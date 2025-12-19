Âç¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÂÔË¾¤Î¿·¾Ï¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡ª¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡ËÌë24»þ¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®·èÄê¡ª
(C)»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡¢¸¶ºî¡¦»³ÅÄ¾â¿Í¡¢ºî²è¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¤è¤ë¡¢¥·¥êー¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3200ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£Í¦¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥êー¥ì¥ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦¤ËËâ²¦¤òÅÝ¤·¤¿Í¦¼Ô¡¦¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È¿Í¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¹¡É¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£2023Ç¯9·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Î¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ä¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·ー¥ó¤ä¡¢ËâË¡¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¤ÎÉÁ¼Ì¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ØÏ¢¥ïー¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂêÊ¨Æ¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè2´ü¤¬Ëè½µ¶âÍË¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éËè½µ¶âÍËÆüÌë24»þ¤è¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤ÎÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè2´ü³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤¿Á´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¡£12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÄ«7»þ¤«¤é¤ÈÌë9»þ¤è¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè1´üÁ´28ÏÃ¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÂè1´ü¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¡ª¤³¤Î12·î¤«¤é¡¢Âè2´ü¤ÎÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢Âè1´ü¤«¤éÂè2´üºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âè1´ü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¡¢ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ë¥¨¥ë¥Õ¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤ª¤¯¤ë´¶Æ°¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè2´üÌµÎÁÊüÁ÷¡¡³µÍ×
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡ËÌë24»þ～¡Ê°Ê¹ß¡¢Ëè½µ¶âÍËÆüÌë24»þ¤è¤êÊüÁ÷¡Ë
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
½é²óURL¡§https://abema.go.link/8tMJG
¡¦Âè2´üÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤ÏÂè1´ü¤«¤éÂè2´üºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¸«ÊüÂê¡ª
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.go.link/6aC27
¢£Âè2´ü³«ËëÄ¾Á°¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè1´ü¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¡ª
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
¡¦Âè1´ü¡ÊÁ´28ÏÃ¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÄ«7»þ～¡ÊABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÌë9»þ～¡ÊABEMA¥¢¥Ë¥á2¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.go.link/cIiGr¡ÊÄ«7»þ¤Î²ó¡Ë
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
