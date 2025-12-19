「ペイジェント決済代行サービス」が「ECサイト構築サービス SHOPLINE」と提携開始

株式会社ペイジェント

株式会社ペイジェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 鈴木淳一、以下「ペイジェント」）は、SHOPLINE Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 大山廣貴、以下「SHOPLINE」）の国内展開向けの「SHOPLINE公式ペイメント」として採用され、ペイジェントの決済代行サービスとSHOPLINEの決済連携を2025年12月より開始します。

アジア圏を中心にグローバルで多数実績のあるSHOPLINEとの提携により、導入の簡便さや運用の安心感をさらに強化します。本提携により、加盟店はクレジットカード決済手数料2.95%～（※プレミアムプラン適用時）でSHOPLINEをご利用いただけます。

さらに、アジア市場に強みを持つSHOPLINEの特性を活かし、インバウンド需要の取り込みや海外進出を目指す加盟店に対し、決済から物流までを包括した「ワンプラットフォーム」でのサービス提供が可能となります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5911/table/11_1_a69ee10faa5eae027d18415df1878995.jpg?v=202512191121 ]

日本国内のEC市場では、キャッシュレス決済比率が急速に高まり、クレジットカードに加えてQRコード決済など、決済手段の多様化が進んでいます 。

SHOPLINEは、越境ECから国内D2Cまで幅広く対応するEC構築プラットフォームとして、加盟店の「運用効率」と「収益性」の両立を目指しています。

しかし、多様化する決済手段を個別に導入・管理することは、加盟店の「運用効率」を低下させ、コスト面での「収益性」を圧迫する要因となっています 。

今回の提携により、「決済コストの最適化」「信頼性の高いインフラ提供」「決済手段の多様化ニーズへの対応（クレジットカード・QRコード決済へのワンストップ対応）」を同時に実現することができ、加盟店は、スムーズに最適な決済環境を構築することが可能となります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5911/table/11_2_455d853963373031d92ff780be4f670f.jpg?v=202512191121 ]

1.決済コストの削減による、利益率向上を支援 （クレジットカード決済手数料 2.95％～）

SHOPLINEプレミアムプランでは、クレジットカード決済手数料を本提携による特別な決済手数料（2.95％～）で提供します。加盟店のコスト削減と利益率向上を強力に支援します。

2.国内最高水準の信頼性を持つ決済インフラの提供

国内大手EC事業者や公的機関でも採用される高いセキュリティと安定稼働により、購入完了率（カゴ落ち防止）および顧客満足度の向上に貢献します。

3.クレジットカード・QRコード決済へのワンストップ対応

国内の主要キャッシュレス決済を管理画面からスムーズに一括導入でき、販売機会の損失を防ぎます。

4.導入から運用までの一貫したサポート体制

ペイジェントの全国的な営業体制（NTTデータ・三菱UFJニコスのネットワークを含む）とSHOPLINEのサポート体制を連携し、導入から運用までオンラインでスムーズに支援します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/5911/table/11_3_0b41588ed97b37a07dffd48094e916fd.jpg?v=202512191121 ]

開始時期：2025年12月（予定）

対象：SHOPLINEを利用する国内加盟店

主な提携内容：

SHOPLINE管理画面内からペイジェント決済サービスの申込・設定が可能

SHOPLINEおよびペイジェントによる導入・運用サポート体制を整備

提供プラン：クレジットカード決済手数料：2.95％～（SHOPLINEプレミアムプラン適用時）

対応決済種別：クレジットカード、QRコード決済など

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/5911/table/11_4_ad4fb198e5bf85c1988af36fedcb86b0.jpg?v=202512191121 ]

SHOPLINE Japan株式会社 代表取締役 大山 廣貴：

「ペイジェント様との提携により、SHOPLINE加盟店の皆様はより信頼性が高く、コスト競争力のある決済環境を利用できるようになります。私たちは、EC事業者様の成長を支える“最も現場に強いプラットフォーム”として、引き続きサービス拡充に取り組んでまいります。」

株式会社ペイジェント 代表取締役社長 鈴木淳一：

「ペイジェントは、NTTデータと三菱UFJニコスの合弁会社として、高品質かつ安定した決済サービスを提供してまいりました。今回の提携を通じて、アジア圏を中心に強みを持つSHOPLINEのサービスを加盟店の皆様向へご提供することで、インバウンド需要の取り込みや海外進出など、皆様のこれからの事業成長に繋がるサービスをお届けしたいと思います。」

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/5911/table/11_5_31d0d0a83ebbea4ff5d0e9bd3983b677.jpg?v=202512191121 ]

SHOPLINE Japan株式会社はアジア最大級のグローバルEコマースSaaSプラットフォーム「SHOPLINE」の日本法人です。ノーコードで簡単に構築できる自社ECサイト構築サービスを中心に、越境ECやソーシャルコマース（SNS販売、ライブコマース）、POSレジなど、オンラインとオフラインを統合した幅広いソリューションを提供しています。

名称：SHOPLINE Japan株式会社

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル

代表取締役：大山 廣貴

設立日：2023年10月

URL：https://jp.shopline.com

事業内容：SaaS型ECサイト構築プラットフォームSHOPLINEの企画・運営・開発

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/5911/table/11_6_40280fcf473b8f57df72c1c78dbe718d.jpg?v=202512191121 ]

株式会社ペイジェントは、株式会社NTTデータと三菱UFJニコス株式会社がそれぞれ50％を出資する決済サービス会社です。 安定した経営基盤のもと、オンライン決済を中心に幅広い業界へ決済ソリューションを提供しています。

名称：株式会社ペイジェント

所在地：東京都渋谷区円山町19-1渋谷プライムプラザ

代表取締役社長：鈴木 淳一

設立日：2006年5月

URL：https://www.paygent.co.jp/

事業内容：EC事業者向けの決済代行サービス・電子商取引に係る収納代行事業や支払い代行サービス等の提供

■本件に関するお問い合わせ先

本件に関する詳細につきましては下記へお問い合わせください。

TEL : 03-4366-7273

お問合せ ：資料請求/お問合せフォーム(https://www.paygent.co.jp/contact/detail/id_65.html)