藤岡聡子（医療法人社団オレンジ・ほっちのロッヂ共同代表）がフィガロジャポン BWAアワード2025を受賞

医療法人社団オレンジphotography: Aya Kawachi Instagram@aya.kawachi

医療法人社団オレンジ（所在地：福井県福井市／代表理事：紅谷浩之）は、当法人の副代表理事であり、「診療所と大きな台所があるところ ほっちのロッヂ」共同代表を務める藤岡聡子が、フィガロジャポン主催「Business with Attitude（BWA）Award 2025」を受賞したことをお知らせします。

藤岡は、暮らしの中に医療やケアをひらき直す実践を通して、社会に新しい問いを投げかけてきた女性リーダーの一人として選出されました。

フィガロジャポンBWAアワード2025について

フィガロジャポンが主催する「Business with Attitude（BWA）」は、自分らしい働き方を通して社会にポジティブなインパクトを与える女性たちを讃えるプロジェクトです。

5回目となる2025年のアワードテーマは 「楽しみながら舵を取る女性たち」。

困難な状況においても仲間とともに航路を切り拓き、新たな可能性や豊かさを見出してきた4名の女性が、有識者審査員およびフィガロジャポン編集部によって選出されました。

受賞者の取り組みは、フィガロジャポン2025年1月号（11月19日発売）およびBWA特設サイトにて紹介されています。

公式サイト：https://madamefigaro.jp/society-business/business-with-attitude/

2025年12月11日、恵比寿ザ・ガーデンルームにて「BWAアワード2025 賞状授与式＆懇親会」が開催されました。

当日は、受賞者4名によるスピーチに加え、これまでのBWAアワード受賞者を交えたトークセッションが行われ、働きやすい組織づくり、人材マネジメント、事業を続けるためのモチベーションや健康管理など、多岐にわたるテーマについて語り合われました。

BWAアワード2025 受賞者（敬称略）

藤岡聡子プロフィール

写真左から2人目が藤岡 photography: Aya Kawachi Instagram@aya.kawachi- 藤岡 聡子（ほっちのロッヂ共同代表／ReDo代表取締役／医療法人社団オレンジ副代表理事／福祉環境設計士）- 藤原 加奈（フジワラテクノアート 副社長）- 金 天憓（成吉思汗だるま 総務部長）- 佐藤マクニッシュ 怜子（アマテラス 代表取締役社長）

1985年生まれ。「老人ホームに老人しかいないのはおかしい」と、24 歳で有料老人ホームの立ち上げ・運営に携わる。2015 年デンマークに留学、幼児教育や高齢者住宅について学ぶ。帰国後、「長崎二丁目家庭科室」（東京都）を主宰。2017 年医療法人社団オレンジ理事長の紅谷とほっちのロッヂを着想し、2020 年4月、開設、共同代表。共著に『社会的処方』（学芸出版）など。主な掲載先にAERA「現代の肖像」など。

受賞に寄せて

「この度は錚々たる方々のご推薦によって、光栄な機会を頂くこととなり心より感謝申し上げます。企業に属した時期がほとんどない人間として、ロールモデルもおらず、働き方を無我夢中で模索してきたように思います。世でカテゴライズされるものを越えた、湧き上がる「こうあったら良いのに」という問いに突き動かされ、そしてこれからも水脈のように続き流れて行くのだと思います。今後ともチームと共に邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。（藤岡聡子）」

医療法人社団オレンジ 概要

所在地：〒910-0018 福井県福井市田原1-2-20

代表者：紅谷 浩之

設立年：2011年

URL：https://orangeclinic.jp/

オレンジグループは、「人の暮らしをBe happy!に」をテーマに、国内3県で在宅医療を起点とし、衣食住を含んだ事業活動を行っています。医療法人として「診療所と大きな台所があるところ ほっちのロッヂ」を含む在宅医療クリニックを4つ展開。オレンジグループとして、医療的ケア児のための通い場（福井、長野）、チェアクラフト工房（石川、福井）、みんなの保健室（福井2拠点）、カフェ事業（福井2拠点）、特別養護老人ホーム（福井）を運営しています。

診療所と大きな台所があるところ ほっちのロッヂ 概要

運営元：医療法人社団オレンジ

所在地：〒389-0113 長野県軽井沢町発地1274-113

共同代表：紅谷 浩之（医師）・藤岡 聡子（福祉環境設計士）

設立年月日：2020年4月（訪問看護事業 2019年9月～）

URL：https://hotch-l.com(https://hotch-l.com/)

