°Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²½³ØÊª¼Á¤ä¥»¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ê²òÂÎ¡¦½èÊ¬»þ¤Ë¤âÅÚ¤Ë´Ô¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡º£²ó¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢£³£Ä¥×¥ê¥ó¥¿ー·úÃÛ¤ÎÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ËÜºàÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿£³£Ä¥×¥ê¥ó¥¿ー½»Âð¡ÖLib Earth House model B¡×¤Î·úÃÛ¼Â¾Ú¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢Ã¯¤â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç·úÃÛ¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜµ»½Ñ¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢£Ó£Ä£Ç£óÈÖ¹æ£³¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡×¡¢£Ó£Ä£Ç£óÈÖ¹æ11¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¡×¡¢£Ó£Ä£Ç£óÈÖ¹æ12¡Ö¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡×¡¢£Ó£Ä£Ç£óÈÖ¹æ13¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¡×¡¢£Ó£Ä£Ç£óÈÖ¹æ15¡ÖÎ¦¤ÎË¤«¤µ¤â¼é¤í¤¦¡×µÚ¤Ó£Ó£Ä£Ç£óÈÖ¹æ17¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤è¤¦¡×¤Î¼Â¸½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢££Ì£é£â £×£ï£ò£ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç½»¤Þ¤¤¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸Í·ú¤Æ»ö¶È¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÃÏÃµ¤·¤Î¡ÖeÅÚÃÏnet¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿°ìÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤ä¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLib Work ch¡×¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½¸µÒÀïÎ¬¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î¹©Ì³Å¹¸þ¤±¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÃÛ½»Âð¥×¥é¥ó¤ÎÄó°Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥¤¥Ûー¥à¥í¥Ü¡×¤Î³«È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖALC/¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¸Í·ú¤Æ¾¦ÉÊ¡Öniko and ... EDIT HOUSE¡×¤ÎIP¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢£³D¥×¥ê¥ó¥¿ー½»Âð¤ÎÅ¸³«¤âËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡URL:https://www.libwork.co.jp/