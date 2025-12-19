【経営者必見！】創業100年・生存率0.3％の壁を突破する「社長の仕事の極意」とは？曽根康正氏による特別セミナーを1/22に名古屋にて開催！

社会保険労務士法人とうかい


99.7%の企業がぶつかる「成長の壁」の正体とは？

日本で創業100年を超える企業は、全体のわずか「0.3%」に過ぎません。


多くの企業が、売上の踊り場、組織の硬直化、あるいは「人」や「お金」の悩みといった、どこかで避けられない「成長の壁」に突き当たります。


その壁を突破し、わずか0.3%の生き残り企業となるための決定的な違いは、「社長の意識と行動」にあります。



こんなお悩みはありませんか？
- 社長が現場を離れられず、本来の経営戦略に時間を割けていない
- 「人」や「お金」の悩みで、本質的な経営判断が鈍っている
- 今のビジネスモデルが10年後も通用するか、漠然とした不安がある


本セミナーでは、社会保険労務士法人とうかい代表・久野の経営の師匠であり、数多くの企業を「100年企業」へと導いてきたSMCグループ顧問・公認会計士の曽根康正氏が登壇。


出版記念セミナーとして、抽象的な論理ではなく、「社長が今やるべき仕事」を変え、会社の未来を確実に変えるための具体策を伝授いただきます。



本セミナーのポイント　「成長を生み出す＜社長の仕事＞を4つの切り口で解説」

企業の成長に不可欠な経営資源として、「もの」「お金」「人」「情報」があります。それぞれの資源をどのように見極め、どのように活用するかが、会社の未来を左右します。


本セミナーでは、これら4つの切り口を中心に、書籍だけでは伝えきれない「100年企業をつくる考え方」を徹底解説いたします。



講師紹介


SMCグループ顧問
公認会計士　曽根康正 氏

【経歴】
昭和34年6月8日生まれ


昭和57年3月　　慶應義塾大学卒業


昭和63年12月　監査法人トーマツ退社　
平元年1月　　曽根公認会計士事務所開業
平成19年4月　　ＳＭＣ税理士法人設立
平成26年1月　　ＳＭＣグループをホールディングス化
令和5年1月　　ＳＭＣグループ代表から顧問へ


平成21年1月　「自分の会社を100年続く企業に変える法」を明日香出版社より出版
令和元年7月　「大倒産時代の会社にお金が残る経営」を明日香出版社より出版
令和4年1月　「社長の覚悟」を明日香出版社より出版
令和7年6月　「100年続く会社を作る社長の仕事」を明日香出版社より出版


講演・セミナーは年間100回以上






開催概要

セミナーのお申込みはこちら :
https://www.tokai-sr.jp/seminar/overcome-growth-wall
入力完了後、自動返信メールの案内に沿ってご入金をお願い申し上げます。

