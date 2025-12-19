【Dior】新作「ディオール ボウ」バッグが登場

ジョナサン・アンダーソンによる2026年春夏 コレクションのルックを彩る新しいアクセサリーとして登場する「ディオール ボウ」は、アイコニックなディオールのコードであるリボンの形をした、そのユニークな構造が際立つバッグです。


このグレインドレザーのバッグは、柔らかさと実用性を兼ね備えたすっきりとしたラインが特徴です。隠されたクロージャーと、肩にかけて持ち運べるようにメタル製のリボンが編み込まれた取り外し可能なチェーンを備えており、機能的なスタイルを実現します。


このモデルはスモールとミディアムの2サイズ展開で、スムース、メタリック、またはクリンクルドレザーといった様々な素材で登場します。また、繊細な刺繍で表現された「バターカップ ガーデン」や「ディオール クローバー」といった特別なモチーフで飾られたモデルも展開されます。このステートメントピースには、ブラック、ドリーミーピンク、トルマリン、バターカップイエロー、エルミタージュ、ラテホワイトといった豊かな色合いが落とし込まれています。そして、究極の仕上げとして、アイコニックな“Dior”ロゴが施されています。


この理想のアクセサリーは、2026年1月2日より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/DYzir)にて展開されます。





「ボウ」バッグ ミディアム ブラック \695,000

「ボウ」バッグ スモール ドリーミーピンク \630,000


「ボウ」バッグ スモール バターカップイエロー \630,000

「ボウ」バッグ スモール メタリック \670,000



