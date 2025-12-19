大規模災害の出動に備えて　災害現場で活動する救護員を養成！

日本赤十字社神奈川県支部

12月12日(金)、災害時に医療活動を行う赤十字救護員を養成するため、教育訓練を実施しました。

この訓練には、今後赤十字救護員となる医療スタッフを中心に27人が参加。県内外の被災地において

行政機関や他の救護団体と協力しながらスムーズに活動を行えるよう、知識・技術の向上を目指しました。

県内3つの赤十字病院(横浜市立みなと、秦野、相模原)の医師や看護師、事務スタッフらで班を編成。局地災害対応や避難所のアセスメント、巡回診療など実災害に即した訓練を行いました。

参加者からは「実際の活動を想定したシミュレーション訓練だったので、災害時の動きをかなりイメージできた。この訓練で学んだことを活かし、被災地で困っている人の力になりたい」とコメントが寄せられました。

ご希望の方は、訓練の写真や動画を提供いたします。お気軽にお問合せください。

【お問い合わせ先・取材申込み先】

日本赤十字社神奈川県支部 総務企画課 企画広報係

TEL: 045-681-2124 (平日:9:00～17:30)

Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp

随時、お問い合わせください。

https://prtimes.jp/a/?f=d145306-29-1107eb15b4580595f49346fd7185a9ba.pdf