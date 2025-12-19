【ご報告】YouTuberヒカル氏プロデュース″ReZARD″さまの経営理念を策定いたしました。

株式会社マイビジョン株式会社ReZARD ブランドロゴ株式会社ReZARD 取締役 ヒカル氏

■YouTuber ヒカル氏プロデュースブランド「ReZARD」とは

「ReZARD」はYouTuberヒカル氏が2019年に立ち上げたブランドです。設立当初はアパレル事業からスタートしましたが、現在では化粧品、ホテル、スポーツラインなど、多岐にわたる事業を展開。

ブランドコンセプトは 「高品質×低価格を体現し、みなさまの人生を豊かにする」。アパレル・化粧品・ホテル体験を通じて、質にこだわったプロダクトを提供し続けています。

YouTuberヒカル氏 YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@hikaruYouTube)

ReZARD(https://rezard.jp/apparel/index.html)

ReZARD beauty(https://rezard.jp/beauty/index.html)

ReZARD sportsLine(https://rezard.jp/sports/index.html)

HOTEL385 Project by ReZARD(https://www.hotel-385.com/)

■経営理念設計を行うことになった背景

株式会社ReZARD 代表取締役 入江 巨之氏

株式会社ReZARD 代表取締役 入江巨之氏より、X（旧Twitter）を通じて弊社代表・玉田(https://x.com/HibikiTamada)へ「理念を見直したい」とご相談をいただいたことがきっかけです。

その後、複数回の打ち合わせを重ね、経営理念刷新プロジェクトが正式に始動いたしました。

株式会社ReZARD/サムライパートナーズさま 代表取締役 入江巨之さん Xアカウント(https://x.com/irie_samurai)

ReZARD YouTubeアカウント(https://www.youtube.com/@ReZARD-pj)

■新たに策定された経営理念

今回のプロジェクトを通じて、ReZARDさまの VISION・MISSION・VALUE を再定義し、デザインに落とし込んだ「ブランドキャンバス」を完成させました。

株式会社ReZARD 新経営理念をまとめたデザイン”ブランドキャンバス”

■VISION：「憧れ」を、誰もが手にできる世界へ。

「こんなふうに生きたい」

「これをしたい」

そんな気持ちや欲求を、私たちは「憧れ」と呼びます。

けれど現実には、その“憧れ”に手を伸ばせない人もいる。

価格、情報、環境、自己肯定感──さまざまな理由で、自分の可能性にフタをしてしまう人たち。

ReZARDは、そんな人たちにも憧れを届けたい。

それは、誰かと同じになることではなく、「自分らしい形」で理想に近づける体験。

年齢も、性別も、住む場所も関係ない。「欲しい」と思った人すべてが、手にできる世界をつくる。

それが、ReZARDの目指す未来です。

■MISSION：想い出のすべてに、ReZARDを。

人生は、特別な日の連続ではありません。

何気ない日常、ふとした瞬間、誰かと笑い合った時間──

そんな“あとから思い返して心があたたかくなる記憶”を、私たちは「想い出」と呼びます。

ReZARDは、そうした感情のそばに、静かに、でも確かに寄り添う存在でありたい。

誕生日や記念日だけじゃなく、あのライブの日、帰り道の風景、何でもない日曜日。

「これを身につけてたな」「この写真を見るとあの日を思い出す」──

そんなふうに、心に残る場面のそばには、いつもReZARDがあってほしい。

想い出に残るブランドであること。

それこそが、私たちが掲げる使命です。

■VALUE：”世界を動かす”という、覚悟。

■行動指針

1.変化の先頭に立つ。

「変わるのを待つ」のではなく、自ら変える側に立つ。

トレンドや時代の流れをただ追いかけるのではなく、自分たちが“次の当たり前”をつくっていく。

---

2.誰よりも早く、誰よりも深く動く。

スピードだけではなく、どれだけ本質まで入り込めるか。

浅い理解や表面的な動きではなく、“本物の価値”を生み出すための深さにこだわる。

---

3.新しい常識を仕掛ける。

今の当たり前に満足せず、「こんなやり方、ありなんだ！」と思わせる驚きを。

世の中の固定観念を、ReZARDの挑戦で塗り替えていく。

---

4.最後の1%にこだわる。

「ここまででいいや」で終わらせない。

あと一歩をやり切ることで、プロダクトも体験も、人の心を動かす“感動”に変わると信じている。

---

5.世界レベルの視点を持つ。

日本国内の枠にとらわれず、世界中の感性・水準と本気で向き合う。

どんなときも「このまま世界に出せるか？」という基準で考え、動く。

■その他

現在、ReZARDさまだけでなく、入江氏が代表を務める株式会社サムライパートナーズさまの理念設計も弊社がご支援しております。株式会社マイビジョンは今後も、「ビジョンに向かう組織づくり」を軸に、経営理念策定・浸透研修・人事評価制度設計・採用支援を通じて、企業さまの持続的な成長に貢献してまいります。

株式会社マイビジョン ブランドロゴ

◼︎会社概要

社名： 株式会社マイビジョン

本社所在地：〒791-8013 愛媛県松山市山越1丁目1-45 NSビル203号

設立：2023/03/08

代表：代表取締役 最高経営責任者 玉田響

事業内容：「 ビジョンに向かう組織づくり 」経営理念策定／理念浸透研修／人事評価制度構築／

採用コンサルティング／RPO／SNSコンサルティング／デザイン制作など

株式会社マイビジョン 代表取締役 玉田響 Xアカウント(https://x.com/HibikiTamada)

HP：https://myvisi0n.co.jp/company(https://myvisi0n.co.jp/company)

お問い合わせや取材依頼はこちらへ：info@myvisi0n.co.jp