【経営者必見！】創業100年・生存率0.3％の壁を突破する「社長の仕事の極意」とは？曽根康正氏による特別セミナーを1/22に名古屋にて開催！

99.7%の企業がぶつかる「成長の壁」の正体とは？

社会保険労務士法人とうかい

日本で創業100年を超える企業は、全体のわずか「0.3%」に過ぎません。

多くの企業が、売上の踊り場、組織の硬直化、あるいは「人」や「お金」の悩みといった、どこかで避けられない「成長の壁」に突き当たります。

その壁を突破し、わずか0.3%の生き残り企業となるための決定的な違いは、「社長の意識と行動」にあります。

こんなお悩みはありませんか？- 社長が現場を離れられず、本来の経営戦略に時間を割けていない- 「人」や「お金」の悩みで、本質的な経営判断が鈍っている- 今のビジネスモデルが10年後も通用するか、漠然とした不安がある

本セミナーでは、社会保険労務士法人とうかい代表・久野の経営の師匠であり、数多くの企業を「100年企業」へと導いてきたSMCグループ顧問・公認会計士の曽根康正氏が登壇。

出版記念セミナーとして、抽象的な論理ではなく、「社長が今やるべき仕事」を変え、会社の未来を確実に変えるための具体策を伝授いただきます。

本セミナーのポイント 「成長を生み出す＜社長の仕事＞を4つの切り口で解説」

企業の成長に不可欠な経営資源として、「もの」「お金」「人」「情報」があります。それぞれの資源をどのように見極め、どのように活用するかが、会社の未来を左右します。

本セミナーでは、これら4つの切り口を中心に、書籍だけでは伝えきれない「100年企業をつくる考え方」を徹底解説いたします。

講師紹介

SMCグループ顧問公認会計士 曽根康正 氏

【経歴】

昭和34年6月8日生まれ

昭和57年3月 慶應義塾大学卒業

昭和63年12月 監査法人トーマツ退社

平元年1月 曽根公認会計士事務所開業

平成19年4月 ＳＭＣ税理士法人設立

平成26年1月 ＳＭＣグループをホールディングス化

令和5年1月 ＳＭＣグループ代表から顧問へ

平成21年1月 「自分の会社を100年続く企業に変える法」を明日香出版社より出版

令和元年7月 「大倒産時代の会社にお金が残る経営」を明日香出版社より出版

令和4年1月 「社長の覚悟」を明日香出版社より出版

令和7年6月 「100年続く会社を作る社長の仕事」を明日香出版社より出版

講演・セミナーは年間100回以上

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/14_1_9cd8443f7d2816802a426b0d61569e3c.jpg?v=202512191121 ]セミナーのお申込みはこちら :https://www.tokai-sr.jp/seminar/overcome-growth-wall入力完了後、自動返信メールの案内に沿ってご入金をお願い申し上げます。社会保険労務士法人とうかい

所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F



設立 2011年11月



代表 久野勝也



ホームページ https://www.tokai-sr.jp/



電話番号 052-433-7280