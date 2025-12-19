子宮・膀胱・直腸がんのカテーテル治療「NIPP」が「クラウドファンディングアワード 2025」下半期ベストプロジェクト【社会貢献部門／革新アイデア賞】を受賞

メドキュレーション株式会社

メドキュレーション株式会社（住所：静岡県駿東郡長泉町下土狩４６０番地の３ＥＫＩＲＯ３Ｆ 代表：柴垣 知広）は、当社が実施したクラウドファンディングプロジェクト「子宮・膀胱・直腸がんの未来を変える新しいカテーテル治療にご支援を!」が、国内最大級のクラウドファンディングサービス『CAMPFIRE』が開催する『クラウドファンディングアワード2025 by CAMPFIRE』（以下、クラウドファンディングアワード）において、【下半期ベストプロジェクト・社会貢献部門・革新アイデア賞】を受賞しましたので、お知らせいたします。

発表サイト：https://camp-fire.jp/awards(https://camp-fire.jp/awards)

受賞プロジェクト概要

・タイトル ：子宮・膀胱・直腸がんの未来を変える新しいカテーテル治療にご支援を！

・受賞部門 ：下半期ベストプロジェクト・社会貢献部門・革新アイデア賞

・URL ：https://camp-fire.jp/projects/842914/view

・期間 ：2025年 5月14日～2025年 8月 1日

・支援総額 ：14,635,500円

・支援件数 ：1,129件

プロジェクトの詳細

当プロジェクトは、NIPP（閉鎖循環下骨盤内非均衡灌流療法）専用の医療機器開発を通じて、健康保険のもとで誰もが治療を受けられる社会の実現を目指す取り組みです。日本では毎年多くの人が子宮がん・膀胱がん・直腸がんに罹患し、亡くなっております。本プロジェクトでは、NIPP専用医療機器の基礎研究費・特許申請費・治験準備費・運営費を募るためクラウドファンディングを実施しました。また、この治療法を必要とする多くの方々に届けるべく、認知を拡大することも重要な目的でした。プロジェクトは寄付型で実施され、資金は全額研究開発や制度化推進に充てられることになります。今後も保険適用とNIPPの普及を進め、がん患者様の未来に貢献していきます。

◼️ 「クラウドファンディングアワード」について

《代表者からのコメント》

私たちの挑戦が「社会貢献部門・革新アイデア賞」として評価されたことを、大変光栄に思います。

本クラウドファンディングでは、1,100名を超える方々から温かいご支援と応援の声をいただき、医療技術は研究者や企業だけでなく、社会全体で育てていくものだということを改めて実感しました。

この受賞はゴールではなく、“誰もが公平に受けられる形”で社会実装していくための大きな後押しだと受け止めています。ご支援くださった皆さま、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

《今後の展望》

今回のクラウドファンディングで得られた資金と社会的評価を基盤に、

・NIPP専用医療機器の研究開発の加速

・臨床研究・治験準備の推進

・規制当局や学会、医療機関との連携強化

を進めてまいります。

私たちは、患者様の負担を軽減しながら治療効果を最大化する医療技術を社会に根付かせることで、がん治療の新たな選択肢を創出し、医療の未来に貢献していきます。

メドキュレーション株式会社について

会社名 ：メドキュレーション株式会社

代表者 ：柴垣 知広

住所 ：静岡県駿東郡長泉町下土狩４６０番地の３ＥＫＩＲＯ３Ｆ

事業概要 ：医療機器及びその周辺機器の研究開発、製造、販売

URL ：https://medculation.co.jp/

設立日 ：2024年12月26日