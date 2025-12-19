大同特殊鋼 新CM「特殊鋼と行こう！　クリーンエネルギー篇」12月21日から放送開始

大同特殊鋼株式会社

大同特殊鋼株式会社(社長：清水 哲也)は、この度、「特殊鋼と行こう！」というキャッチコピーの下で展開するCMシリーズの第6弾となる「特殊鋼と行こう！ クリーンエネルギー篇」を、12月21日（日）からテレビ・デジタル等のメディアで放送いたします。今回のCMでも継続してヒップホップアーティストのKREVAさんを起用し、楽曲もご本人による書き下ろしのリリック（歌詞）とトラック（音源）になっております。

本CMでは、特殊鋼がカーボンニュートラルの実現に不可欠なクリーンエネルギー分野でも活躍していることを、ニュース番組のコメンテーターに扮したＫＲＥＶＡさんがラップで表現しています。

地球温暖化に伴う暖冬や猛暑といった環境課題を背景に、CO2排出量の少ない風力発電や水素などのクリーンエネルギーへの注目が高まっています。当社の特殊鋼は、風力発電機のベアリングや水素社会の実現に欠かせない素材としてこの分野を支えており、私たちの暮らしと未来に貢献しています。

当社は、KREVAさん書き下ろしの楽曲を通じて、特殊鋼がクリーンエネルギー分野でも重要な役割を果たしていることが多くの方に伝わることを期待しています。

■ 「特殊鋼と行こう！ クリーンエネルギー篇」ＣＭ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s2-SDXTfXGg ]

■ 「特殊鋼と行こう！ クリーンエネルギー篇」グラフィック

■ CM情報

・タイトル ： 「特殊鋼と行こう！ クリーンエネルギー篇」

・出演者 ： KREVA

・放映地域・期間

１.関東地区

・TVCM・YouTube・TVer・Instagram： 2026年1月1日（木）～2026年1月12日（月）

・東京メトロ ドア横ポスター： 2026年1月5日（月）～2026年1月11日（日）

２.関西地区

・TVCM・YouTube・TVer・Instagram： 2026年1月1日（木）～2026年1月12日（月）

・阪急 ドア横ポスター： ： 2026年1月5日（月）～2026年1月11日（日）

３.東海地区

・TVCM ：2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）

・YouTube・TVer・Instagram： 2026年1月1日（木）～2026年1月12日（月）

４.北海道・青森・宮城・山口・高知・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎

・TVCM ：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）

※一部エリア・番組では12月21日（日）より放映いたします。

CMギャラリー：https://www.daido.co.jp/about/special_content/sugoimirai/index.html

■ 出演者プロフィール

KREVA（クレバ）

作詞、作曲、トラックメイク、ラップ、さらにはプロデュースまで、全て自身で行う。

2004年「音色」でソロメジャーデビュー。

2ndアルバム『愛・自分博』がHIP-HOPソロアーティストとして、史上初のオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。

アジア人初『MTV Unplugged』に出演するなど、日本のヒップホップシーンをリードし続けている。

様々なアーティストへの楽曲提供やプロデュース、

ブロードウェイミュージカル「IN THE HEIGHTS」「ムーラン・ルージュ」などの日本語詞を担当するなど幅広く活動。

2021年にリリースした、デジタルアルバム「LOOP END / LOOP START 」はオリコン、billboard JAPANと共に週間ランキング1位を獲得。

2024年、ソロデビュー20周年イヤーに突入。

”授業型エンターテインメント”『KREVA CLASS -新しいラップの教室-』(全12公演)、「KREVA in Billboard Live TOUR 2024」を開催。

2025年1月24日よりKREVA初の原書展示販売会 「ラッパーと紙とペン」を開催。

2月19日(水)ニューアルバム「Project K」発売、20周年最終日となる6月17日(火)福岡公演まで、

全国ツアー、20th Anniversary 「KREVA LIVE 2025 『Project K Tour』19都市全21公演を実施。

6月18日自身の誕生日に、ファッションブランド「ALMOSTBLACK」とのコラボレーションコレクション「KRVAMB」の販売、同日 原書展にて限定販売されたCDを初のアンビエントアルバム「R.P.P.B.G.M.」にて配信リリース。

9月08日(月)クレバの日「908 ON THE DAY」を東京ガーデンシアターにて開催。

ソロ活動20周年の集大成！”伝説級”と称されるライブ「Project K Tour」完全版がLIVE Blu-ray & DVDにて発売。

12月にはKREVA初のフルオーケストラコンサート、billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」～produced by 武部聡志を日本の音楽の殿堂「兵庫県立芸術文化センター、12月24日には東京文化会館」にて行われる。

KREVA OFFICIAL HP：https://kreva.club/

■ 会社概要

大同特殊鋼株式会社

所在地 ： 愛知県名古屋市東区東桜1-1-10 アーバンネット名古屋

TEL ： 052-963-7501

社長 ： 清水 哲也

創業 ：1916年8月

設立 ： 1950年2月

URL ： https://www.daido.co.jp/