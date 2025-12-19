【協賛企業24社】日本最大級の小説コンテスト『第14回ネット小説大賞』12月19日（金）より作品募集開始

クラウドゲート株式会社

クラウドゲート株式会社（所在地：東京都台東区、代表取締役：友田貢司）は、『ネット小説大賞』を2025年12月19日（金）から開催します。本コンテストは小説投稿サイト『小説家になろう』内で開催される、応募総数２万５千作品超え（※前回開催実績）の国内最大級の小説コンテストです。スマートフォンひとつで簡単に応募できる手軽さに加え、どんなジャンルの作品であっても文字数に制限なく応募ができる事や、完結していない作品であっても応募可能など、応募条件の自由度が高く誰でも応募しやすいコンテストとなっています。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

第14回ネット小説大賞について

第14回ネット小説大賞 特設サイト：https://www.cg-con.com/novel/vol14/

■募集期間

2025年12月19日(金)11:00～2026年3月31日(火)23:59

※最終結果発表 2026年6月下旬を予定（変更となる可能性がございます）

■応募方法

小説投稿サイト『小説家になろう』に作品を投稿し、投稿作品にキーワード「ネトコン14」を登録するだけで完了。※別途部門キーワードの設定をお願いしております。詳しくは特設サイトをご確認下さい。

■賞、賞金（※変更となる可能性があります）

各部門につき

・グランプリ100万円

・金賞50万円

・優秀賞30万円

・入賞10万円

・ＳＣ賞（セカンドチャンス賞）10万円

・短編賞1万円

■協賛企業名（全24社 /順不同/敬称略 12月19日現在の企業様名となります）

株式会社朝日新聞出版

株式会社Amazia

NHN comico株式会社

SBクリエイティブ株式会社

NTTソルマーレ株式会社

株式会社インプレス

コミスマ株式会社

株式会社主婦と生活社

株式会社新潮社

株式会社実業之日本社

スターツ出版株式会社

株式会社宝島社

ツギクル株式会社

株式会社TOブックス

株式会社徳間書店

株式会社トーハン

株式会社ファンギルド

株式会社ブシロードワークス

株式会社双葉社

フレックスコミックス株式会社

株式会社マガジンハウス

株式会社マイクロマガジン社

株式会社マッグガーデン

株式会社1LDK

■応募部門

第14回ネット小説大賞にご応募いただく際には、下記４つの部門のなかから、応募者自身で適した部門をお選びいただくようにお願いしております。詳細は特設サイトをご確認ください。

・ファンタジー部門

・恋愛部門

・文芸部門

・ライト文芸・エンタメ総合部門

ネット小説大賞受賞作の動向

受賞作品は小説・コミック・WEBTOONなど、さまざまな媒体から商業化されます。

過去商業化された300作品以上の受賞作品のなかでも、代表作としては第２回コンテストで株式会社宝島社から受賞した『異世界居酒屋「のぶ」』があり、コミカライズ・アニメ化・実写ドラマ化するなどのメディアミックスを経て、シリーズ累計670万部を超える大ヒット作品となっています。

また、2026年には、第4回コンテストでマイクロマガジン社から受賞した『転生したら剣でした。』、第10回コンテストでフレックスコミックスから受賞した『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収～用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。～』のアニメ放送を予定しており、受賞作が続々と活躍の場を広げています。

一方で2025年11月には「双葉社×ネット小説大賞 書店フェア」を開催。『魔王様、リトライ！R』、『伝説に残らなかった大賢者』『最強陰陽師の異世界転生記～下僕の妖怪どもに比べてモンスターが弱すぎるんだが～』の３作品を対象に、特典付きで書店に展開するなど、実店舗でのプロモーションにも力をいれています。詳しくはこちら(https://www.tohan.jp/news/20251128_19117/)の記事をご確認ください。

応募するだけで楽しいコンテスト企画

通常のコンテストでは、応募した後は結果発表を待つだけの状態になります。しかし本コンテストでは、結果発表を待つだけでなく、コンテストでありながらもイベントとして楽しんでいただけるよう、実施期間中にも楽しむことができるサービスを提供しています。

自社の作品獲得のためにコンテスト運営をしているのではなく、コンテスト運営に特化したサービスだからこそ、受賞とは直接関わりのないお楽しみ企画を多くご用意することができています。

１. 「感想サービス」

応募作品のなかから、感想サービスの提供を希望された作品に対し、運営スタッフが感想をお届けしているサービスです。第14回ネット小説大賞では、約500作品以上を対象に抽選で感想を提供する予定です。前回（第13回コンテスト）では、この感想サービスにご応募いただいたのは約8,800作品でした。

２. 「BLイラストプレゼント企画」

前回コンテスト開催時に好評をいただいた、漫画家の山森ぽてと先生の「描き下ろしイラストプレゼント企画」を今回も実施します。BL作品をご応募いただいた方のなかから抽選で1名様に、応募作品をイメージした描き下ろしイラストをアクリルブロックにしてプレゼントします。

３. 「ホラー企画」

ホラーに特化した企画も実施予定です。目玉企画の１つとして、事故物件サイトの運営代表・大島てるを特別審査員にお迎えする、第14回ネット小説大賞の特別企画『事故物件コンテスト』を開催。大島てる賞を受賞いただいた方に賞金10万円＋記念品を贈呈させていただく予定です。

クラウドゲートには、“「創る」を支援する”という経営理念があります。新しいものをつくる人たちが、未来をつくります。そのような創造力がある人々の夢と希望を支え、応援していくことが私たちの使命と考えています。この使命のもと、多くの作家と企業を繋げるコンテストの運営を続けています。

社名 ： クラウドゲート株式会社

本社 ：〒110-0005 東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー14階

代表者：友田 貢司

TEL：03-6685-5651 / FAX：03-6685-5650

設立 ：平成12年3月8日

資本金：80,000 千円

URL ：https://www.crowdgate.co.jp