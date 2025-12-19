CAPS株式会社、健康優良企業「銀の認定」に2年連続で認定

CAPS株式会社

CAPS株式会社（本社：東京都港区、グループ代表：鶴谷 武親、以下「CAPS」）は、健保連合東京連合会より、2025年11月1日付で健康優良企業「銀の認定」に2年連続で更新認定されました。

健康優良企業「銀の認定」とは、健保連合東京連合会が実施する健康優良企業認定制度です。

健康経営・健康企業宣言とは

https://www.kprt.jp/contents/health/

CAPSグループは「幸せの総量の最大化」をビジョンとして掲げています。人の幸せの基盤は、健康にあり、より多くの人に幸せを届けるためには、幸せを感じることができる健康的な体と心、そして生活が必要と考えています。

今回の健康優良企業「銀の認定」にあたり、企業全体で健康づくりに取り組む「健康企業宣言」を行い、「100％健診受診」のほか「健診結果活用」「健康づくり環境の整備」「食」「運動」「禁煙」「心の健康」の6項目に取り組み、一定の達成基準を満たしたことにより、認定を受けました。

当社では従業員の心身の健康づくりの一環として、下記に取り組んでいます。（一部抜粋）

■『ほけんだより』の発行

従業員のヘルスリテラシー向上を目的とし、毎月当社所属の産業保健師より、健康課題や時節に合わせた『ほけんだより』を発行しています。

発行後には社内向けWebサイトに掲載し、いつでも閲覧できるようにしています。

■『社外相談窓口』の設置

会社とは直接利害関係を持たない社外の専門家（産業カウンセラー・弁護士など）に、匿名相談も可能な相談窓口を設置しました。

すでに設置している社内相談窓口・コンプライアンス窓口とあわせて、複数のチャネルを用意することで、状況や相談内容に応じて相談先・方法を選択することが可能となりました。



■『健康に関する各種研修・セミナー』の実施

フレックスタイム制やシフト勤務、在宅勤務など、多様な働き方を実施している従業員が受講しやすいよう、eラーニング形式で『メンタルヘルス研修』を年4回実施しました。

今後は、食生活や女性特有の健康課題に関するセミナーなども予定しています。



CAPSは、今後も従業員とそのご家族の心身の健康維持・増進に取り組み、安心して働ける健康経営に取り組んでまいります。



【法人概要】

プライマリ・ケアクリニック向けの総合支援サービス「プライマリ・ケアクリニックチェーンマネジメント」をはじめ、ストレスチェックや健診データ管理などの健康経営支援事業、予防医療を目的としたデータフィットネス事業など、多くの方が、自らの健康を自分自身でサポートできる環境を作り出すための各種プライマリ・ケアサービスを提供しています。

法 人 名：CAPS株式会社

所 在 地：〒106-0032 東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル

設 立：設立：2014年12月25日

資 本 金：9,170万円（2024年10月現在）

事業内容：クリニックチェーンマネジメント事業、健康経営支援事業、フィットネス事業、教育事業

URL ： https://caps365.jp/